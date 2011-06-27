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Google I/O katılımcılarının ücretsiz Chromebook'ları hazır

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Chromebook ile teknoloji dünyasına yeni bir kavram kazandıran Google, geçtiğimiz ay yapılan geliştiriciler konferansı I/O 2011'de verdiği sözü tutarak katılımcıların Chromebook'larının hazır olduğunu duyurdu.

Samsung'dan aldığı destekle birlikte beyaz renkli 3G destekli 500 dolarlık Series 5 Chromebook'ları geliştiricilere ücretsiz olarak sunacak olan Google gönderdiği elektronik posta ile geliştiricilerden (konferansa katılan) I/O'nun internet sayfasından indirim kodunu tedarik ederek Amazon.com üzerinden cihazlarını ücretsiz olarak sipariş edebileceklerini açıkladı.

Samsung'un Chrome OS için hazırladığı Series 5 Chromebook'un teknik özelliklerine aşağıdaki tablodan göz atabilir; Chromebook ile ilgili hazırladığımız ayrıntılı haberimize ise buradan ulaşabilirsiniz.

Model Samsung Series 5
İşlemci 1.66 GHz, Çift Çekirdek Intel Atom N570
Sistem Belleği 2 GB
Depolama Birimi 16 GB SSD
Ekran 12.1 inç, LED
Çözünürlük 1200x800
Bağlantı Wi-Fi, 3G
Kamera 1 MP
Pil Ömrü 8280 mAh ile 8,5 saat
Fiyat 430 $ (Wi-Fi), 500 $ (3G+Wi-Fi)

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4w3e 8 yıl
resler
Konferansa katılım ücreti ne kadardı?

:D
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resler 8 yıl
Konferansa katılım ücreti ne kadardı?
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séquestre 8 yıl
Google King :)
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