Google I/O katılımcılarının ücretsiz Chromebook'ları hazır

Chromebook ile teknoloji dünyasına yeni bir kavram kazandıran Google, geçtiğimiz ay yapılan geliştiriciler konferansı I/O 2011'de verdiği sözü tutarak katılımcıların Chromebook'larının hazır olduğunu duyurdu.

Samsung'dan aldığı destekle birlikte beyaz renkli 3G destekli 500 dolarlık Series 5 Chromebook'ları geliştiricilere ücretsiz olarak sunacak olan Google gönderdiği elektronik posta ile geliştiricilerden (konferansa katılan) I/O'nun internet sayfasından indirim kodunu tedarik ederek Amazon.com üzerinden cihazlarını ücretsiz olarak sipariş edebileceklerini açıkladı.

Samsung'un Chrome OS için hazırladığı Series 5 Chromebook'un teknik özelliklerine aşağıdaki tablodan göz atabilir; Chromebook ile ilgili hazırladığımız ayrıntılı haberimize ise buradan ulaşabilirsiniz.

Model Samsung Series 5 İşlemci 1.66 GHz, Çift Çekirdek Intel Atom N570 Sistem Belleği 2 GB Depolama Birimi 16 GB SSD Ekran 12.1 inç, LED Çözünürlük 1200x800 Bağlantı Wi-Fi, 3G Kamera 1 MP Pil Ömrü 8280 mAh ile 8,5 saat Fiyat 430 $ (Wi-Fi), 500 $ (3G+Wi-Fi)