Google I/O katılımcılarının ücretsiz Chromebook'ları hazır

Chromebook ile teknoloji dünyasına yeni bir kavram kazandıran Google, geçtiğimiz ay yapılan geliştiriciler konferansı I/O 2011'de verdiği sözü tutarak katılımcıların Chromebook'larının hazır olduğunu duyurdu.
Samsung'dan aldığı destekle birlikte beyaz renkli 3G destekli 500 dolarlık Series 5 Chromebook'ları geliştiricilere ücretsiz olarak sunacak olan Google gönderdiği elektronik posta ile geliştiricilerden (konferansa katılan) I/O'nun internet sayfasından indirim kodunu tedarik ederek Amazon.com üzerinden cihazlarını ücretsiz olarak sipariş edebileceklerini açıkladı.
Samsung'un Chrome OS için hazırladığı Series 5 Chromebook'un teknik özelliklerine aşağıdaki tablodan göz atabilir; Chromebook ile ilgili hazırladığımız ayrıntılı haberimize ise buradan ulaşabilirsiniz.
|Model
|Samsung Series 5
|İşlemci
|1.66 GHz, Çift Çekirdek Intel Atom N570
|Sistem Belleği
|2 GB
|Depolama Birimi
|16 GB SSD
|Ekran
|12.1 inç, LED
|Çözünürlük
|1200x800
|Bağlantı
|Wi-Fi, 3G
|Kamera
|1 MP
|Pil Ömrü
|8280 mAh ile 8,5 saat
|Fiyat
|430 $ (Wi-Fi), 500 $ (3G+Wi-Fi)
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