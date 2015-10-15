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Google, masaüstü için Chrome bildirim merkezini kapatıyor

3 yıl
1,4b
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google, masaüstü için Chrome bildirim merkezini kapatıyor
 
İnternet devi Google, popüler internet tarayıcısı Chrome'un masaüstü sürümünden çok kullanılmadığı gerekçesiyle önemli özelliği kaldırmaya hazırlanıyor.
Google'ın Chrome'un masaüstü sürümünden kaldırmak istediği özelliği masaüstü bildirim merkezi. Bildiğiniz gibi bildirim merkezinden açık internet siteleri (Örneğin Gmail odağında yeni e-postalar) ve servislere bağlı olarak bildirimler alınabiliyor ve işler daha kolay hale getirilebiliyordu. 
Bildirim merkezi Chrome'un bir sonraki güncellemesinde Windows, Mac ve Linux sürümlerinden kadırılacak, Chrome OS'da bulununan bildirim merkezi ise değişmeyecek.

http://thenextweb.com/apps/2015/10/15/google-is-killing-off-chromes-desktop-notification-center-and-im-going-to-miss-it/ Yorum Yaz
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