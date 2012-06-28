Google, mobil Chrome tarayıcısını iPhone ve iPad için kullanıma sundu





Google, geliştirici konferansının ilk gün açılış konuşmasını Android işletim sistemi ve Google+ sosyal ağına ayırmıştı. İkinci günde, Chrome ve diğer önemli servisler ile alakalı duyurular yapıldı. Kullanıcılarının isteklerini değerlendiren Mountain View merkezli şirket, Şubat'ta Android için deneme sürümü olarak yayınlanan ve dün stabil versiyona yükselen Chrome tarayıcısını iPhone ve iPad modelleri için sunacağını resmen açıkladı.

iOS 4.3 ve üstü işletim sistemi versiyonlarına sahip Apple akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarına yüklenebilecek olan mobil Chrome, App Store'a kabul şartları sebebiyle Apple'ın Web-Kit tarayıcı motorunu kullanıyor ve gizli sörf modu İncognito desteğiyle geliyor. Ayrıca cihazlar arası şifre, tarayıcı geçmişi ve form bilgilerinin yanı sıra sekmelerin de senkronize edilebilmesine imkan tanıyor. Basit, hızlı, kendine özgü arayüzü ve animasyonları ile dünyanın en popüler internet tarayıcısı artık iOS işletim sistemli cihazlarda kullanılabilecek.

Günün ilerleyen saatlerinde App Store'da yayınlanacak olan Google Chrome tarayıcısının iTunes bağlantısı paylaşıldığında bu yazıya ekleyeceği. Tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Güncelleme: Chrome tarayıcısının iTunes bağlantısını Chrome tarayıcısının iTunes bağlantısını buradan ziyaret edebilirsiniz.







http://www.engadget.com/2012/06/28/google-puts-chrome-on-iphone-and-ipad/