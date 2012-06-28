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Google, mobil Chrome tarayıcısını iPhone ve iPad için kullanıma sundu

6 yıl
14,7b
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71
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google, geliştirici konferansının ilk gün açılış konuşmasını Android işletim sistemi ve Google+ sosyal ağına ayırmıştı. İkinci günde, Chrome ve diğer önemli servisler ile alakalı duyurular yapıldı. Kullanıcılarının isteklerini değerlendiren Mountain View merkezli şirket, Şubat'ta Android için deneme sürümü olarak yayınlanan ve dün stabil versiyona yükselen Chrome tarayıcısını iPhone ve iPad modelleri için sunacağını resmen açıkladı.
iOS 4.3 ve üstü işletim sistemi versiyonlarına sahip Apple akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarına yüklenebilecek olan mobil Chrome, App Store'a kabul şartları sebebiyle Apple'ın Web-Kit tarayıcı motorunu kullanıyor ve gizli sörf modu İncognito desteğiyle geliyor. Ayrıca cihazlar arası şifre, tarayıcı geçmişi ve form bilgilerinin yanı sıra sekmelerin de senkronize edilebilmesine imkan tanıyor. Basit, hızlı, kendine özgü arayüzü ve animasyonları ile dünyanın en popüler internet tarayıcısı artık iOS işletim sistemli cihazlarda kullanılabilecek.
Günün ilerleyen saatlerinde App Store'da yayınlanacak olan Google Chrome tarayıcısının iTunes bağlantısı paylaşıldığında bu yazıya ekleyeceği. Tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
Güncelleme: Chrome tarayıcısının iTunes bağlantısını buradan ziyaret edebilirsiniz. 



http://www.engadget.com/2012/06/28/google-puts-chrome-on-iphone-and-ipad/ Yorum Yaz
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attakkann1 6 yıl en beğenilen
süğersin gııgle kendi 4.0 altı android işletim sistemli telfonlarına chrome verme ios a ver
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Psycna 6 yıl
iOS 6'da 3GS'ten kesilen ozellikleri diline pelesenk eden fandrozortlara tokat gibi bir cevap kendi kalelerinden gelmis.
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Fushia 6 yıl
Bu arada ben bayildim, ne dersem anliyorve arattiriyor, nasil bu kadar iyi turkce anliyor acaba?
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GoldPunch 6 yıl
Karşılaştırma videosu çektim.


forum.donanimhaber.com/...
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mailmanyqwlk 6 yıl
Android kendi yazılımı olsada iOS la yarışamayacağınızı adamlar bile göstermiş
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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IgorStravinsky 6 yıl
İndirdim, akşama düzeltirim yorumu güzelce.
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DH Misafiri 6 yıl
üstteki adres barı kaldırılamıyor heralde. Ama safaride de alttaki toolbar kaldırılamıyor. Ben kullanıyorum gayet güzel. Ayrıca chrome projesi açık kaynak diye biliyorum. Eğer öyleyse bu sürümün kodlarını incelemek güzel olacak
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Pardus Linux 6 yıl
"App Store'a kabul şartları sebebiyle Apple'ın Web-Kit tarayıcı motorunu kullanıyor"
Neden JailBreak dediğini şimdi daha iyi anlıyorum resmen kapalı kutu içindesiniz Apple ne verse onu yemek zorundasınız, yersen...
Siz kendi derdinize yanın Chrome kullandığınızı sanıp hala Safari kullanın, en azından cihazıma 4.0 ROM kurar gerçek Chrome deneyimi yaşarım, arayüzün değişmesiyle olmuyor bu işler...
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tunlab 6 yıl
arkadaslar begendim arayüzü süper olmus, ama safariden hızlı degil bence..
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Androidd 6 yıl
ben yükledim begenmedim sildim.safari daha iyi : )
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EFSANEBRAD 6 yıl
safariyle devam
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S60Doctor 6 yıl
zaten dolphin browser vardi arkadaslar, gayet stabil ve hizli, pc deki chromeye cok benziyor. Ona alismis olmasaydim indirirdim ama gerekli gormuyorum.
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u.r.k. 6 yıl
Google androidi geliştirse bile mobil sistemlerde esas kazancı ios sisteminde. sırf ios sisteminin ana arayıcı servisi olabilmek için applea 1 milyar dolar gibi para ödedi. ve yine de appleın androide saldırıp çeşitli ithamlarda bulunmasına "olm bak git" diyemedi bir türlü. ios pazarını kaybetmek istemediğinden birçok servisini androidde yokken iosta yayınlamaya devam ediyor.

google androidin bu kadar gelişeceğini ve yaygınlaşacağını hesaplayamadı. aman tanrım bir canavar yarattık durumundalar şu anda.

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Bl00dyHell 6 yıl
iOS kullanan arkadaşların "Google kendi işletim sistemini bile sallamıyor" yorumları saçma olmuş. Google, sizin alıştığınız "Apple" zihniyetinde değildir hiçbir zaman. Adamlar herkesle paylaşıyor yaptıkları şeyleri, kendi içlerine kapanmıyorlar.

ICS ve üstünü desteklemesi muhabbetine gelince, Chrome'da kullanılan bir çok yeni kütüphane ICS ile geldiğinden durum böyle, yoksa adamlar keyiflerinden böyle yapmıyorlar.
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Dark Shade 6 yıl
Ariyorum ama yok bulamiyorum appstore da
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myfranco 6 yıl Dark Shade
darqshade

Ariyorum ama yok bulamiyorum appstore da


Yukarıda link var, turuncum vermiş. Bu sayfaya dikkatli bakmak yetiyor.
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