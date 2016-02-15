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Google, müzisyenlerle hayranları buluşturan BandPage’i satın aldı

Müzisyenlere yönelik bir girişim olan BandPage artık YouTube bünyesinde hizmet verecek. Google, 500.000’den fazla müzisyene hizmet veren girişimi satın aldı ve YouTube’un emrine verdi.
3 yıl
2b
1
sosyal medya
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Müzisyenleri hayranları ile buluşturmak adına geliştirilmiş bir girişim olan BandPage, Google tarafından satın alındı. YouTube ile entegre edilecek olan hizmet, hali hazırda 500.000’den fazla müzisyene hizmet veriyor. Sistem, müzik dünyasına içerik üreten herkesin hayranlarına dijital ortamdaki tüm mecralardan kolayca ulaşabilmesine olanak tanıyan BandPage, önemli platformlar ile işbirlikleri yapıyor.
Google, müzisyenlerle hayranları buluşturan BandPage’i satın aldı

Spotify, Deezer, Vevo, Shazam, Sound Cloud gibi müzik kanallarının yanı sıra, Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar ile de entegre olan BandPage, tek bir noktadan müzik yapımcılarının tüm platformlarda güncel olarak yer alabilmesini sağlıyor.

Shakira, Rihanna, Snoop Dogg, Usher, P!nk, Maroon5, Justin Timberlake, Beyonce gibi bir çok ünlü şimdiden BandPage sayfalarını oluşturmuş durumda. Türkiye’den ise Sinan Akçıl, Sezen Aksu, Piiz gibi isimlerin ve grupların da hayran sayfaları oluşturulmuş durumda.

Eylül 2009’da kurulan ve Mart 2010 yılında hizmet vermeye başlayan BandPage, bugüne kadar 26.6 Milyon Dolar yatırım toplamayı başarmış bir girişim. Google’ın şirkete YouTube bünyesine katılması için ödediği meblağ ise 8 Milyon Dolar. Şimdilik anlaşmanın detaylarına ilişkin kesinlik kazanmış bir bilgi yok. Dolayısıyla Google’ın BandPage’i nasıl kullanacağını da bilemiyoruz.
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