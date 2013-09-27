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Google+ servisinin RAW- JPEG dönüştürme süreci geliştirildi

5 yıl
528
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kullanıcılara bir yılı aşkın süredir Google+ servisi bünyesinde tam boyutlu JPEG ya da RAW formatlarında fotoğraf saklama ve aynı zamanda RAW fotoğrafları istenildiği zaman JPEG formatına dönüştürme desteği veren Google, yapılan geliştirmeler ile bu süreci çok daha etkili şekilde çalışır duruma getirdiğini duyurdu.
Üst seviye fotoğraf düzenleme yazılımları hazırlayan ve Google tarafından geçtiğimiz dönemde satın alınan Nik Software'in katkılarıyla Google+'nın RAW - JPEG dönüştürme süreci eskiye oranla ciddi orada geliştirilmiş durumda. Artık dönüştürülen fotoğraflar daha az kalite kaybına uğruyor, renkler çok daha doğru görünüyor ve dönüştürme süreci çok daha hızlı bir şekilde çalışabiliyor.
Google+'nın RAW-JPEG dönüştürme sistemi aşağıda yer alan fotoğraf makinelerini destekliyor;
  • Canon EOS: 100D, 1000D, 1100D, 1D Mark III, 1D Mark IV, 1Ds Mark III, 1Dx, 20D, 30D, 350D, 400D, 40D, 450D, 500D, 50D, 550D, 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 600D, 60D, 650D, 6D, 700D, 7D, M
  • Canon Powershot: G12, G1X, S100
  • Nikon: 1 J1, 1 J2, 1 J3, 1 S1, 1 V1, 1 V2, Coolpix A, D300, D300s, D3000, D3100, D3200, D4, D40, D40X, D5000, D5100, D5200, D600, D700, D7000, D7100, D800, D800E, D90
  • Olympus: OM-D E-M5, PEN EP1, PEN EP2, PEN EP3, PEN EPL3, PEN EPL5 - Panasonic: LUMIX DMC GF1
  • Sony: Alpha 700, NEX-5, NEX-5N, NEX-6, NEX-7, NEX-C3, NEX-F3, RX1, RX100, SLT Alpha 55, SLT Alpha 77, SLT Alpha 99

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