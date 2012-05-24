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Google tasarım stüdyosu Mike and Maaike'yi satın alıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola Mobilite Grubu'yla ilgili satın alma sürecini tamamlayarak, internet ve yazılım odaklı şirket profiline cihaz üreticisi kimliğini de kazandıran Google, orta-uzun vadede kendi cihazları üzerine yoğunlaşabilir. Şirketin Motorola ile nasıl bir amaç güttüğü henüz tam olarak netliğe kavuşmamışken, cihaz üretimine ilişkin bir başka gelişme daha yaşandı ve Google'ın, hem Android işletim sistemli ilk telefon olan HTC üretimi G1 hem de Nexus serisinin ilk telefonunun dizayn eden endüstriyel tasarım firması Mike and Maaike'yi satın alacağı açıklandı.
Müşterileri arasında Belkin, Steelcase, Incase ve Microsoft gibi firmaların yer aldığı tasarım stüdyosu ile Google, kendi çatısı altında Apple benzeri bir stratejiye yönelerek kendi markasını taşıyan cihazları dizany edip üretebilir. Çin hükümetine Android işletim sisteminin en az 5 yıl daha açık kaynak kodlu kalacağının garantisini veren Google'ın, cihaz üretimiyle ve akıllı telefon ekosistemiyle ilgili nasıl bir strateji benimsediğini zaman içerisinde göreceğiz ancak Android 5.0 için Google, kendi geliştirdiği Nexus telefonları piyasaya sürebilir.

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Psydia 7 yıl
web101
androıd sadece motorola ya özel olacağı belli zatan önemli olan boşluğu kimin dolduracağı ilk akla gelende tizen samsung ve htc el attı bakalım sony lg vs ne yapacaklar kendi işletim sistemlerini yapmaya başlarlarsa iyi olur onlar için alt yapıları buna müsait hazır lokma varken kimse girişmedi bu işe şimdi paçaları tutuşacak geleceği en iyi gören firma şu an samsung gibi görünüyor erken kalkan yol alır misali samsung yine rakiplerine fark atacağa benziyor

Tizen'e güzel bir isim bulurlarsa gerçekten android'in halefi olur ve apple'ın hakimiyetini sonlandırır.
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ErdemZen 7 yıl
Bence Google'ın Androidi kendine özel olarak kullanacağı hatta sadece Motorola ile devam edeceği düşünceleri çok uçuk düşünceler. Bu pazar çok büyük bir pazar ve 2-3 yıl içerisinde pazarın %50-60 arası bir bölümünü Androidin domine edeceği tahmin ediliyor. Google bundan vazgeçmez. Ancak kendi Nexus modellerine özgü ileri versiyonlar kullanabilir.
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napolyon94 7 yıl
g1 ne guzel ir cihazdi,hem 5 satir klavye hem 3.7 inc ekran ,ayni tasarimda yenilenmis donanimi ciksa keske
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General. 7 yıl
androıd sadece motorola ya özel olacağı belli zatan önemli olan boşluğu kimin dolduracağı ilk akla gelende tizen samsung ve htc el attı bakalım sony lg vs ne yapacaklar kendi işletim sistemlerini yapmaya başlarlarsa iyi olur onlar için alt yapıları buna müsait hazır lokma varken kimse girişmedi bu işe şimdi paçaları tutuşacak geleceği en iyi gören firma şu an samsung gibi görünüyor erken kalkan yol alır misali samsung yine rakiplerine fark atacağa benziyor
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SEO-Uzmanı 7 yıl
stüdyo sanat yapılan yer, atölye ise zanaat yapılan yerdir !
google gayri menkul anlamıyla bi iş yeri satın almış olabilir
ama asıl önemli olan içindeki çalışanlardır ki
sanatçı anlamıyla, çalışan adam patron matron dinlemez ! :)
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danGerfuLL 7 yıl
Dünya fazla mı tekelleşmeye başladı bana mı öyle geliyor.
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KayhanKaan 7 yıl
Yakında büyük şirketler kendilerine ülke satın alacaklar.
Adamlar alışmış önüne geleni satın almaya.
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