Google tasarım stüdyosu Mike and Maaike'yi satın alıyor

Motorola Mobilite Grubu'yla ilgili satın alma sürecini tamamlayarak, internet ve yazılım odaklı şirket profiline cihaz üreticisi kimliğini de kazandıran Google, orta-uzun vadede kendi cihazları üzerine yoğunlaşabilir. Şirketin Motorola ile nasıl bir amaç güttüğü henüz tam olarak netliğe kavuşmamışken, cihaz üretimine ilişkin bir başka gelişme daha yaşandı ve Google'ın, hem Android işletim sistemli ilk telefon olan HTC üretimi G1 hem de Nexus serisinin ilk telefonunun dizayn eden endüstriyel tasarım firması Mike and Maaike'yi satın alacağı açıklandı.

Müşterileri arasında Belkin, Steelcase, Incase ve Microsoft gibi firmaların yer aldığı tasarım stüdyosu ile Google, kendi çatısı altında Apple benzeri bir stratejiye yönelerek kendi markasını taşıyan cihazları dizany edip üretebilir. Çin hükümetine Android işletim sisteminin en az 5 yıl daha açık kaynak kodlu kalacağının garantisini veren Google'ın, cihaz üretimiyle ve akıllı telefon ekosistemiyle ilgili nasıl bir strateji benimsediğini zaman içerisinde göreceğiz ancak Android 5.0 için Google, kendi geliştirdiği Nexus telefonları piyasaya sürebilir.