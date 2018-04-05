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Google tükettiğinden daha fazla yenilenebilir enerji satın alıyor

2016 yılının sonunda, tamamen yenilenebilir enerjiye geçmek için zaman çizelgesi belirleyen Google amacına ulaştı. Şirketin satın aldığı yenilenebilir enerji miktarı, enerji tüketimini aştı.
1 yıl
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Google tükettiğinden daha fazla yenilenebilir enerji satın alıyor
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İnternet devi Google, 2016 yılının sonunda yenilenebilir enerjiye yönelik hedeflerini açıklamış ve 2017 bitmeden önce tamamen yenilenebilir enerjiden güç almak istediğini duyurmuştu. Bu amacına ulaşabilmek için önemli yatırımlar yapan şirket, dünya çapında enerji sözleşmeleri yaparak şirket adına çalışan güneş ve rüzgar santralleri inşa ettirmeye başlamıştı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bu yatırımlar sonuç verdi ve Google sadece hedeflerine ulaşmakla kalmayıp dünyanın en büyük yenilenebilir enerji alıcılarından biri haline geldi.


Hedefine ulaştı 

Google’ın Teknik Altyapı Başkan Yardımcısı Urs Hölzle tarafından paylaşılan verilere göre 2017 yılında, Google'ın satın aldığı yenilenebilir enerji miktarı, şirketin harcadığı enerji miktarını aşmayı başardı. Böylece şirket 13 veri merkezi ve diğer ofislerinin tükettiği enerji miktarından daha fazla yenilenebilir enerji satın almış oldu. Tabi bu Google'ın enerji ihtiyacını tamamen yenilenebilir enerjiden karşıladığı anlamına gelmiyor zira şirket yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlar yapsa da satın aldığı enerjiyi doğrudan merkezlerinde kullanmıyor.


Yine de şirket bir gün enerji tüketiminin tamamını doğrudan yenilenebilir enerjiden karşılamaya yönelik hayaline bir adım daha yaklaşmış durumda. 2015 yılında enerji ihtiyacının yalnızca yüzde 44’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlayan şirket 2016 yılında bu oranı yüzde 57'ye çekmeyi başarmıştı. Toplamda 3 gigawatt'lık enerji satın alan şirketin artık satın alma hedefini tamamladığı ve satın aldığı enerjiyi operasyonlarda kullanmaya odaklanacağı düşünülüyor. Buna karşılık şirket satın alma operasyonlarını durdurmuş değil. Son olarak geçtiğimiz yıl aralık ayında yenilenebilir kaynaklardan gelen 536 megawatt'lık enerji satın alan şirket operasyonlarının artan enerji ihtiyacı doğrultusunda satın alımları sürdürecek.


Rakiplerini geride bıraktı 

Enerji politikası için 3 milyar dolar harcayan Google bu alanda diğer teknoloji devleri Apple, Amazon ve Microsoft'un önüne geçmeyi başardı. Veri merkezlerini tamamen yenilenebilir enerjiyle çalıştıran Apple 2020 yılında 4 gigawatt'lık yenilenebilir enerji üretmeyi planlıyor. Amazon, Microsoft ve Facebook ise operasyonlarının yenilenebilir enerjiden güç alması için zaman çizelgesi oluşturmuş durumda. 


https://www.theverge.com/2018/4/4/17197342/google-renewable-energy-climate-change Yorum Yaz
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murdocklawless 1 yıl en beğenilen
yenilebilir enerji nedir? kes ordan 1.5 yenilebilir, voltajı az olsun.
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khytr89 1 yıl
"2016 yılının sonunda, tamamen yenilebilir enerjiye geçmek için zaman çizelgesi belirleyen Google amacına ulaştı. Şirketin satın aldığı yenilebilir enerji miktarı, enerji tüketimini aştı."
Abi bu nasıl bir editörlüktür. Editör dediğin 1 kere yazar 4 defa kontrol eder.
"2016 yılının sonunda, tamamenyenilebilirenerjiye geçmek için zaman çizelgesi belirleyen Google amacına ulaştı. Şirketin satın aldığı yenilebilir ene...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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ezimuse 1 yıl
Editör acıkmış :)
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JQKER 1 yıl
bu bölümde yönetici yok mu ? konu ile alakalı yorum yok hepsi cem yılmaz olma peşinde. ( bu yorum dahil)
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_dilemma 1 yıl
editörler hep ilkokul mezunu galiba akraba kontenjanından girmiş. :)
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zolzauza 1 yıl
Kalite yerlerde...
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ezimuse 1 yıl
Editör acıkmış :)
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khytr89 1 yıl
"2016 yılının sonunda, tamamen yenilebilir enerjiye geçmek için zaman çizelgesi belirleyen Google amacına ulaştı. Şirketin satın aldığı yenilebilir enerji miktarı, enerji tüketimini aştı."
Abi bu nasıl bir editörlüktür. Editör dediğin 1 kere yazar 4 defa kontrol eder.
1 Yanıt Yanıtla +12
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Muguroz 1 yıl khytr89
Herkesin basina gelebilir. Beni asil rahatsiz eden sey editörlerin enerji/güc birimlerinden bihaber olmalari.
"Apple 2020 yılında 4 gigawatt'lık yenilenebilir enerji üretmeyi planlıyor. "
"3 gigawatt'lık enerji satın alan..."
Bu tarz cümleleri okuyunca hic bir sey anlamiyorum. Hani cümleler zaten genel anlamda bozuk da 3 gigawatt (GW) ayri sey 3 Gigawattsaat (GWh) ayri sey. Hangisini almis sirket? Kendine 3 GW kapasiteli enerji santrali mi satin almis, ki bu durumda yillarca kendisine elektrik üretir ürettigi elektrik enerjisi de 3 GWh in kat kat üzerinde olur (yillar ilerledikce), yoksa 3 GWh enerji mi satin almis. Cümlede 3 gigawatt enerji aldi diyor. Hangisi simdi?
Belki teknik/mühendislik bilgisi olmayan insanlar bu terimleri bilmiyor olabilir ama birazcik bilgisi olan bir insana bu ifadeler cok anlamsiz (ki bence bu durum da biraz sacma. Yani hayatinda 1 kere elektrik faturasina bakmis/ödemis insan orada elektrigin birim fiyatinin kWh üzerinden verildigini görür. Örnegin elektrigin fiyati 40 kurus/kWh olsun sen ayda 100 kWh elektrik tüketirsen 40 TL fatura ödersin!)
Uzun lafin kisasi böyle bi sey okuyunca bende "3 Litre elma almis" cümlesini okuyan insandaki saskinlik ve anlamsizlik duygusu olusuyor. Birim hatasi budur iste! Editörlerin bu konuda biraz daha dikkatli olmasi gerekir. Bu noktaya uzun süredir yorumlarimda deginiyorum, hic bir degisim yok. Cok üzücü. Hayir burda bunu okuyan insan yarin bir gün esine dostuna "Apple 3 gigawatt elektrik almis" diyecek. Ne kendisi ne dediginden habersiz, ne de dinleyen ne duydugundan habersiz.
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murdocklawless 1 yıl en beğenilen
yenilebilir enerji nedir? kes ordan 1.5 yenilebilir, voltajı az olsun.
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