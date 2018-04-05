Google tükettiğinden daha fazla yenilenebilir enerji satın alıyor

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İnternet devi Google, 2016 yılının sonunda yenilenebilir enerjiye yönelik hedeflerini açıklamış ve 2017 bitmeden önce tamamen yenilenebilir enerjiden güç almak istediğini duyurmuştu. Bu amacına ulaşabilmek için önemli yatırımlar yapan şirket, dünya çapında enerji sözleşmeleri yaparak şirket adına çalışan güneş ve rüzgar santralleri inşa ettirmeye başlamıştı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bu yatırımlar sonuç verdi ve Google sadece hedeflerine ulaşmakla kalmayıp dünyanın en büyük yenilenebilir enerji alıcılarından biri haline geldi.





Hedefine ulaştı

Google’ın Teknik Altyapı Başkan Yardımcısı Urs Hölzle tarafından paylaşılan verilere göre 2017 yılında, Google'ın satın aldığı yenilenebilir enerji miktarı, şirketin harcadığı enerji miktarını aşmayı başardı. Böylece şirket 13 veri merkezi ve diğer ofislerinin tükettiği enerji miktarından daha fazla yenilenebilir enerji satın almış oldu. Tabi bu Google'ın enerji ihtiyacını tamamen yenilenebilir enerjiden karşıladığı anlamına gelmiyor zira şirket yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlar yapsa da satın aldığı enerjiyi doğrudan merkezlerinde kullanmıyor.





Yine de şirket bir gün enerji tüketiminin tamamını doğrudan yenilenebilir enerjiden karşılamaya yönelik hayaline bir adım daha yaklaşmış durumda. 2015 yılında enerji ihtiyacının yalnızca yüzde 44’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlayan şirket 2016 yılında bu oranı yüzde 57'ye çekmeyi başarmıştı. Toplamda 3 gigawatt'lık enerji satın alan şirketin artık satın alma hedefini tamamladığı ve satın aldığı enerjiyi operasyonlarda kullanmaya odaklanacağı düşünülüyor. Buna karşılık şirket satın alma operasyonlarını durdurmuş değil. Son olarak geçtiğimiz yıl aralık ayında yenilenebilir kaynaklardan gelen 536 megawatt'lık enerji satın alan şirket operasyonlarının artan enerji ihtiyacı doğrultusunda satın alımları sürdürecek.





Rakiplerini geride bıraktı

Enerji politikası için 3 milyar dolar harcayan Google bu alanda diğer teknoloji devleri Apple, Amazon ve Microsoft'un önüne geçmeyi başardı. Veri merkezlerini tamamen yenilenebilir enerjiyle çalıştıran Apple 2020 yılında 4 gigawatt'lık yenilenebilir enerji üretmeyi planlıyor. Amazon, Microsoft ve Facebook ise operasyonlarının yenilenebilir enerjiden güç alması için zaman çizelgesi oluşturmuş durumda.

https://www.theverge.com/2018/4/4/17197342/google-renewable-energy-climate-change