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Google ve Asus ikinci nesil Nexus 7 için çalışmalara başlamış olabilir

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google ve Asus ikinci nesil Nexus 7 için çalışmalara başlamış olabilir

Geçen yıl Google ve Asus ortaklığında Google I/O 2012 geliştirici konferansında tanıtılan ve Nexus markasını tabletlere de getiren Nexus 7 beklentileri karşılayacak şekilde başarılı satışlar yapmıştı. Son dönemlerde Nexus 7 modelinin güncelleneceği dile getiriliyordu.

Bazı kaynaklar LG ve Google işbirliği ile Nexus 7.7 tablet modelinin pazara sunulacağını belirtiyor. Bazı kaynaklar ise Nexus 7'nin başarısı nedeniyle Google-Asus işbirliğinin ikinci nesil versiyona imza atacağını iddia ediyor.

Tedarik zincirindeki firmalardan gelen son haberlere göre Mayıs ayında Google ve Asus yeni nesil Nexus 7 modelini görücüye çıkaracak. İlk modelin 6 milyon ünite satışını geçmesi beklenirken, yeni ve eski Nexus 7 satışlarının toplamı yıl sonunda 10 milyon üniteye ulaşacak.

Kaynaklar yeni nesil Nexus 7 modelinin donanım anlamında geliştirmeler yaşayacağını belirtirken, fiyatlandırmanın ise eskisi gibi 199$-249$ olarak devam edeceğini işaret ediyor. Bu geliştirmeler arasında Full HD bir ekran ve daha ince ekran paneli bulunuyor.

Modelde yer verilecek işletim sistemi ise Android 5.0 değil, donanım ve yazılım arasındaki entegrasyonu geliştirmesi planlanan Jelly Bean sürümünün devamı olacak. 

Google'ın I/O 2013 konferansına henüz uzun bir süre varken, şimdiden pek çok dedikodu dillendirilmeye başladı. Ancak konferansa yakın tarihlerde daha gerçekçi tahminler ortaya çıkacaktır.

http://www.digitimes.com/news/a20130128PD222.html Yorum Yaz
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cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
"Olabilir" haberlerinizden nefret ediyorum!
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adını nick koydum 6 yıl
Kaçın ekrem71 haberi
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ALTINBAŞAK 6 yıl
Tegra 4 kullanirlar miyki
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mobi 6 yıl
Arkadaşlar bu haberi DH haber yetkilileri kendisi yazmıyor onlarda başka sitelerden buluyorlar. Ayrıca haber kesin olarak bilinmiyorsa adam ne yazsın oraya. Kesinlesince başladı diye yazar
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kingarthasilker 6 yıl
işlemci belli oldu nvidia tegra 4 asus tapletlerinde hem tegra kullandı bununda tegra olacağına eminim
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emre1393 6 yıl
yine ekrem :) baltalı ilah mübarek.
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Kadir Kaan 6 yıl
Midem bulanıyor. Böyle başlık atmayın artık. Yeter. Okuyucuyu salak yerine koymayın.
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wolf silver 6 yıl
Nexus 4 faciasin'dan sonra Mümkünse LG google'nin ürünlerini üretmesin.....
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Be All My Sins Remembered 6 yıl wolf silver
wolf silver
Nexus 4 faciasin'dan sonra Mümkünse LG google'nin ürünlerini üretmesin.....

Hangi facia? Stoklarını bitmesi mi? İnanın mi sen buna ne tanı koskoca google hesaplayamamis mi ne kadar satacagini? Karsiz satılıyordu devam etseydi piyasada tekel olurdu.
1 Yanıt Yanıtla
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Statistik 6 yıl wolf silver
wolf silver
Nexus 4 faciasin'dan sonra Mümkünse LG google'nin ürünlerini üretmesin.....

Nexus 4 facia ise dunya batsin..
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Tokay 6 yıl
Olmaya da bilir.
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cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
"Olabilir" haberlerinizden nefret ediyorum!
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