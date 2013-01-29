Google ve Asus ikinci nesil Nexus 7 için çalışmalara başlamış olabilir





Geçen yıl Google ve Asus ortaklığında Google I/O 2012 geliştirici konferansında tanıtılan ve Nexus markasını tabletlere de getiren Nexus 7 beklentileri karşılayacak şekilde başarılı satışlar yapmıştı. Son dönemlerde Nexus 7 modelinin güncelleneceği dile getiriliyordu.





Bazı kaynaklar LG ve Google işbirliği ile Nexus 7.7 tablet modelinin pazara sunulacağını belirtiyor. Bazı kaynaklar ise Nexus 7'nin başarısı nedeniyle Google-Asus işbirliğinin ikinci nesil versiyona imza atacağını iddia ediyor.





Tedarik zincirindeki firmalardan gelen son haberlere göre Mayıs ayında Google ve Asus yeni nesil Nexus 7 modelini görücüye çıkaracak. İlk modelin 6 milyon ünite satışını geçmesi beklenirken, yeni ve eski Nexus 7 satışlarının toplamı yıl sonunda 10 milyon üniteye ulaşacak.





Kaynaklar yeni nesil Nexus 7 modelinin donanım anlamında geliştirmeler yaşayacağını belirtirken, fiyatlandırmanın ise eskisi gibi 199$-249$ olarak devam edeceğini işaret ediyor. Bu geliştirmeler arasında Full HD bir ekran ve daha ince ekran paneli bulunuyor.





Modelde yer verilecek işletim sistemi ise Android 5.0 değil, donanım ve yazılım arasındaki entegrasyonu geliştirmesi planlanan Jelly Bean sürümünün devamı olacak.





Google'ın I/O 2013 konferansına henüz uzun bir süre varken, şimdiden pek çok dedikodu dillendirilmeye başladı. Ancak konferansa yakın tarihlerde daha gerçekçi tahminler ortaya çıkacaktır.

http://www.digitimes.com/news/a20130128PD222.html