Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google ve MediaTek'in ucuz Nexus akıllı telefonu için işbirliği yaptığı iddia ediliyor

5 yıl
330
1
40
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google ve MediaTek'in ucuz Nexus akıllı telefonu için işbirliği yaptığı iddia ediliyor

Google'ın Nexus akıllı telefonları genelde üst seviye donanımları muadillerinden daha uygun bir fiyata vermesiyle bilinir. Daha çok kullanıcıya ulaşmak, saf Android arayüzü tecrübesi sunmak ve elbette kendi hizmetlerini daha çok kişiye pazarlayabilmek amacını güden Nexus programı ilginç bir gelişmeye şahit olabilir.

Nexus programının gelecek yıl itibariyle sonlandırılacağı iddiaları halen sıcakken, Tayvanlı tedarik zincirlerinden gelen dedikodular orta seviyeye yönelik bir Nexus cihazının yolda olduğunu belirtiyor. 

Fiyatının 100$ civarında olacağı ifade edilen yeni Nexus cihazında MediaTek tarafından tasarlanan düşük güçte bir yongasetine yer verilecek. Zira Tayvanlı MediaTek, ortaklarına genelde düşük maliyetli ancak iyi bir seviyede performans sunan yongasetleri sağlayabiliyor. Orta ve alt seviye pazarlarında faaliyet gösteren üreticiler de MediaTek yongasetlerine büyük ilgi gösteriyor. Hali hazırda Çin pazarında bu fiyat seviyesinde olan ve MediaTek yongasetleri ile donatılmış sayısız Android akıllı telefon mevcut.

Google'ın ucuz Nexus cihazını yeni nesil amiral gemi Nexus modeli ile birlikte piyasaya sürebileceği dile getiriliyor. Özellikle Amazon gibi devlerin kendi ucuz akıllı telefonlarını piyasaya sürme hazırlıkları dile getirilirken, Google'ın da alt seviye pazara hamle yapma ihtiyacı hissettiği düşünülüyor. Google tarafından henüz konuya bir resmi bir açıklama yapılmadı. 

http://www.phonearena.com/news/Google-teaming-up-with-MediaTek-to-build-100-low-to-mid-range-Nexus-phone_id55312 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BilgiFakiri 5 yıl en beğenilen
Google doğru yolu buldu.Millet en pahalı nasıl üretebiliriz derdindeyken Google amca enucuzun peşinde.Google sana baba diyebilir miyim ?


Google doğru yolu buldu.Millet en pahalı nasıl üretebiliriz derdindeyken Google amca enucuzun peşinde.Google sana baba diyebilir miyim ?...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 5 yıl
MTK6592+Mali450MP4 Chipset, 720P IPS Ekran, 2GB LPDDR3 RAM ve 100-150$ arasına konumlandırılırsa bile cidden satış rekorları kıracaktır. Tek muallak hafıza konusu olacak, o da hafıza kartsız en az 16GB yada 8GB dahili ve hafıza kartı şeklinde sunulursa kullanıcılar epey memnun kalacaktır.

Gelişmeleri takip etmeye devam edelim, bakalım gerçek olacak mı.
MTK6592+Mali450MP4 Chipset, 720P IPS Ekran, 2GB LPDDR3 RAM ve 100-150$ arasına konumlandırılırsa bile cidden satış rekorları kıracaktır. Tek muallak hafıza ...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mlkgnc 5 yıl BilgiFakiri
muzaffere de baba diye bilir miyim diyordunuz en son gm elite gördük aman dikkat
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cübbeli gandalf 5 yıl
Yandex utansın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
nexus4 ve 5 de ucuza cıktı ama bize gelen fiyat belli inşallah bu böyle olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qmerzM 5 yıl
Daha kernelları vermeyen, sattıkları işlemcilere sahip olan telefonları 4.2.1 sürümünde. Google Nexusları güncelleme kralı olarak biliyoruz bu konuda napacaklar acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ObjektifPoint.Net 5 yıl
Mediatek işin içindeyse nexus bile olsa android sürümü 4.2 olarak kalabilir dikkat :D İşin şakası bi yana mediatek ile google iş birligi yaparsa mediatek de de Lg deki değişimler gibi değişim görülebilir( LG G2 öncesi ve sonrası ) google kan gibi geliyor firmalara
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3arbar 5 yıl

mediatek ile google ın işbirliği yapacağını hiç zannetmiyorum.

bence lg nexus larla yola devam der google.ilerde ne olur bilinmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stand Alone 5 yıl
Sonunda doğrusunu anladılar, herkesin 2.000 TL'lik telefon alamayacağını bir anlayamadınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
szr1907 5 yıl
mediatek güncelleme konusunda mtk6589 u süründürüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fear of the Dark 5 yıl
mediatek çok kalitesiz değil miydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nomox1 5 yıl
Mtk candır nexus da .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 5 yıl
100$ vergi vs maksimum 600tl olması gerekir.Öyle 900-1000tl lafları etmeyin birilerinin kulağına gitmesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 5 yıl
Söylenti haberden millet turkiye fiyati hesaplar olmus :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
330 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, google
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Japon sever" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim