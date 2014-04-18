Google ve MediaTek'in ucuz Nexus akıllı telefonu için işbirliği yaptığı iddia ediliyor





Google'ın Nexus akıllı telefonları genelde üst seviye donanımları muadillerinden daha uygun bir fiyata vermesiyle bilinir. Daha çok kullanıcıya ulaşmak, saf Android arayüzü tecrübesi sunmak ve elbette kendi hizmetlerini daha çok kişiye pazarlayabilmek amacını güden Nexus programı ilginç bir gelişmeye şahit olabilir.





Nexus programının gelecek yıl itibariyle sonlandırılacağı iddiaları halen sıcakken, Tayvanlı tedarik zincirlerinden gelen dedikodular orta seviyeye yönelik bir Nexus cihazının yolda olduğunu belirtiyor.





Fiyatının 100$ civarında olacağı ifade edilen yeni Nexus cihazında MediaTek tarafından tasarlanan düşük güçte bir yongasetine yer verilecek. Zira Tayvanlı MediaTek, ortaklarına genelde düşük maliyetli ancak iyi bir seviyede performans sunan yongasetleri sağlayabiliyor. Orta ve alt seviye pazarlarında faaliyet gösteren üreticiler de MediaTek yongasetlerine büyük ilgi gösteriyor. Hali hazırda Çin pazarında bu fiyat seviyesinde olan ve MediaTek yongasetleri ile donatılmış sayısız Android akıllı telefon mevcut.





Google'ın ucuz Nexus cihazını yeni nesil amiral gemi Nexus modeli ile birlikte piyasaya sürebileceği dile getiriliyor. Özellikle Amazon gibi devlerin kendi ucuz akıllı telefonlarını piyasaya sürme hazırlıkları dile getirilirken, Google'ın da alt seviye pazara hamle yapma ihtiyacı hissettiği düşünülüyor. Google tarafından henüz konuya bir resmi bir açıklama yapılmadı.

http://www.phonearena.com/news/Google-teaming-up-with-MediaTek-to-build-100-low-to-mid-range-Nexus-phone_id55312