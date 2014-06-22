Google ve Nest, bağlantılı ev kamera sistemleri üreten Dropcam firmasını satın aldı





Google, akıllı termostatları ile ün yapan ve iPod'un babası olarak bilinen Tony Fadell'in şirketi Nest'i satın almıştı. Bu kez Nest yeni bir satın alıma imza attı.





Yapılan duyuruya göre Nest, internet bağlantılı ev takip kameraları geliştiren Dropcam firmasını 550 milyon dolar karşılığında satın aldı.





Ev otomasyon sistemleri üzerinde teknolojiler geliştiren Google'ın ev kameraları konusuna el atacağı bir süredir dile getiriliyordu. Dropcam kullanıcılara evdeki kameraları canlı olarak veya bulut altyapısı üzerinden sonra takip edebildiği akıllı sistemler sunmaktaydı.





Firma patentli gelişmiş algoritmaları ile farklı etkileşimlerde kullanıcıya anlık bildirimler gönderebiliyor. Dropcam'ın teknolojilerinin özellikle Nest'in algılama sistemlerine entegre edilebileceği belirtiliyor. Ayrıca firma mevcut ürünlerinin satışına devam edecek.





Satın alma farklı bir anlam daha taşıyor ki o da Dropcam'in çatısı altında çalışan Tony Fadell'in Apple dönemindeki yardımcısı Andy Hodge Google saflarına katılmış oldu.

http://appleinsider.com/articles/14/06/20/nest-buys-connected-security-camera-firm-dropcam-for-555m