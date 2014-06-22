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Google ve Nest, bağlantılı ev kamera sistemleri üreten Dropcam firmasını satın aldı

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Google ve Nest, bağlantılı ev kamera sistemleri üreten Dropcam firmasını satın aldı

Google, akıllı termostatları ile ün yapan ve iPod'un babası olarak bilinen Tony Fadell'in şirketi Nest'i satın almıştı. Bu kez Nest yeni bir satın alıma imza attı. 

Yapılan duyuruya göre Nest, internet bağlantılı ev takip kameraları geliştiren Dropcam firmasını 550 milyon dolar karşılığında satın aldı.

Ev otomasyon sistemleri üzerinde teknolojiler geliştiren Google'ın ev kameraları konusuna el atacağı bir süredir dile getiriliyordu. Dropcam kullanıcılara evdeki kameraları canlı olarak veya bulut altyapısı üzerinden sonra takip edebildiği akıllı sistemler sunmaktaydı. 

Firma patentli gelişmiş algoritmaları ile farklı etkileşimlerde kullanıcıya anlık bildirimler gönderebiliyor. Dropcam'ın teknolojilerinin özellikle Nest'in algılama sistemlerine entegre edilebileceği belirtiliyor. Ayrıca firma mevcut ürünlerinin satışına devam edecek. 

Satın alma farklı bir anlam daha taşıyor ki o da Dropcam'in çatısı altında çalışan Tony Fadell'in Apple dönemindeki yardımcısı Andy Hodge Google saflarına katılmış oldu. 

http://appleinsider.com/articles/14/06/20/nest-buys-connected-security-camera-firm-dropcam-for-555m Yorum Yaz
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prof.exx 4 yıl en beğenilen
Vay arkadaş :) Satın almadığı bi istanbul halk ekmeği kaldı
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Armin van Buuren* 4 yıl
Bir girmediği tekstil ve gıda kaldı herhalde. Gerçi onlara da girmiş olabilir ya neyse.
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mrsmrc 4 yıl
Gofret alır gibi şirket alıyor işe bak
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qmerzM 4 yıl
Şimdi de evleri mi izleyeceklermiş?
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prof.exx 4 yıl en beğenilen
Vay arkadaş :) Satın almadığı bi istanbul halk ekmeği kaldı
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