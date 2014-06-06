Google ve Twitter felaket anlarında işbirliği yapacak





Büyük felaket anlarında insanları uyarmak adına pek çok alarm sistemi mevcut. Ancak mobil cihazlara ve sosyal ağlara yönelik olanlar daha etkili oluyor. Bu bakımdan Google ve Twitter büyük felaket anlarında işbirliği yapma kararı aldı.





İşbirliği kapsamında felaket yaşandığı zaman Google Now, Arama ve Haritalar uygulamaları Google+ üzerindeki Public Alert hesabı ile ilişkili tweet'leri göstermeye başlıyor. Kapanan okullar, tahliye edilen bölgeler, fırtınaya yakın olan insanlar gibi bilgilerin olduğu gönderiler kullanıcıların isteklerine yönelik olarak bu uygulamalarda biraraya getirilecek.





Proje şu anda sadece İngilizce dilinde kullanılıyor. Ancak kısa süre sonra daha farklı içerikler projeye eklenecek ve proje kapsamındaki uygulamaların sayısı da artırılacak.