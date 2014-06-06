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Google ve Twitter felaket anlarında işbirliği yapacak

4 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google ve Twitter felaket anlarında işbirliği yapacak

Büyük felaket anlarında insanları uyarmak adına pek çok alarm sistemi mevcut. Ancak mobil cihazlara ve sosyal ağlara yönelik olanlar daha etkili oluyor. Bu bakımdan Google ve Twitter büyük felaket anlarında işbirliği yapma kararı aldı.

İşbirliği kapsamında felaket yaşandığı zaman Google Now, Arama ve Haritalar uygulamaları Google+ üzerindeki Public Alert hesabı ile ilişkili tweet'leri göstermeye başlıyor. Kapanan okullar, tahliye edilen bölgeler, fırtınaya yakın olan insanlar gibi bilgilerin olduğu gönderiler kullanıcıların isteklerine yönelik olarak bu uygulamalarda biraraya getirilecek. 

Proje şu anda sadece İngilizce dilinde kullanılıyor. Ancak kısa süre sonra daha farklı içerikler projeye eklenecek ve proje kapsamındaki uygulamaların sayısı da artırılacak. 

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ArcosS3 4 yıl en beğenilen
Türkiye'de Melih Başgan'ın ve Vali Mutlu'nun Tweetlerini gösterse yeter. Felaket ne arar Türkiye'de :D
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carter 4 yıl
Böyle önemli bir noktada iş birliği yapmaları güzel olmuş.
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alemburda34 4 yıl
Yanlış hatırlamıyorsan eskiden bir felaket anında Google ve Twitter işbirliğini gitmişti. Güzel birşey ama bana çok uçuk geliyor tabii reklamın iyisi kötüsü olmaz sıf bu yüzden dünyada Google haber olmuştur Google haber olsa ne olacak bilen biliyor diyebilirsiniz fakat sizinde borsada hisseleriniz olsa ne demek istediğimi anlardınız.
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Mianfei 4 yıl
Basbakanimiz oldugu surece bizde felaket olmaz sukur yarabbi. Ondan turkce yapmamislardir yoksa bizim gibi gelismis bir ulkenin dilini asla esgecmezler basbakanim esgecirtmez
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orhanyıldız 4 yıl
Twitterida al google
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ArcosS3 4 yıl en beğenilen
Türkiye'de Melih Başgan'ın ve Vali Mutlu'nun Tweetlerini gösterse yeter. Felaket ne arar Türkiye'de :D
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xSwindLer 4 yıl
Bakalım bu sistem dayanabilecekmi Türkiye'ye
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