Google yavaş bağlantılarda web sitelerini hızlandırmayı test ediyor

Günümüzde internet bağlantıları önemli seviyelere ulaşmış durumda ancak halen gelişmemiş ülkelerde hızlar düşük ve internet gezintileri de işkenceye dönüşebiliyor. Opera gibi pek çok firma bağlantıya göre verileri sıkıştırarak akıcı bir gezinti sunmaya çalışıyor. Google ise daha gelişmiş bir yöntem üzerinde çalışıyor.





Google'ın çözümü mobil internet hizmetine yönelik olacak. Hindistan'da testlere başlayan sistemde GPRS veya EDGE gibi yavaş bağlantılar tespit edildiğinde otomatik olarak girilen web sitesinin kırpılmış ve reklam gibi içeriklerden arındırılmış bir sürümü kullanıcıya sunuluyor.





Transcoding olarak adlandırılan bu sistemde web siteleri normal versiyonlara göre 4 kat daha hızlı yükleniyor ve yüzde 80 daha az veri tüketiyor. Reklam konusunda ise sadece Google Adsense ağından gösterimler yapılıyor.





Google siteleri optimize etme görevini üstleniyor ve site sahiplerine bir iş yüklenmiyor. Ancak video portalları gibi siteler ve çerez kullanan siteler bu optimizasyonun dışında tutuluyor. Sistem bu haliyle Opera'nın hizmetinden daha gelişmiş bir yapı arz ediyor.





Google'ın bu sistemi Android 2.3 ve üzeri cihazlardaki stok tarayıcı ve Chrome tarayıcısı ile uyumlu durumda. Sistem şimdilik sadece mobil kullanıcılara yönelik olacak. İlerleyen zamanlarda Google'ın daha sistemi daha da genişleteceği tahmin ediliyor.

http://www.androidauthority.com/google-converting-websites-indonesia-605989/