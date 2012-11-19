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Google, yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ediyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Hergün milyarlarca kullanıcıya hitap eden ve bu nedenle devasa veri merkezlerine sahip olan firmalar, hem maliyetleri azaltmak anlamında hem de çevreyi korumak anlamında alternatif enerjilere yatırım yapıyor.

Bunlardan birisi olan Google, Iowa eyaletinde rüzgar çiftliklerine olan yatırımını sürdürüyor. Firma son olarak eyaletteki bir çiftliğe 75 milyon dolarlık yatırım yaptı ve toplam yenilenebilir enerji yatırımını 1 milyar dolara çıkardı.

Yatırım yapılan rüzgar çiftlik 50 megawatt gücünde enerji üretiyor. Bu bölgede bir veri merkezi de olan Google, Rippey projesi kapsamında bölge halkına fayda sunacak faaliyetlerde bulunuyor. Proje kapsamında 15 000 hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Proje RPM Access organizasyonu tarafından yürütülüyor ve elde edilen enerji bölgedeki enerji dağıtıcılarına ve müşterilere satılıyor. Böylece hem çiftlik, hem türbin üreticileri hem de bölgesel enerji dağıtıcıları gelir elde etmiş oluyor.

Google, veri merkezinin yenilenebilir enerji ihtiyacını, uzun vadeli anlaşma yaptığı NextEra firmasından karşılıyor. Bu adım ise doğrudan enerji çiftliklerine yatırımı kapsıyor.

Google'ın asıl amacı ise, ikinci veri merkezini önümüzdeki yıllarda açmayı planladığı bölgenin yenilenebilir enerji açısından iyi bir seviyeye gelmesi ve faaliyet gösteren tüm işletmelere yeteri kadar enerjiyi sağlayabilmesi.  

http://googleblog.blogspot.ca/2012/11/investing-in-green-energy-in-greene.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar Google'ın çevreyi düşünerek yapmadığı görüşüne katılıyorum, fakat reklam için yapıyor deyip kestirip atmakta doğru değil. Sonuçta yapılan yatırımın; veri merkezlerinin devasa elektirik maliyetlerini düşürmek ve reklam için olması, çevreye yararı olmadığı anlamına gelmez ki! Haticeye değil, Neticeye bakmak lazım.
Bugün hangi büyük şirket Google'ın yaptığını yapıyor. Bknz: Samsung, Apple ya da Microsoft Bu arada markaları polemik yaratmak için değil, örnek olsun diye verdim.
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Puzzles 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar Google'ın çevreyi düşünerek yapmadığı görüşüne katılıyorum, fakat reklam için yapıyor deyip kestirip atmakta doğru değil. Sonuçta yapılan yatırımın; veri merkezlerinin devasa elektirik maliyetlerini düşürmek ve reklam için olması, çevreye yararı olmadığı anlamına gelmez ki! Haticeye değil, Neticeye bakmak lazım.

Bugün hangi büyük şirket Google'ın yaptığını yapıyor. Bknz: Samsung, Apple ya da Microsoft Bu arada markaları polemik yaratmak için değil, örnek olsun diye verdim.

Aynen katılıyorum. Samimi olduklarını düşünmüyorum fakat sonuçta ortada doğru yapılmış birşey ve emek var. Umarım diğer firmalarada örnek olur ve insanoğlu doğaya daha az zarar verir.
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OverClocK1ng 6 yıl
"Google, Rippey projesi kapsamında bölge halkına fayda sunacak faaliyetlerde bulunuyor. Proje kapsamında 15 000 hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor."
Şu Google ile Apple ı bir tutuyorlar ya bazıları. Nasıl saçma.
Şunu bilin ki Apple sadece para için bir şeyler yapar. Bir hayır yapacaksa da cebinden ne kadar az para çıksın diye kılı kırk yarar.
Google ise 15.000 hanenin elektrik ihtiyacını bedava karşılar. Dünyayı daha iyi hale getirmek için bir şeyler yapmaya çalışır...
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Glukhovsky 6 yıl
Sharelock
GlukhovskyÇevreyi düşündüğünden yapmıyorlar bunları, reklam amaçlı.Yine de güzel bir şey yapıyorlar.
Böyle bilmiş bilmiş konuşmalarına sinir oluyorum, nerden biliyorsun çevreyi düşünmediklerini, şirkette mi çalışıyorsun?

Bir konu hakkında konuşabilmek için bilgi değil BEYİN lazım.Sen konuştuğun her konuyu gözünle gördün ya da yanında mı bulundun ? Biraz beyninizi kullanmayı (sende varsa eğer) ve bir konu hakkında düşünebilmeyi, teori üretebilmeyi öğrenin artık.Einstein zamanı gözüyle gördü de görelilik kuramını öyle mi ortaya attı ?
Orijinalden alıntı: swat882
GlukhovskyÇevreyi düşündüğünden yapmıyorlar bunları, reklam amaçlı.Yine de güzel bir şey yapıyorlar.
cehalet kötü birşey

Haklısın cehalet kötü bir şey ama senin gibi hem cahil hem düşünme yetisinden yoksun olmak daha da kötü.Nefret ediyorum sizin gibi Google veya Apple fanlarından.
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selomax 6 yıl
keşke bütün büyük firmalar uzun vadede parçalamayacaklari parayı yenilebilir enerjiye yatırsa aslında apple dan bahsediyorum 600.000.000.000 $ nedir lan
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selomax 6 yıl
keşke bütün büyük firmalar uzun vadede harcayamayacaklari parayı yenilebilir enerjiye yatırsa aslında apple dan bahsediyorum 600.000.000.000 $ nedir lan
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Sharelock 6 yıl
Glukhovsky
Çevreyi düşündüğünden yapmıyorlar bunları, reklam amaçlı.Yine de güzel bir şey yapıyorlar.

Böyle bilmiş bilmiş konuşmalarına sinir oluyorum, nerden biliyorsun çevreyi düşünmediklerini, şirkette mi çalışıyorsun?
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Glukhovsky 6 yıl
Çevreyi düşündüğünden yapmıyorlar bunları, reklam amaçlı.Yine de güzel bir şey yapıyorlar.
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swat882 6 yıl Glukhovsky
Glukhovsky

Çevreyi düşündüğünden yapmıyorlar bunları, reklam amaçlı.Yine de güzel bir şey yapıyorlar.

cehalet kötü birşey
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depeche35 6 yıl
İzmir Çeşmede bu değrmenlerden ben bildim bileli var. Urla-Çşme mıntıkası diyelim. O civara ne gibi getirileri var pek okunacak kaynağa rastlamadım. Bir bilen var mı acaba ?
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aspirin_00 6 yıl
türkiyeden firma olsa dağdan akan dereyi baraja çevirir orayı tahrip yapar sonra ben yeşil enerji ile elektrik üretiyorum der karadeniz bölgesindeki HES proje adı altında yapılan çevre felaketi buna en iyi örnek bilmeyen görmeyen var san gelsin görsünler yeşili kahverengi yaptılar.
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batkent 6 yıl
Büyük firmaların yapması gereken en güzel şeylerden birisi
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