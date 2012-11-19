Google, yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ediyor

Haber Editörü
Hergün milyarlarca kullanıcıya hitap eden ve bu nedenle devasa veri merkezlerine sahip olan firmalar, hem maliyetleri azaltmak anlamında hem de çevreyi korumak anlamında alternatif enerjilere yatırım yapıyor.
Bunlardan birisi olan Google, Iowa eyaletinde rüzgar çiftliklerine olan yatırımını sürdürüyor. Firma son olarak eyaletteki bir çiftliğe 75 milyon dolarlık yatırım yaptı ve toplam yenilenebilir enerji yatırımını 1 milyar dolara çıkardı.
Yatırım yapılan rüzgar çiftlik 50 megawatt gücünde enerji üretiyor. Bu bölgede bir veri merkezi de olan Google, Rippey projesi kapsamında bölge halkına fayda sunacak faaliyetlerde bulunuyor. Proje kapsamında 15 000 hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Proje RPM Access organizasyonu tarafından yürütülüyor ve elde edilen enerji bölgedeki enerji dağıtıcılarına ve müşterilere satılıyor. Böylece hem çiftlik, hem türbin üreticileri hem de bölgesel enerji dağıtıcıları gelir elde etmiş oluyor.
Google, veri merkezinin yenilenebilir enerji ihtiyacını, uzun vadeli anlaşma yaptığı NextEra firmasından karşılıyor. Bu adım ise doğrudan enerji çiftliklerine yatırımı kapsıyor.
Google'ın asıl amacı ise, ikinci veri merkezini önümüzdeki yıllarda açmayı planladığı bölgenin yenilenebilir enerji açısından iyi bir seviyeye gelmesi ve faaliyet gösteren tüm işletmelere yeteri kadar enerjiyi sağlayabilmesi.
http://googleblog.blogspot.ca/2012/11/investing-in-green-energy-in-greene.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bugün hangi büyük şirket Google'ın yaptığını yapıyor. Bknz: Samsung, Apple ya da Microsoft Bu arada markaları polemik yaratmak için değil, örnek olsun diye verdim.
Aynen katılıyorum. Samimi olduklarını düşünmüyorum fakat sonuçta ortada doğru yapılmış birşey ve emek var. Umarım diğer firmalarada örnek olur ve insanoğlu doğaya daha az zarar verir.
Şu Google ile Apple ı bir tutuyorlar ya bazıları. Nasıl saçma.
Şunu bilin ki Apple sadece para için bir şeyler yapar. Bir hayır yapacaksa da cebinden ne kadar az para çıksın diye kılı kırk yarar.
Google ise 15.000 hanenin elektrik ihtiyacını bedava karşılar. Dünyayı daha iyi hale getirmek için bir şeyler yapmaya çalışır...
Bir konu hakkında konuşabilmek için bilgi değil BEYİN lazım.Sen konuştuğun her konuyu gözünle gördün ya da yanında mı bulundun ? Biraz beyninizi kullanmayı (sende varsa eğer) ve bir konu hakkında düşünebilmeyi, teori üretebilmeyi öğrenin artık.Einstein zamanı gözüyle gördü de görelilik kuramını öyle mi ortaya attı ?
Haklısın cehalet kötü bir şey ama senin gibi hem cahil hem düşünme yetisinden yoksun olmak daha da kötü.Nefret ediyorum sizin gibi Google veya Apple fanlarından.
Böyle bilmiş bilmiş konuşmalarına sinir oluyorum, nerden biliyorsun çevreyi düşünmediklerini, şirkette mi çalışıyorsun?
cehalet kötü birşey