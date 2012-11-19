Google, yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ediyor





Hergün milyarlarca kullanıcıya hitap eden ve bu nedenle devasa veri merkezlerine sahip olan firmalar, hem maliyetleri azaltmak anlamında hem de çevreyi korumak anlamında alternatif enerjilere yatırım yapıyor.





Bunlardan birisi olan Google, Iowa eyaletinde rüzgar çiftliklerine olan yatırımını sürdürüyor. Firma son olarak eyaletteki bir çiftliğe 75 milyon dolarlık yatırım yaptı ve toplam yenilenebilir enerji yatırımını 1 milyar dolara çıkardı.





Yatırım yapılan rüzgar çiftlik 50 megawatt gücünde enerji üretiyor. Bu bölgede bir veri merkezi de olan Google, Rippey projesi kapsamında bölge halkına fayda sunacak faaliyetlerde bulunuyor. Proje kapsamında 15 000 hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Proje RPM Access organizasyonu tarafından yürütülüyor ve elde edilen enerji bölgedeki enerji dağıtıcılarına ve müşterilere satılıyor. Böylece hem çiftlik, hem türbin üreticileri hem de bölgesel enerji dağıtıcıları gelir elde etmiş oluyor.





Google, veri merkezinin yenilenebilir enerji ihtiyacını, uzun vadeli anlaşma yaptığı NextEra firmasından karşılıyor. Bu adım ise doğrudan enerji çiftliklerine yatırımı kapsıyor.





Google'ın asıl amacı ise, ikinci veri merkezini önümüzdeki yıllarda açmayı planladığı bölgenin yenilenebilir enerji açısından iyi bir seviyeye gelmesi ve faaliyet gösteren tüm işletmelere yeteri kadar enerjiyi sağlayabilmesi.

http://googleblog.blogspot.ca/2012/11/investing-in-green-energy-in-greene.html