Google, yenilenmiş YouTube uygulamasının Windows Phone Mağaza'dan kaldırılmasını istedi

Hatırlayacağınız üzere Microsoft, Windows Phone için geliştirilen YouTube uygulamasını geçtiğimiz hafta güncelleyerek daha kullanılabilir bir hale getirmişti. Ancak, gelen son haberlere göre Google, Microsoft'un yaptığı güncellemeden pek de tatmin olmamış gibi görünüyor.





The Verge'in eline geçen Google'ın Microsoft'a gönderdiği ihtar mektubunda söz konusu YouTube uygulamasının 22 Mayı 2013 tarihine kadar Windows Phone Mağaza'dan kaldırılması ve indirilmesinin engellenmesi isteniyor. Google'ın uygulamanın Windows Phone Mağaza'dan kaldırılmasını istemesinin temel nedeni olarak ise, Microsoft'un reklamları engelleyerek YouTube API kullanım şartlarına uymaması gösteriliyor.





Konuyla ilgili olarak Microsoft'tan gelen açıklamada ise, gerekli API'ler Google tarafından sağlanıldığı taktirde reklamların uygulamaya ekleneceğini belirtildi. Google'a beraber çalışmanın önemine dair bir de mesaj veren Microsoft, beraber çalışmanın ortak müşterilerin yararına olacağı belirtti.





Microsoft'un yaptığı güncellemeyle birlikte bir kısayol olmaktan çıkarak tam bir uygulama haline gelen YouTube uygulamasının Windows Phone cephesindeki akıbetinin ne olacağını yakın bir zamanda hep birlikte göreceğiz.





http://www.theverge.com/2013/5/15/4334030/google-demands-microsoft-remove-youtube-windows-phone-app