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Google, yenilenmiş YouTube uygulamasının Windows Phone Mağaza'dan kaldırılmasını istedi

6 yıl
877
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38
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google, yenilenmiş YouTube uygulamasının Windows Phone Mağaza'dan kaldırılmasını istedi
Hatırlayacağınız üzere Microsoft, Windows Phone için geliştirilen YouTube uygulamasını geçtiğimiz hafta güncelleyerek daha kullanılabilir bir hale getirmişti. Ancak, gelen son haberlere göre Google, Microsoft'un yaptığı güncellemeden pek de tatmin olmamış gibi görünüyor. 

The Verge'in eline geçen Google'ın Microsoft'a gönderdiği ihtar mektubunda söz konusu YouTube uygulamasının 22 Mayı 2013 tarihine kadar Windows Phone Mağaza'dan kaldırılması ve indirilmesinin engellenmesi isteniyor. Google'ın uygulamanın Windows Phone Mağaza'dan kaldırılmasını istemesinin temel nedeni olarak ise, Microsoft'un reklamları engelleyerek YouTube API kullanım şartlarına uymaması gösteriliyor.

Konuyla ilgili olarak Microsoft'tan gelen açıklamada ise, gerekli API'ler Google tarafından sağlanıldığı taktirde reklamların uygulamaya ekleneceğini belirtildi. Google'a beraber çalışmanın önemine dair bir de mesaj veren Microsoft, beraber çalışmanın ortak müşterilerin yararına olacağı belirtti.

Microsoft'un yaptığı güncellemeyle birlikte bir kısayol olmaktan çıkarak tam bir uygulama haline gelen YouTube uygulamasının Windows Phone cephesindeki akıbetinin ne olacağını yakın bir zamanda hep birlikte göreceğiz. 


http://www.theverge.com/2013/5/15/4334030/google-demands-microsoft-remove-youtube-windows-phone-app Yorum Yaz
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MrRain 6 yıl en beğenilen
Açık kaynak kodlu sözde özgür işletim sistemi Google...
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The-Engineer 6 yıl acmtncy
acmtncy
fanboylar ne saçmalamış yahu. google'ın youtube'dan para kazanmasının yolu reklamlar. sen reklamlara izin vermezsen babasının hayrına mı kullandıracak sana uygulamayı? ücretli uygulamanın reklamlı versiyonunu indirip, uygulamada reklam çıkıyor diye şikayet edenlerden farkınız yok yani.

Normalde reklamlar engellenmemiş. Google api'leri vermeyince reklamlari uygulamaya koyamazdi zaten Microsoft. Bu konuda da aciklama yaptilar. Ver api'leri istedigini koyalim dedi Microsoft yetkilileri. Burada olay reklam veya indirme degil. Olay bu kadar önemli bir uygulaanin wp'de kullanilmasini engellemek ama Microsoftun yaptigi uygulamaya da mudahele edemiyor.
acmtncyfanboylar ne saçmalamış yahu. google'ın youtube'dan para kazanmasının yolu reklamlar. sen reklamlara izin vermezsen babasının hayrına m...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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oktayakgoz 6 yıl
millet sanıyor ki google robin hood. zenginden alıp fakire verecek. google ve microsoftun hiç bir farkı yok ikiside para kazanmak için uğraşıyorlar. biri reklamlardan biri bizden alıyor parayı.
millet sanıyor ki google robin hood. zenginden alıp fakire verecek. google ve microsoftun hiç bir farkı yok ikiside para kazanmak için uğraşıyorlar. biri reklam...
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cenkcolak 5 yıl
al birini vur otekine...
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Şeriat Sucuğu 6 yıl
Microsoft da kendi sistemleri üzerinde Google ın tüm uygulama ve sayfalarına giriş yasağı koysun.
Al sana rekabet ortamı 😃
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Biyturs_OnSr 6 yıl
St Batuhan
Burn in Hell
scherlook
can_66
MrRainAçık kaynak kodlu sözde özgür işletim sistemi Google...
google işletim sistemi değil işlemci kardeş. bilmemek değil bilmediğini çakırmamak ... ;D
İşlemci mi ?
Bilmiyor muydun?
İşlemci olan Snapdragon S4de ki birimlerden biri, S4 platform, Google firma, Android işletim sistemi vs vs :) Yani baştan beri bir hata durumu geliyor. Benim de söylediklerimde hata görüyorsanız belirtebilirsiniz ama dalga geçmeden :) Neyse diğer yönden Google istese direk olarak bağlantıları keser, Google tekelci tutum izlemiyor yani bu kadar sert bir yaklaşım gösteren üyeler bence yine küçük bir hataya düşüyor. Burada dönen başka bir şey ama ne ben çok merak ediyorum. Gerçek yargılama o zaman ortaya çıkacak.


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St Batuhan 6 yıl
Burn in Hell
scherlook
can_66
MrRainAçık kaynak kodlu sözde özgür işletim sistemi Google...
google işletim sistemi değil işlemci kardeş. bilmemek değil bilmediğini çakırmamak ... ;D
İşlemci mi ?
Bilmiyor muydun?

İşlemci olan Snapdragon S4'de ki birimlerden biri, S4 platform, Google firma, Android işletim sistemi vs vs :) Yani baştan beri bir hata durumu geliyor. Benim de söylediklerimde hata görüyorsanız belirtebilirsiniz ama dalga geçmeden :)
Neyse diğer yönden Google istese direk olarak bağlantıları keser, Google tekelci tutum izlemiyor yani bu kadar sert bir yaklaşım gösteren üyeler bence yine küçük bir hataya düşüyor. Burada dönen başka bir şey ama ne ben çok merak ediyorum. Gerçek yargılama o zaman ortaya çıkacak.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
MS ı her zaman eleştirsekte !
bu yapılan bir noktada ticaretin ötesinde, tekelciliktir. !
bu açıdan google ı kınıyoruz !
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ArdiaroS 6 yıl
Google kıskanmış. Yanlış hatırlamıyorsam ticaret hukukunda tekelcilik ve haksız rekabet yasak olduğu için microsoft böyle bir şeyden ceza yemişti.
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MustfEge.T 6 yıl
wp nin gelismesi kimsenin isine gelmiyor tabi
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SystemApps 6 yıl
çok biliyosan kendin çıkaraydın uygulamanı.bari yapana karışma...
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Erkansins 6 yıl
Dh milleti herzaman olduğu gibi gene bilip bilmeden sallamış. burada herkes uzman herkes bilirkişi. google microsoft programlarını kodlarıyla oynuyormu veya windows da ne yapması gerektiğine karışıyormu? youtube hacim olarak devasa bir şey yapıyor. dünyanın heryerinden dakikada binlerce video yükleniyor. bunun google maliyetide devasa oluyor. peki google bunun karşısında kullanıcılardan paramı istiyor? hayır. adamlar reklamlarla youtube ayakta tutmaya çalışıyor. şuanda bile google youtube kara geçirmeye başaramadı. sen adamların uygulamasından reklamları kaldıracaksın ee adamlarda eyvallah diyecek. Yok öyle bir dünya. madem reklamdan şikayetçisiniz donanımhabere de girmeyin heryeri reklam dolu. veya tv de izlemeyin..
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Bay H 6 yıl Erkansins
erkank53
Dh milleti herzaman olduğu gibi gene bilip bilmeden sallamış. burada herkes uzman herkes bilirkişi. google microsoft programlarını kodlarıyla oynuyormu veya windows da ne yapması gerektiğine karışıyormu? youtube hacim olarak devasa bir şey yapıyor. dünyanın heryerinden dakikada binlerce video yükleniyor. bunun google maliyetide devasa oluyor. peki google bunun karşısında kullanıcılardan paramı istiyor? hayır. adamlar reklamlarla youtube ayakta tutmaya çalışıyor. şuanda bile google youtube kara geçirmeye başaramadı. sen adamların uygulamasından reklamları kaldıracaksın ee adamlarda eyvallah diyecek. Yok öyle bir dünya. madem reklamdan şikayetçisiniz donanımhabere de girmeyin heryeri reklam dolu. veya tv de izlemeyin..

Kaçırdığın nokta şurası kimse reklam istemiyoruz biz demiyor , adamlar versinler apiyi ekleyelim programa diyorlar .Eğer Google zamanında kendi wp platformunu es geçmeseydi Microsoft da kendi kafasına göre Youtube uygulaması çıkarmak zorunda kalmazdı.
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KaleyDeskop 6 yıl
İki yüzlü firma önce kendi youtube uygulamanı düzelt 11 mb hız var ne önbelleğe alıyor ne hozlı doluyor videolar ikidebir yorum yapılamadı hatası alıyorum yorum silemiyorsun posta kutusuna giremiyorsun geçen bol küfürlü hırsla mail çekmiştim
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janparey 6 yıl
MrRain
Açık kaynak kodlu sözde özgür işletim sistemi Google...

google işletim sistemi değil işlemci kardeş. bilmemek değil bilmediğini çakırmamak ... ;D
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scherlook 6 yıl janparey
can_66
MrRain
Açık kaynak kodlu sözde özgür işletim sistemi Google...

google işletim sistemi değil işlemci kardeş. bilmemek değil bilmediğini çakırmamak ... ;D

İşlemci mi ?
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