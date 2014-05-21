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Google+'a iOS, Android ve masaüstü tarafında Auto Awesome Stories ve Video özelliği geliyor

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google+'a iOS, Android ve masaüstü tarafında Auto Awesome Stories ve Video özelliği geliyor

Google'ın üzerinde ciddi anlamda çalışmaya devam ettiği sosyal ağı Google+, kısa süre içerisinde Auto Awesome Stories (Hikaye) ve Video özelliğine kavuşuyor.

Android uygulaması ve masaüstü uygulaması için bu hafta, iOS içinse daha sonra geleceği belirtilen Google+ Auto Awesome Stories ve Video özelliği, temel olarak kişilerin cihazlarında yer alan fotoğraf ve videolardan farklı hikayeler ya da video sunumları hazırlamasını sağlıyor. Bu sayede özellikle çok içeriğin çekildiği veya kayıt altına alındığı tatil albümlerinde büyük zaman kazandıran özellik, arkaplanda otomatik olarak çalışarak farklı filtre, geçiş ve müzikleri de aktif olarak kullanılabiliyor.

Konu hakkında Google tarafından hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 


http://googleblog.blogspot.com.tr/2014/05/google-stories-and-movies-memories-made.html?m=1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
| OMG! | 5 yıl
Nexus cihazımda 1 yıldan fazla süredir var,gerçekten çok başarılı bir özellik. iOS'e de gelmesi güzel olmuş.
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