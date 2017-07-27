Google’dan Airbnb tarzı kiralık listelemeler geliyor

Arama sonuçlarında seyahate çıkmak isteyenler için uygun uçak ve otel kartları hazırlayan Google, şimdi bu kartları biraz daha geliştiriyor. Henüz test edilen bir özellik arama sonuçlarına Airbnb tarzı kiralama seçeneklerini de ekliyor.

Yeni özellik

Yeni özellik Kiralık Yazlıklar adını taşıyor ve Konaklama Türü kategorisi içerisinde yer alıyor. Otel aramalarında filtrelerin yanındaki diğer filtreler kısmında geçtiğinizde Kiralık Yazlıklar seçeneğini aktif hale getiriyorsunuz. Bu filtre ile aradığınız bölgedeki kiralık oda veya daire listeleri karşınıza geliyor.

Kiralık listelerin Airbnb ile herhangi bir ilgisi yok. Bu bakımdan Google kendi kiralık mesken filtresini oluşturuyor diyebiliriz. Özellik şu an test aşamasında. Yapılan araştırmalarda 7000 listeleme bulunmuş. Belli başlı ülkelerde test edilen özellik Airbnb kadar detaylı tanımlamalar ve görseller içermiyor. Bunun en büyük sebebi ise henüz Google’ın ticari ortaklıklara başlamamış olması.

Ayrıca Bkz.

"Moto Z telefonlar için 4K ve 360 derece video desteği"

Hizmetin yaygın olarak kullanıma sunulması ile Google’ın yerel veya global ortaklıklar yaparak portföyünü genişleteceği ve daha iyi bir listeleme ortaya çıkaracağı tahmin ediliyor. Bakalım Airbnb gibi bağımsız platformlar bundan nasıl etkilenecek.