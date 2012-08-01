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Google'dan YouTube kanallarına 200 milyon dolarlık bir yatırım daha

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 The Wall Street Journal tarafından yayınlanan habere göre; Google, YouTube kanallarına birinci sınıf içerik ve reklam çekebilmek için daha önce de yaptığı gibi 200 milyon dolarlık bir yatırım daha yapmaya karar verdi.

The Wall Street Journal'a konuşan YouTube'un içerik ortakları, YouTube için yapılan özel içerikler sayesinde izleyicilere daha fazla hitap edebildiklerini dile getirdiler. Söz konusu içeriklere kullanıcıların daha fazla ilgi gösterdikleri belirtilirken, birçok içerik ortağının izlenme oranlarında çift haneli artışlar kaydedildiği dile getirildi. YouTube'un Küresel İçerik Sorumlusu Robert Kyncl, kanalların son derece sağlıklı bir büyüme içerisinde olduğunu kaydederken, 10 adet yüksek kaliteli kanalın haftalık ortalama 1 milyon defa izlendiğini de dile getirdi. Ayrıca Kyncl, bu kanalların içerik sağlayıcıları ve reklam verenler için güvenli alanlar olduğunu belirtti. 

YouTube'un programının başarılı olup olmadığını söylemek için henüz biraz erken olsa da, yapılan yatırımların YouTube'un yeni bir medya dağıtım kanalı oluşturma konusundaki isteğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor. 

http://professional.wsj.com/article/SB10000872396390444840104577549632241258356.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
apple olsa 300 milyon yapardı.. yazık.
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delarux 6 yıl
adamlar yapıyor abi
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TIRAZLI 6 yıl
beyin bedava
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Recharged 6 yıl
Google akıllı işler yapıyor Youtube yatırımlarını arttırarak.
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Rabelisa 6 yıl
Bana verseydi keşke


Ayrıca boş bir yatırımda değil
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deathshadow 6 yıl
Devir internet devri birçok tv kanalında çalışmış biri olarak söyleyebilirim ki, artık yerel tv kanalları son demlerini yaşıyor halka hitap etmenin en kolay vede hızlı yolu internet hatta talk showlar bile neredeyse internette olan olaylar üzerine kurulacak... Yatırım yapmak isteyen host alsın ve ufak ufak islemeye baslasın benim kanaatim....
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montevo 6 yıl
reklamalr bile akkli arkadaş
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coldflue 6 yıl
boş bir yatırım değil.
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Rinkhal 6 yıl
Keske kanallar açık kalsaydı be abi

edit: eee yanlış yazdım be
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fuckulteli 6 yıl
Türkiye içinde özel içerik sağlayan kanallar oluşturulması konusunda bir adım atsalar kendileri fazlasıyla kazanırlar. Youtube'a içerik oluşturacak nice yaratıcı genç, yaşlı Türk var :) Tv dizilerinin yerine, alternatif, sürekli, daha kısa içerik üreten onlarca girişimciye destek çıkabilir, hem kendileri, hem içerik sağlayanlar, hemde Youtube kullanıcılarını memnun olur.
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