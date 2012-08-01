Google'dan YouTube kanallarına 200 milyon dolarlık bir yatırım daha

The Wall Street Journal tarafından yayınlanan habere göre; Google, YouTube kanallarına birinci sınıf içerik ve reklam çekebilmek için daha önce de yaptığı gibi 200 milyon dolarlık bir yatırım daha yapmaya karar verdi.





The Wall Street Journal'a konuşan YouTube'un içerik ortakları, YouTube için yapılan özel içerikler sayesinde izleyicilere daha fazla hitap edebildiklerini dile getirdiler. Söz konusu içeriklere kullanıcıların daha fazla ilgi gösterdikleri belirtilirken, birçok içerik ortağının izlenme oranlarında çift haneli artışlar kaydedildiği dile getirildi. YouTube'un Küresel İçerik Sorumlusu Robert Kyncl, kanalların son derece sağlıklı bir büyüme içerisinde olduğunu kaydederken, 10 adet yüksek kaliteli kanalın haftalık ortalama 1 milyon defa izlendiğini de dile getirdi. Ayrıca Kyncl, bu kanalların içerik sağlayıcıları ve reklam verenler için güvenli alanlar olduğunu belirtti.





YouTube'un programının başarılı olup olmadığını söylemek için henüz biraz erken olsa da, yapılan yatırımların YouTube'un yeni bir medya dağıtım kanalı oluşturma konusundaki isteğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

http://professional.wsj.com/article/SB10000872396390444840104577549632241258356.html