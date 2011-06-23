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Google'dan internet rekoru; Mayıs ayında 1 milyar ziyaretçi aldı

7 yıl
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Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ComScore tarafından yayınlanan yeni istatistiklere göre Google, geçtiğimiz Mayıs ayında hem kendi hem de tüm internetin rekorunu kırarak tek bir ay içerisinde bir milyar kişi tarafından ziyaret edildi. Bir önceki yıl ile kıyaslandığında Google'ın ziyaretçi sayısında %8.4 oranında artış yaşandığı açıklanırken, ComScore'un verilerine göre Google'ın yeni ziyaretçileri ağırlıklı olarak Hindistan ve Güney Afrika'dan geliyor. 

Çin pazarına girebilmek için Hong Kong'da şirketleşen Google'ın, bu hedefine ulaşması halinde ziyaretçi sayısını ciddi oranda arttırması bekleniyor. Bilindiği üzere Çin Hükümeti ile anlaşmazlık yaşayan Google, bu ülkeye giriş konusunda ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Genel sıralamada Google'dan sonra 905 milyon ziyaret (%15 artış) ile Microsoft ve ziyaretçisi sayısını %30 arttırarak 714 milyona tırmanan Facebook geliyor.

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Volkanbaba 7 yıl
Büyük lider.
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séquestre 7 yıl
Facebook , Google ı geçerse bence insanlar biraz moronlaşıyor demektir :)
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erkayer62 7 yıl
facebook google ı geçerse bu dünyanın çivisi çıkmış demektir şimdilik iyi önce gidiyor google :)
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fuckulteli 7 yıl
Nüfusa bakıldığında Hindistan'dan alınan ziyareti anlarımda, yine nüfusa bakılınca Güney Afrika'dan alınan ziyarete anlam veremedim!
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patrain 7 yıl
Çin pazarına girdiği an bu sayı rahat iki katına çıkar
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