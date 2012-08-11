Google'ın Samsung ile Apple arasındaki hukuk mücadelesinde, Samsung'a gizli destek sağladığı söyleniyor

CNET tarafından yayınlanan habere göre, Apple ile Samsung arasında sürmekte olan davaların ABD ayağında, Google'ın Samsung'a dava sürecinde gizli bir şekilde destek verdiği iddia ediliyor.





Samsung'un Apple'a karşı verdiği hukuk mücadelesinde arka planda desteğini sürdürdüğü söylenen, Google'ın Samsung'a stratejik ve belge desteği sağladığı belirtiliyor. Ayrıca HTC ve Motorola'nında patent davalarında Google'dan yasal destek aldığı da dile getiriliyor. Google ise şu an için bu iddiaları reddetse de davanın Samsung aleyhine sonuçlanarak, Android işletim sisteminin de bu durumda etkilenebileceğine dair bazı endişeleri olduğu da belirtiliyor. Ancak, davanın tasarım odaklı olduğu düşünülecek olursa Android'in etki altında kalması olası bir sonuç gibi görünmüyor.





Apple ile Samsung arasındaki dava sürecinde Galaxy Nexus'un mercek altına alınmasıyla birlikte Google'ın Samsung'a olan desteğinin daha fazla hissedilmesi bekleniyor.

http://news.cnet.com/8301-13579_3-57490398-37/how-googles-stealth-support-is-buoying-samsung-in-apple-fight/