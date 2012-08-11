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Google'ın Samsung ile Apple arasındaki hukuk mücadelesinde, Samsung'a gizli destek sağladığı söyleniyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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CNET tarafından yayınlanan habere göre, Apple ile Samsung arasında sürmekte olan davaların ABD ayağında, Google'ın Samsung'a dava sürecinde gizli bir şekilde destek verdiği iddia ediliyor.

Samsung'un Apple'a karşı verdiği hukuk mücadelesinde arka planda desteğini sürdürdüğü söylenen, Google'ın Samsung'a stratejik ve belge desteği sağladığı belirtiliyor. Ayrıca HTC ve Motorola'nında patent davalarında Google'dan yasal destek aldığı da dile getiriliyor. Google ise şu an için bu iddiaları reddetse de davanın Samsung aleyhine sonuçlanarak, Android işletim sisteminin de bu durumda etkilenebileceğine dair bazı endişeleri olduğu da belirtiliyor. Ancak, davanın tasarım odaklı olduğu düşünülecek olursa Android'in etki altında kalması olası bir sonuç gibi görünmüyor.

Apple ile Samsung arasındaki dava sürecinde Galaxy Nexus'un mercek altına alınmasıyla birlikte Google'ın Samsung'a olan desteğinin daha fazla hissedilmesi bekleniyor. 

http://news.cnet.com/8301-13579_3-57490398-37/how-googles-stealth-support-is-buoying-samsung-in-apple-fight/ Yorum Yaz
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sergentooo 6 yıl en beğenilen gFalcon
Grkm27

Apple: Ben tek siz hepiniz.





çok güldüm ama verdim eksiyi

Grkm27Apple: Ben tek siz hepiniz.çok güldüm ama verdim eksiyi
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manyakurt 6 yıl
Ne bekleniyordu ki zaten, elbette destek verecek bırak el altından alnı açık el üstünden destek vermeli android os'la ilgili olan konularda.
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_Athelas_ 6 yıl
Alttan alttan destek ha.....Salak Apple,ulan cihazlarını Samsung üretiyo be... ! Bindiği dali kesmeye çalışıyo da o da kesemiyo ;)
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DH Misafiri 6 yıl
İphone isin .... cikardi artik.yakinda ekrani var diye dava acacak.samsung ucgen tlf cikarsa alacam arkadas bu apple a inat.satabiliyorsan super iphone unu sat arkadas galiba samsungun satislarindan urktu apple :)
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Boracalin 6 yıl
Arkadaşlar tabii ki öyle olacak... Ne var bunda abartılacak... ?
İnsanlık var olduğundan beri var olan klasik bir kural işliyor...
Düşmanımın düşmanı ; benim dostumdur...
Hepsi o kadar...
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theyapici 6 yıl
bu teknoloji dedikodusu mu oluyor habe rdeğil sanki
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myhotyro 6 yıl
Google Samsung'a destek olsa ne yazar, ülkemdeki dünyada Apple'dan başka bişe yok sanan dünya kadar iPhonid'in destegi yeter de artar Apple'a.
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bocekgrafik 6 yıl
Mide bulandırıcı kuru iddiadan ziyade ortaya delil konmalıydı. "Yasal destek verdi" derken neyi vermiş, söylesenize. Sadece iddia; hiçbir hükmü yok.
"Çamur at, izi kalsın" mantığı işte. "Psikolojik harp" deniyor buna...
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yc#1 6 yıl
Neticede Steve Jobs'un yoketnek için ant içtiği Android'in sahibi Google'ın iş ortaklarını desteklemesinden daha doğal ne olabilir ki ?
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darkaura 6 yıl
DH Misafiri
Androidçilerin bu kirli kanlı ittifaklarına rağmen Apple kaya gibi dimdik ayakta.Rüzgar ne kadar sert eserse essin kayadan götüreceği tozdur.

sahra colune bak. ruzgarin toza cevirdigi kayalarin kumuyla doludur. dinamik degisen bir dunyada hic bir sey ruzgarin karsisinda duramaz.
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murdocklawless 6 yıl
adamlar birbirlerinin ortağı. destek vermeyipte ne yapacaktı yani?
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floydrose 6 yıl
vitor reis
DH MisafiriAndroidçilerin bu kirli kanlı ittifaklarına rağmen Apple kaya gibi dimdik ayakta.Rüzgar ne kadar sert eserse essin kayadan götüreceği tozdur.
Aynen kardeşim.. İt ürür kervan yürür

Sen ne terbiyesizsin arkadaşım ya. İnsanları it'e benzetmen hoş değil.
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