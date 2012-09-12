Google'ın gözlükleri beklenenden fazlasını sunacak





The Wall Street Journal, teknoloji dünyasının merakla beklediği ürünlerden biri olan Google'ın arttırılmış gerçeklik gözlüğünü test etti.

http://online.wsj.com/article_email/SB10000872396390443779404577643981045121516-lMyQjAxMTAyMDEwMDAxODA3Wj.html

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Gözlük, ön sipariş talebinde bulunan geliştiriciler ile 2013 yılında buluşacak olsa da, halen bir takım eksikliklerinin olduğu belirtiliyor. Google'ın bu gözlükle beraber kullanıcılarına akıllı telefon deneyimi yaşatmak istediği bilinse de, The Wall Street Journal'a göre, cihaz kullanıcılara bundan daha fazlasını sunacak. Gözlüğün sağ tarafında yer alan küçük ekran kullanıcıya görüntü sağlarken, bu ekran sayesinde Google Haritalar görüntülenebilecek, ayrıca cihaz ile elde edilen video ve fotoğraflar görüntülenebilecek. Ses komutlarıyla da kontrol edilebilen gözlükte sesin daha iyi algılanması için iki farklı mikrofonun cihaz üzerinde yer aldığı dile getirilirken, birkaç gram ağırlığındaki gözlük pilinin ise dahili olduğu belirtildi.The Wall Street Journal'ın gerçekleştirdiği testte Google'ın gözlüğün asıl marifetlerini göz önüne çıkarmadığı da ifade edildi. 1500 dolarlık bir fiyat etiketi ile geliştiriciler ile buluşması beklenen gözlüğün ne gibi şaşırtıcı özelliklere sahip olacağını 2013'ün ilk ayların göreceğiz.