Google'ın gözlükleri beklenenden fazlasını sunacak

Haber Editörü
The Wall Street Journal, teknoloji dünyasının merakla beklediği ürünlerden biri olan Google'ın arttırılmış gerçeklik gözlüğünü test etti.
Gözlük, ön sipariş talebinde bulunan geliştiriciler ile 2013 yılında buluşacak olsa da, halen bir takım eksikliklerinin olduğu belirtiliyor. Google'ın bu gözlükle beraber kullanıcılarına akıllı telefon deneyimi yaşatmak istediği bilinse de, The Wall Street Journal'a göre, cihaz kullanıcılara bundan daha fazlasını sunacak. Gözlüğün sağ tarafında yer alan küçük ekran kullanıcıya görüntü sağlarken, bu ekran sayesinde Google Haritalar görüntülenebilecek, ayrıca cihaz ile elde edilen video ve fotoğraflar görüntülenebilecek. Ses komutlarıyla da kontrol edilebilen gözlükte sesin daha iyi algılanması için iki farklı mikrofonun cihaz üzerinde yer aldığı dile getirilirken, birkaç gram ağırlığındaki gözlük pilinin ise dahili olduğu belirtildi.
The Wall Street Journal'ın gerçekleştirdiği testte Google'ın gözlüğün asıl marifetlerini göz önüne çıkarmadığı da ifade edildi. 1500 dolarlık bir fiyat etiketi ile geliştiriciler ile buluşması beklenen gözlüğün ne gibi şaşırtıcı özelliklere sahip olacağını 2013'ün ilk ayların göreceğiz.
http://online.wsj.com/article_email/SB10000872396390443779404577643981045121516-lMyQjAxMTAyMDEwMDAxODA3Wj.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
asıl bombalar kinect harikaları ve bu gözlük ilerisi için tabi.
Önümüzdeki senelerde bu teknolojileri konuşacağız.
Potansiyel olarak gerçekten çok yararlı bir gözlük olucak geliştirilebilir, ve boyutlarla ilgili olarak teknolojik gelişmeler olursa kesinlikle önü epey açık bir teknoloji..
Kesin ip var ...
Aldigin gün üzerine oturursan kirilabilir tabii, millet gözüne takmak için alacak, sen ne için alacaksan artik...
senin abilerinde aynisini internet ve bilgisayar icin soyluyorlardi. geciniz bunlari.
böyle kişiler hangi özelliğinden faydalanarak yapacak sapıklıklarını ben anlamadım
hocam adamlar arttırılmış gerçeklik diyorlar önceden bilim-kurgu filmlerinde gördüğümüz vay anasını dediğimiz teknolojiyi yani geleceğin teknolojisinden bahsediyorlar sen hemen kırılır demişin :) takılma böyle şeylere bunlar daha prototip sana bana gelene kadar biraz daha gelişmesi lazım toplumumuz daha bluetooth kulaklıkla konuşanları bile insan dışı varlık olarak görüyorken gözlükle konuşan adamın hali ne olur tam olarak kestiremiyorum :)
bimden le'kopter mi aliyosun, niye kirilsin ik gunden