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Google'ın gözlükleri beklenenden fazlasını sunacak

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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The Wall Street Journal, teknoloji dünyasının merakla beklediği ürünlerden biri olan Google'ın arttırılmış gerçeklik gözlüğünü test etti.

Gözlük, ön sipariş talebinde bulunan geliştiriciler ile 2013 yılında buluşacak olsa da, halen bir takım eksikliklerinin olduğu belirtiliyor. Google'ın bu gözlükle beraber kullanıcılarına akıllı telefon deneyimi yaşatmak istediği bilinse de, The Wall Street Journal'a göre, cihaz kullanıcılara bundan daha fazlasını sunacak. Gözlüğün sağ tarafında yer alan küçük ekran kullanıcıya görüntü sağlarken, bu ekran sayesinde Google Haritalar görüntülenebilecek, ayrıca cihaz ile elde edilen video ve fotoğraflar görüntülenebilecek. Ses komutlarıyla da kontrol edilebilen gözlükte sesin daha iyi algılanması için iki farklı mikrofonun cihaz üzerinde yer aldığı dile getirilirken, birkaç gram ağırlığındaki gözlük pilinin ise dahili olduğu belirtildi.

The Wall Street Journal'ın gerçekleştirdiği testte Google'ın gözlüğün asıl marifetlerini göz önüne çıkarmadığı da ifade edildi. 1500 dolarlık bir fiyat etiketi ile geliştiriciler ile buluşması beklenen gözlüğün ne gibi şaşırtıcı özelliklere sahip olacağını 2013'ün ilk ayların göreceğiz.
http://online.wsj.com/article_email/SB10000872396390443779404577643981045121516-lMyQjAxMTAyMDEwMDAxODA3Wj.html Yorum Yaz
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ama=neden 6 yıl
Merakla bekliyoruz, onca telefon tablet falan güzel de,
asıl bombalar kinect harikaları ve bu gözlük ilerisi için tabi.
Önümüzdeki senelerde bu teknolojileri konuşacağız.
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maxalanya 6 yıl
Eller aya biz yaya :) bizde hala eğitim sistemi 4+4+4 mü olsun yoksa 3-5-2 mi oynayalım ona karar veremiyoruz...
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Empennage 6 yıl
Bu gözlüğü çok merak ediyorum. Muhtemelen maddi durumlar almak için uygun olmayacak fakat gerçekten çok harika bir deneyim yaşatacağını düşünüyorum.
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E_Aydin35 6 yıl
Bu gözlük gerçekten ilk haberi çıktıüğında bir çağ atlatacağının haberini vermişti.. Google bu bilimsel çalışmaları ve şirket stratejisi ile hem adını, hem eserini çağ atlatıcak bir tarihe atlatacak..
Potansiyel olarak gerçekten çok yararlı bir gözlük olucak geliştirilebilir, ve boyutlarla ilgili olarak teknolojik gelişmeler olursa kesinlikle önü epey açık bir teknoloji..
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GoldPunch 6 yıl
Bunun numaralı versiyonları da çıksa keşke.
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Virtual Reality 6 yıl
Bu gözlük takılı olduğu sürece gözümüzün yanından beynimizin içine basacağı GSM ve Wi-fi sinyalinden google hiç bahsetmiyor. Tek bahsettiği şu olacak bu olacak
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Tony 6 yıl
Google yaptıysa çok kaliteli bir şey çıkar ortaya.
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Jesse James 6 yıl
caglet
aldığımız gün kırılacağına eminim.. Ama çok başarılı bir deneyim yaşatacağınada eminim

Kesin ip var ...
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smunknown 6 yıl
caglet
aldığımız gün kırılacağına eminim.. Ama çok başarılı bir deneyim yaşatacağınada eminim

Aldigin gün üzerine oturursan kirilabilir tabii, millet gözüne takmak için alacak, sen ne için alacaksan artik...
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cagataykoroglu 6 yıl
ilk müşterileri porno sektöründen ve metro, otobüs sapıklarından olacaktır. Ben karşıyım böyle cihazlara.
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Zeith 6 yıl
He ya bu ne oldu diyordum bende. Merak içerisinde bekliyoruz bakalım ama ilkler hep görecelidir dikkatli olmak gerekir her zaman ikinci seriler daha sağlam olur.
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darkaura 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

ilk müşterileri porno sektöründen ve metro, otobüs sapıklarından olacaktır. Ben karşıyım böyle cihazlara.

senin abilerinde aynisini internet ve bilgisayar icin soyluyorlardi. geciniz bunlari.
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sergentooo 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu
ilk müşterileri porno sektöründen ve metro, otobüs sapıklarından olacaktır. Ben karşıyım böyle cihazlara.

böyle kişiler hangi özelliğinden faydalanarak yapacak sapıklıklarını ben anlamadım
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Krabu 6 yıl
caglet
aldığımız gün kırılacağına eminim.. Ama çok başarılı bir deneyim yaşatacağınada eminim

hocam adamlar arttırılmış gerçeklik diyorlar önceden bilim-kurgu filmlerinde gördüğümüz vay anasını dediğimiz teknolojiyi yani geleceğin teknolojisinden bahsediyorlar sen hemen kırılır demişin :) takılma böyle şeylere bunlar daha prototip sana bana gelene kadar biraz daha gelişmesi lazım toplumumuz daha bluetooth kulaklıkla konuşanları bile insan dışı varlık olarak görüyorken gözlükle konuşan adamın hali ne olur tam olarak kestiremiyorum :)
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darkaura 6 yıl
bu gozluk augmented reality'i efektif bir sekilde kullanabilirse devrim yaratir. dokunmatik ekranin cok otesinde bir kullanici arayuzu yaratir ki, bir kac sene sonrasinin islemci performansi ve milimetrik gps hassasiyetiyle olmayacak sey degil. soru ne zaman ve kim yapacak.

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caglet 6 yıl
aldığımız gün kırılacağına eminim.. Ama çok başarılı bir deneyim yaşatacağınada eminim
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Therocqula 6 yıl caglet
caglet
aldığımız gün kırılacağına eminim.. Ama çok başarılı bir deneyim yaşatacağınada eminim

bimden le'kopter mi aliyosun, niye kirilsin ik gunden
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