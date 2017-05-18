Google’ın sözcük algılamadaki hata oranı yüzde 5’in altında

Pichai, Google’ın bu orana ulaşmasının yapay sinir ağları (ANN) sayesinde mümkün olduğundan bahsetti. Geride bıraktığımız Ocak ayında bu teknolojinin testlerini gerçekleştiren Google, yapay sinir ağları sayesinde hata oranının yaklaşık olarak yüzde 30 azaltıldığını da duyurmuştu. Pichai, Google’ın bu teknolojiler üzerinde çalışmaya devam etmesi durumunda hata payının hızlı bir şekilde azalacağını düşünüyor.
Google Home’da da kullanılıyor
Yapay sinir ağları sayesinde sesin daha doğru bir şekilde anlaşılması tekniği Google Home’da da mevcut. Bu teknoloji sayesinde 8 mikrofona ihtiyaç duyan cihaza yalnızca 2 mikrofon yerleştirerek fiyatı ve üretim maliyetini büyük oranda azaltmayı başaran Google, sistemi milyonlarca insan sesini kullanarak geliştirmiş. Bundan ötürü Google cihazlarının ve yazılımlarının ses algılama konusunda oldukça başarılı olduğu düşünülüyor.
https://www.androidheadlines.com/2017/05/googles-word-recognition-error-rate-is-down-to-4-9.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Al abi işte tam dediğim şey.
Iyyyy bu mu arayüz şimdi.
Bak apple da ne güzel ikonlar var.
Sonuç.
Apple Car Play : Looks Cool.
Android Auto : İt Works.
:D
Apple ürünlerinin pahalıyken satma sebebi bu; biliyoruz ki vaadler tutacak.