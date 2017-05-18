Google’ın sözcük algılamadaki hata oranı yüzde 5’in altında

Google I/O etkinliğinde konuşan Google CEO’su Sundar Pichai, arama motorunun kendisine söylenen sözcükleri doğru olarak algılayabilme performansını geliştirdiklerini ve Google’ın, artık her zamankinden daha az hata oranıyla sözcükleri algılayabildiğini söyledi. Yapılan testlere göre arama motorunun sözcükleri yanlış algılama oranı tam olarak yüzde 4.9. Bu oran, Google’ın kendisine söylenen yaklaşık her 20 sözcükten birisini yanlış olarak algıladığını gösteriyor. Çevresel seslerle ve telaffuz farklılıklarıyla birlikte bu oranın artabileceği düşünülüyor.

Pichai, Google’ın bu orana ulaşmasının yapay sinir ağları (ANN) sayesinde mümkün olduğundan bahsetti. Geride bıraktığımız Ocak ayında bu teknolojinin testlerini gerçekleştiren Google, yapay sinir ağları sayesinde hata oranının yaklaşık olarak yüzde 30 azaltıldığını da duyurmuştu. Pichai, Google’ın bu teknolojiler üzerinde çalışmaya devam etmesi durumunda hata payının hızlı bir şekilde azalacağını düşünüyor.

Google Home’da da kullanılıyor

Yapay sinir ağları sayesinde sesin daha doğru bir şekilde anlaşılması tekniği Google Home’da da mevcut. Bu teknoloji sayesinde 8 mikrofona ihtiyaç duyan cihaza yalnızca 2 mikrofon yerleştirerek fiyatı ve üretim maliyetini büyük oranda azaltmayı başaran Google, sistemi milyonlarca insan sesini kullanarak geliştirmiş. Bundan ötürü Google cihazlarının ve yazılımlarının ses algılama konusunda oldukça başarılı olduğu düşünülüyor.

https://www.androidheadlines.com/2017/05/googles-word-recognition-error-rate-is-down-to-4-9.html