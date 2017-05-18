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Google’ın sözcük algılamadaki hata oranı yüzde 5’in altında

Sundar Pichai, Google I/O etkinliğinin ilk gününde Google’ın sözcükleri doğru algılama performansından bahsetti. Paylaşılana göre Google’ın sözcük algılamadaki hata payı yüzde 4.9.
2 yıl
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Diğer Yazılım
Emre Karakullukçu
Yazar
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Google I/O etkinliğinde konuşan Google CEO’su Sundar Pichai, arama motorunun kendisine söylenen sözcükleri doğru olarak algılayabilme performansını geliştirdiklerini ve Google’ın, artık her zamankinden daha az hata oranıyla sözcükleri algılayabildiğini söyledi. Yapılan testlere göre arama motorunun sözcükleri yanlış algılama oranı tam olarak yüzde 4.9. Bu oran, Google’ın kendisine söylenen yaklaşık her 20 sözcükten birisini yanlış olarak algıladığını gösteriyor. Çevresel seslerle ve telaffuz farklılıklarıyla birlikte bu oranın artabileceği düşünülüyor.
Google’ın sözcük algılamadaki hata oranı yüzde 5’in altında

Pichai, Google’ın bu orana ulaşmasının yapay sinir ağları (ANN) sayesinde mümkün olduğundan bahsetti. Geride bıraktığımız Ocak ayında bu teknolojinin testlerini gerçekleştiren Google, yapay sinir ağları sayesinde hata oranının yaklaşık olarak yüzde 30 azaltıldığını da duyurmuştu. Pichai, Google’ın bu teknolojiler üzerinde çalışmaya devam etmesi durumunda hata payının hızlı bir şekilde azalacağını düşünüyor.

Google Home’da da kullanılıyor

Yapay sinir ağları sayesinde sesin daha doğru bir şekilde anlaşılması tekniği Google Home’da da mevcut. Bu teknoloji sayesinde 8 mikrofona ihtiyaç duyan cihaza yalnızca 2 mikrofon yerleştirerek fiyatı ve üretim maliyetini büyük oranda azaltmayı başaran Google, sistemi milyonlarca insan sesini kullanarak geliştirmiş. Bundan ötürü Google cihazlarının ve yazılımlarının ses algılama konusunda oldukça başarılı olduğu düşünülüyor.


https://www.androidheadlines.com/2017/05/googles-word-recognition-error-rate-is-down-to-4-9.html Yorum Yaz
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interwap 2 yıl
Türkçede durum nasıl? Ondan haber ver.
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kadirirdem 2 yıl
Ben biraz hızlı konuşuyorum, beni pek anlamıyor.
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MDV 2 yıl
sacma sapan yorumlar yapmayin
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Cosster 2 yıl
Moralinizi bozmak istemem ama sahada da gayet başarılı çalışıyor



1 Yanıt Yanıtla +2
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DigitalWorld 2 yıl Cosster
Aha ha.
Al abi işte tam dediğim şey.
Iyyyy bu mu arayüz şimdi.
Bak apple da ne güzel ikonlar var.
Sonuç.
Apple Car Play : Looks Cool.
Android Auto : İt Works.
:D
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OverClocK1ng 2 yıl
Hadiii leeeeeeennnn. Sallamasın.
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sadrag 2 yıl
Madem bu kadar kaliteli bir ses tanıma teknolojisine sahip, artık tam manasıyla getirse ya telefonlara şu "sesle kontrol" olayını. "Bugün hava nasıl?" şeklindeki abidik gubidik şeyleri kim ne yapsın?
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derepaca 2 yıl
Laboratuvar ortamında android'e de uzay aracı diyorlar; sizin gibi gençleri sahada da görmek isteriz


Apple ürünlerinin pahalıyken satma sebebi bu; biliyoruz ki vaadler tutacak.
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