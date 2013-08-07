Google'ın yeni nesil Nexus 7 tabletini kutudan çıkarıyoruz

Google'ın kısa bir süre önce lanse ettiği yeni nesil Nexus 7 tabletini kutusundan çıkarıyoruz. Güçlü donanımı, taşınabilirliği arttırılan tasarımı ve Android 4.3 ile sınıfındaki en iddialı tabletlerinin başında gelen 2013 model Nexus 7'ye gelin hep birlikte yakından bakalım.

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