Google'ın yeni nesil Nexus 7 tabletini kutudan çıkarıyoruz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|otg kablo ile vınn
desteklermii
| 1 adet sıfır, kutusu açılmamış, faturalı, 1 yıl Asus Türkiye garantili Google Nexus 7 2013 32 GB Wi-Fi Tablet satıyorum
İlgilenenler ilanıma bakabilir.
forum.donanimhaber.com/...
|Merhaba arkadaşlar bir sorum olucaktı 2.Nesil Nexus 7 nin usb otg özelligi var mı?
İzledigim inceleme videolarının hiç birinde bunu tam olarak söylememiş olanlarda da usb yi görmüyor ama klavye,mause,oyun konsolunu bile görüyor bunu açıklarsanız sevinirim.
|dakikalarca sadece kutu incelenir mi ?cihazı açmadınız bile.Bu video olsa olsa "kutu incelemesi"olur.videonunun sonuna kadar bekledik;ama boşuna.
|Merhabalar, Bayram sonrasında inceleme gelicek demiştiniz,
hala bekliyoruz...
Bu arada güzel tanıtım, teşekkürler.
|Herhangi bir şey yazmıcaktım ama dayanamadım. Şu Nexus7 yi kötüleyenler samsung ve lgye göre konuşuyo. Arkadaşlar elinize bir nexus 7 ALMADAN KONUŞMAYIN. Eski nesil nexus 7 işlemcisi eski olabilir ama YAZILIM VE STABİLLİĞİ OLARAK YENİ NESİL NEXUS 7 HARİCİNDEKİ ÇOĞU TABLETE FARK ATAR ve ben bu segmentte yılın en iyisi new nexus 7 bu da böyle biline...
|arkadaşlar Türkiyeye ne zaman ve kaça gelir?
|Tablet alinacaksa şu an yeni nexus 7 tek gecerim . Bunu ipadden yaziyorum ama kimse kusura bakmasin nexus 7 ipad miniye beş basar ...
laguns
İpad mininin pili kac mh?
Bana n7nin pili dusuk gibi geldi yoksa normal mi
Donanimi mukemmel diger yandan
Edit: ust-alt cerceveleri biraz fazla evet ama tasarimi oldukca şık
anl_clkdoctor5045 İos un stabılıtesı yazmakla saymalar bıtmez sevgılı dandroid kullanıcıları hafızamızı tazeleyelım önce fıyat dıyelım gecen senenin amiral gemisi Samsung galaxy nexus adını anan varmı 1800 tl ye Aveadan girdi ılk olarak su an sıfırı yok kımse almıyor satılmıyor dıye 2. elide bulunabılırse 400 tl cıvarında gelelım s3 e 2000 tl ye yakın bır rakamdan gırdı gecen sene pıyasaya su an 1000 tl te tr garantılısı bırcok yerde htc one x 2000 tl den gırdı sımdı yüzüne bakan yok xperia s 1900 tl den gırdı yüzüne bakan yok lg optimus g 1800 tl den geldı adını duyan yok alanı bosverdım gelelım 4s e bugün 1750 tl den teknolojı mağazaları ve operatörlerden satışı yapılıyor iPhone 5 bugün tim de sordum 2300 tl dedi yanı 14 Aralık 2012 de satışa çıktığı ılk günkü fıyat stabılıteye gelelım s4 8 cekırdeklı 2gb ramli htc one qualcomm s600 ıslemcılı 2gb ramlı xperia z s4 Pro ıslemcılı adreno 320 gpu lu iphone 5 ıse çift cekırdeklı ıslemcıli pekı soru su androidin bu üst segmenttekı cıhazlarının açıkta iPhone 5 in acamadıgı bır oyun gosterırmısınız bana yada bır program oncelıkle ıos platformundakı multitasking olayı android tekı gıbı çalışmıyor 100 tanede oyun acsanız bunlar ramda beklemez o an neyle mesgulsenız o çalışır dıgerlerı donar androidtede tamamı ramda bekler hemde masaustundeyken uygulamayı açıp tamamen kaptmadan home tusuyla masaustune donersenız ayrıyetten ramdan çalar elmayla armudu bırbırıne karıştırmayın android Java sanal makınası uzerınde çalışır çok güç tüketir ne verırsenız onu alır ınanın4 gb ram koyunl 1gb boşta çalışır konulduğunda goreceksınız zaten iphonunun klavyesi şişmez lag yapmaz dunyanın en ıyı dokunmatik ekranına sahıptır sakın bana s4 htc one xperia z ne demeyın tamamen gyroscope temelli oyunları oynayın sonra konuşalım iphonun çıktığı günden berı elestırılebılecek tek yerli pılının zayıf olusudur apple da bunun farkında umarım ıyılestırme yapar lısansı bedava olanın gelecegı olmaz android benım gözümde open office e benziyor bırılerının ıtmesi ile gitmeye çalışan apple iOS un lisansını herkese bedava versin 1 yılda bir tane yerel Çinli üretici bile kullanmaz hale gelir o çöp dandroidi uygulama kalıtesıne gelınce bır mortal kombat bır street fighter bır infinity blade ne zaman gelır dandroide bılmıyorum açıkcası rezalet otesı mılyonlarca sıkayet alan ve ıostan cok daha uzun sureler sonra guncelleme alabılen sosyal ağ entegrasyonları iOS yazılım fırmalarının cogu dandroide gelmez Nokia ve apple dan başka tüm fırmalar dandroid kullandığı halde hiç dusundunuzmu bütün ekosıstemdekı fırmalar kullandığı halde neden ıos oyun ve uygulamalarının %70 i bizde yok diye bosunamı konuşuyor Mesut çevik gibi teknoloji gurusu oncelıgınız iOS platformu olsun dıye okuduğunuz ıcın tşk ederimKardeşim galaxy nexususu ne olduğunu bilmiyorsan bu senin bilgisizligindir google zaten bu cihazlardan para kazanmiyor geliştiricilere dagitiyor ama senin o ip4 dediğin telefonu gnexus parçalar dikkat edin ip5 demedim benzer fiyatli telefonları kiyasladim nexus 4 te ip4s ten iyidir 5 demiyorum çünkü 5 2300 TL nexus4 1000 TL eğer aradaki fark 1300 TL ediyorsa çekinmeden alin ip5
Avea gelıştirici olduğu ıcınmı 1800 tl ye sattı bilgili kardesım benım Google nexus s e kadar gelıstırıcı cıhazı urettı verdı galaxy nexus ve lg nexus operatörler vasıtasıyla tüm dünyaya satıldı herkes uzerıne düşen payı aldı araştırmadan konuşma rezil olma sen önce galaxy nexus a bır amplifikatör tak sesını sadece yarasalar duyabIlıyor çünkü ben çevremde çok görüyorum bu iOS a gelen oyun ve uygulamalar neden bızde yok dıyenı paso sövenleride tabi iPhone 5 lg nexus tan neden 1000 tl pahalı onuda izah edeyım çünkü iPhone 5ın 2.eli 1600 tl lg nexus 500 tl tabı ısletım sıstemı kalıtesı malzeme kalitesi gıbı farklara girmiyorum
KristalMethdoctor5045Ciddi mi söylüyorsun bilmiyorum ama 300ppi üzeri 4 inçlik bir ekranda herhangi bir mobil işlemciyle 1gb 7850 yi ağlatan oyunu baya zor oynarsın sen. Daha platform farkından haberin yok.Tamam ios en stabildir bişey demiyorum.Seviyorum da. Ancak benim 2000 tl param yok . 420 tl ye sıfır atrix(tegra 2) aldım ve kullanıyorum.Cihaz güncelleme almadı. Ama bağımsız geliştiriciler bu cihaza bile 4.2.1 çıkardılar.Yani senin anlıycan herkesin 2000tl si yok . 420 tl ye aldığım çift çekirdekli atrixim benim tüm işimi görüyor bir ip5 olmasa da ...açmayın-bağıran-karıSiz nexus a güncelleme çıkınca 3 gün sonra yukleyın ıos güncellemesi çıkınca aynı dakıka tüm dünya yüklüyor apple 3.gün 7.1i hazırlıyor :-)) iPhone 5 kasıyor oylemı sızın gördüğünüz gora dan gelmiştir yada arog dan o zamanlar kasıyordu kendınızı gülünç duruma dusurmeyın sahınle mercedesi kıyaslamayın android sadece nexus ta degıl Sony htc Samsung Lg Çinli üretıcıler napsın pekı nexus arayüze sahıp olmadıgı ıcın bu saydığım fırmaların urunlerınden bır mıktardaha hızlı çalışıyor olabılır ama hıcbırısı bir iOS olamaz bunu kabul edın iPhone 5 e dun tanıtılan lg g2 dekı donanımı koyun crysis 3 yada cod 5 i oynatmasa bende bılmıyorum bu sektörü derım soz devam edın temple run oynamayaBamya Avcisi3gs ios6da kasması normal 256mb ram ile bu kadar olur zaten. ip4 ise arkadaşımda var şikayetini duymadım. evet android çok gelişti biliyorum 4.1.2ye kadar olan tüm sürümleri cihazlar üzerinde test ettim. ama hiçbirisi 2.3 kadar keyif vermiyor. 2.3ün ayrı bir havası vardı. artık android bana sıradanlaşmış gibi geliyor. her sürüm neredeyse birbiriyle aynı 1-2ufak güncelleme dışında.açmayın-bağıran-karıHocam iphone 4un kasmadigini mk saniyorsunuz siz? 4s nadiren kasiyor iphone 4 ise normal islerde kasiyor,3gsi sormayin bile 5 ay nasil kullandim inanamiyorum. 6-7 aylik bir sureden bahsediyorum demissiniz,isterseniz onu 1 seneye cikaralim ve Galaxy Nexus kullanicilarina bakalim.Hic biri lagdan sikayetci degil. Birisi vardi eskiden Galaxy nexus kullaniyordu,4se gecti(Allah allah niye yapti acaba demistim) bir kac gun once ise bir mesajinda 4s pismanligini gordum. İos filan 4.3 karsisinda yalan(inanin bana iphone 5 de kullandim 1 hafta) hele 5.0 karsisinda hicbir zansi kalmayacak. Android artik 1.6, veya 2.2 degil bunu unutmayin.Bamya Avcisiben 6-7ay gibi bir süreden bahsediyorum. touchwizli ace2 2ay içinde şişti jb geldi jb kurdum kastı stock arayüze geçtim 4-5ay kasmadı ama sonra yine başladı bende tw li jb ye geçtim. kullandığım tablette aynı şekilde 4.0.3 stok arayüz launcher kapanmaya zorluyor. gerçi kronik bir sorun oldu artık onu saymıyorum. bu saatten sonra androidle ilgili fikirlerim asla değişmeyecek. param olsa iphone alacağım sırf o yüzden hala java tabanlı samsung star kullanıyorum. ip4 bile alsam yeterli bana.açmayın-bağıran-karıStok android kasmiyor kasmayacaktir,nexus bildiginiz android degil,2 aydir kullaniyorum bir kez kasmadi,bir kiside de kasma sorunu yok sor herkese herkeste project butter var. Yine soyliyeyim bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayin.Bamya AvcisiNexuslari biliyorum. takip ediyordum guncelleme konusunda geri kalmayan tek cihazlardir. ama kasma konusunda tam tersi stock androidde kasiyor kasacakta.her android bir zaman sonra sisiyor. tabi eger telefonu sadece arama ve mesaj icin almadiysaniz. ben hala ios diyorum.açmayın-bağıran-karıNexus konusundaki bilgisizligin nasil da belli oluyor:) Nexus serisinde stok android yani en iyi en hizli en zarif en sade arayuz kullanilir(oyle ki 4.3lu nexus 4 6.1.3lu iphone 5den hizlidir,kaynak sorma kendim bizzat denedim) O yuzden nexus 4 cift cekirdekli bile olsa kasma olmaz(ki olmuyor kernelim sagolsun cift cekirdekte kullaniyorum cihazi) İkinci konu ise guncelleme,yine bilgisizligin ortays cikiyor bu konuda da,nexus serisi ilk guncellemeleri alir, 4.3 duyruldu 3 gun sonra cihazima yukledim,ram canavari demissin su an cihazimda 1.4 gb bos ram var,arkaplanda 10dan fazla uygulama,1 adet de oyun . Son olarak ipad de cok basarili bir tablettir ancak nexus 7nin bu surumunu ben ipad miniye hayli hayli tercih ederim,bir eksigini soyle cihazin? Nexus 7 2 2013 yilinin en iyi 7-8 inc tableti olacak. Bu arada size de bir tavsiye bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayin,sadece kendinizi kucuk dusurursunuz.swat882bomba kurduğumun farkına varamayanlar mı dersin ram canavarı androidi savunupta ios stabilliğini göremeyenlermi dersin 2.2 zamanından beri hep androidin içindeyim. apple iphone 3gs ye ios 6yı veriyorken diğer markalar 1.5 - 2senelik telefonlarını terkediyor.(bazıları hariç) mesela galaxy s2 neden 2gb rama 8çekirdekli işlemciye ihtiyaç duyuluyor? çünkü zamanla kasıp şişmesin diye. iosun öyle bir derdi varmı? yok. sistem optimizasyonu ve stabillik bu işte.açmayın-bağıran-karı Kim ne derse desin Apple iPad.kendinizi o saçma işletim sistemi ile avutmaya devam edin.. Hayatında Nexus cihaz kullanmadan, ağzı olan konuşuyor. Boş adamlar
Dostum platform farkından habercin yok dıyorsun ama asıl senın bılgın yok bellı hemen atlamıssın konuya hıcbır oyun bır başka platforma olduğu gıbı portlanmaz windowsun directx 11 destegı 2gb ekran kartı 8gb ram 3ghz işlemci destegı ıstedıgı oyunu macbook Pro 512 mb ekran kartıysa oynatır optımıze edıldıgı ıcın bilmeden konuşma bugün modern combat Batman spiderman ve nova 3 nfs most wanted gibi oyunlar bıle 2 gb oldu iPhone bu donanımla hıc problemsız oynatıyor bunları lg g2 deki donanım iPhone 5 ten 5 kat üstün sadece işletim sistemi Vista gıbı güç tukettıgı ıcın sorun yaşıyor o donanımı ıos la bırlestırınce ve oyunu portlayınca 4' ekrandada oynarsın yeterki şartlar yerıne gelsın bılmem anlatabıldımmı
doctor5045açmayın-bağıran-karıSiz nexus a güncelleme çıkınca 3 gün sonra yukleyın ıos güncellemesi çıkınca aynı dakıka tüm dünya yüklüyor apple 3.gün 7.1i hazırlıyor :-)) iPhone 5 kasıyor oylemı sızın gördüğünüz gora dan gelmiştir yada arog dan o zamanlar kasıyordu kendınızı gülünç duruma dusurmeyın sahınle mercedesi kıyaslamayın android sadece nexus ta degıl Sony htc Samsung Lg Çinli üretıcıler napsın pekı nexus arayüze sahıp olmadıgı ıcın bu saydığım fırmaların urunlerınden bır mıktardaha hızlı çalışıyor olabılır ama hıcbırısı bir iOS olamaz bunu kabul edın iPhone 5 e dun tanıtılan lg g2 dekı donanımı koyun crysis 3 yada cod 5 i oynatmasa bende bılmıyorum bu sektörü derım soz devam edın temple run oynamayaBamya Avcisi3gs ios6da kasması normal 256mb ram ile bu kadar olur zaten. ip4 ise arkadaşımda var şikayetini duymadım. evet android çok gelişti biliyorum 4.1.2ye kadar olan tüm sürümleri cihazlar üzerinde test ettim. ama hiçbirisi 2.3 kadar keyif vermiyor. 2.3ün ayrı bir havası vardı. artık android bana sıradanlaşmış gibi geliyor. her sürüm neredeyse birbiriyle aynı 1-2ufak güncelleme dışında.açmayın-bağıran-karıHocam iphone 4un kasmadigini mk saniyorsunuz siz? 4s nadiren kasiyor iphone 4 ise normal islerde kasiyor,3gsi sormayin bile 5 ay nasil kullandim inanamiyorum. 6-7 aylik bir sureden bahsediyorum demissiniz,isterseniz onu 1 seneye cikaralim ve Galaxy Nexus kullanicilarina bakalim.Hic biri lagdan sikayetci degil. Birisi vardi eskiden Galaxy nexus kullaniyordu,4se gecti(Allah allah niye yapti acaba demistim) bir kac gun once ise bir mesajinda 4s pismanligini gordum. İos filan 4.3 karsisinda yalan(inanin bana iphone 5 de kullandim 1 hafta) hele 5.0 karsisinda hicbir zansi kalmayacak. Android artik 1.6, veya 2.2 degil bunu unutmayin.Bamya Avcisiben 6-7ay gibi bir süreden bahsediyorum. touchwizli ace2 2ay içinde şişti jb geldi jb kurdum kastı stock arayüze geçtim 4-5ay kasmadı ama sonra yine başladı bende tw li jb ye geçtim. kullandığım tablette aynı şekilde 4.0.3 stok arayüz launcher kapanmaya zorluyor. gerçi kronik bir sorun oldu artık onu saymıyorum. bu saatten sonra androidle ilgili fikirlerim asla değişmeyecek. param olsa iphone alacağım sırf o yüzden hala java tabanlı samsung star kullanıyorum. ip4 bile alsam yeterli bana.açmayın-bağıran-karıStok android kasmiyor kasmayacaktir,nexus bildiginiz android degil,2 aydir kullaniyorum bir kez kasmadi,bir kiside de kasma sorunu yok sor herkese herkeste project butter var. Yine soyliyeyim bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayin.Bamya AvcisiNexuslari biliyorum. takip ediyordum guncelleme konusunda geri kalmayan tek cihazlardir. ama kasma konusunda tam tersi stock androidde kasiyor kasacakta.her android bir zaman sonra sisiyor. tabi eger telefonu sadece arama ve mesaj icin almadiysaniz. ben hala ios diyorum.açmayın-bağıran-karıNexus konusundaki bilgisizligin nasil da belli oluyor:) Nexus serisinde stok android yani en iyi en hizli en zarif en sade arayuz kullanilir(oyle ki 4.3lu nexus 4 6.1.3lu iphone 5den hizlidir,kaynak sorma kendim bizzat denedim) O yuzden nexus 4 cift cekirdekli bile olsa kasma olmaz(ki olmuyor kernelim sagolsun cift cekirdekte kullaniyorum cihazi) İkinci konu ise guncelleme,yine bilgisizligin ortays cikiyor bu konuda da,nexus serisi ilk guncellemeleri alir, 4.3 duyruldu 3 gun sonra cihazima yukledim,ram canavari demissin su an cihazimda 1.4 gb bos ram var,arkaplanda 10dan fazla uygulama,1 adet de oyun . Son olarak ipad de cok basarili bir tablettir ancak nexus 7nin bu surumunu ben ipad miniye hayli hayli tercih ederim,bir eksigini soyle cihazin? Nexus 7 2 2013 yilinin en iyi 7-8 inc tableti olacak. Bu arada size de bir tavsiye bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayin,sadece kendinizi kucuk dusurursunuz.swat882bomba kurduğumun farkına varamayanlar mı dersin ram canavarı androidi savunupta ios stabilliğini göremeyenlermi dersin 2.2 zamanından beri hep androidin içindeyim. apple iphone 3gs ye ios 6yı veriyorken diğer markalar 1.5 - 2senelik telefonlarını terkediyor.(bazıları hariç) mesela galaxy s2 neden 2gb rama 8çekirdekli işlemciye ihtiyaç duyuluyor? çünkü zamanla kasıp şişmesin diye. iosun öyle bir derdi varmı? yok. sistem optimizasyonu ve stabillik bu işte.açmayın-bağıran-karı Kim ne derse desin Apple iPad.kendinizi o saçma işletim sistemi ile avutmaya devam edin.. Hayatında Nexus cihaz kullanmadan, ağzı olan konuşuyor. Boş adamlar
Ciddi mi söylüyorsun bilmiyorum ama 300ppi üzeri 4 inçlik bir ekranda herhangi bir mobil işlemciyle 1gb 7850 yi ağlatan oyunu baya zor oynarsın sen. Daha platform farkından haberin yok.
Tamam ios en stabildir bişey demiyorum.Seviyorum da. Ancak benim 2000 tl param yok . 420 tl ye sıfır atrix(tegra 2) aldım ve kullanıyorum.Cihaz güncelleme almadı. Ama bağımsız geliştiriciler bu cihaza bile 4.2.1 çıkardılar.
Yani senin anlıycan herkesin 2000tl si yok . 420 tl ye aldığım çift çekirdekli atrixim benim tüm işimi görüyor bir ip5 olmasa da ...
|iyiki tabletimi satmışım geleceği olmayan marketi çöp virüs dolu bir çöp cihaz aynı şekilde apple da gözünü seveyim windowsun bir elim balda diğer elim kaymak da.
Önemli olan donanım mı yoksa fiyat mı? Şimdi iPhone5 yerine yarı fiyatına Nexus4 alsan aynı performansı görürsün(oyunlarda daha büyük ekran avantaj), daha stabil çalışan bir telefonun olur(multimedia hariç), ve en az 3 yıl güncelleme alırsın(iPhone lardaki gibi zamanla sadece sürüm numarası değişen değil tüm özellikleri ile birlikte).
Bu takdirde cebinde fazladan 1000 tl var. Güle güle harca :D
Yaklaşık 12 dakikalık filmin ilk 10 dakikasında bir kutuyu seyrederek bol laf dinledik. Son 2 dakikada artık tam umudu yitirmişken, hatta filmin yarısında salonu terk etmeyi düşünürken cihaz kutudan çıkıyor ve film bitiyor.
Sonuçta; Yönetmen/oyuncu hayatında hiç Youtube'da "unboxing" videosu seyretmemiş olduğunu anladık. Mümkünse seyretmeden de bir daha unboxing videosu yapmasın. Zira o kadar laf kutuyu açarken ve cihazı kutudan çıkarttıktan sonra da söylenebilirdi. 12 dakika yerine 6 dakika olurdu ancak biz de videoyu seyrederken ettiğimiz lafların üstüne bir de bunları yazmazdık. Sanırım yönetmen/oyuncuda bir Avrupa sineması merakı, hevesi var. Tarkovskyvari bir şekilde 10 dakika boyunca bize bir kutu seyrettirdi yahu.
*** SPOILERUS 7 ***