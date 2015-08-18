Google'ın yeni projesi evlerin güneş enerjisinden ne kadar faydalanabileceğini ölçecek

Yenilenebilir enerjilerin değeri gün geçtikçe artıyor. Devletler ve şirketler doğadan karşılanabilecek enerjilere yatırım yapmaya devam ederken kişisel yatırımlar da hız kazanmış durumda. Ancak kişisel olarak en sık kullanılan çözümler genellikle önemli yatırımlar gerektiriyor. Güneş paneli fiyatları hala yüksek seviyede olduğu için kazanılacak enerjinin ne kadarlık bir sürede kâr sağlayacağını hesaplamak biraz zor.

Google ise bu konuyu çözmek için yeni bir proje geliştiriyor. Sunroof adındaki projede dev şirket Google Maps aracılığıyla topladığı verileri kullanarak güneş enerjisinin size ne kadar getirisi olacağını hesaplıyor. Ev adresinizi ve aylık ortalama elektrik faturanızı girdiğinizde adresiniz analiz edilerek kaç saat ve hangi açıyla güneş aldığı, çevredeki yapılardan veya ağaçlardan üzerine ne kadar gölge düştüğü gibi önemli veriler göz önünde bulunduruluyor. Bu analizin ardından ise güneş enerjisinden kazanacağınız elektriğin ne kadar ihtiyacınızı karşılayacağı, kaç yıl sonra size kar sağlayacağı ve toplam kullanım ömrünün kaç yıl olduğu gibi farklı bilgiler sunuluyor.

3D modelleme özelliği sayesinde çatınızın ne kadar güneş paneli alacağı, bu panellerin nereden tedarik edilebileceği ve fiyatları gibi bir çok seçenek de yine temiz enerjiden yararlanmak isteyenlere hizmet ediyor. Şimdilik kısıtlı bir alan için kullanılabilen bu proje planlara göre ilk etapta tüm ABD, sonrasında ise global olarak kullanıma açılacak.