Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın yeni projesi evlerin güneş enerjisinden ne kadar faydalanabileceğini ölçecek

3 yıl
1,7b
1
7
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Google'ın yeni projesi evlerin güneş enerjisinden ne kadar faydalanabileceğini ölçecek
Yenilenebilir enerjilerin değeri gün geçtikçe artıyor. Devletler ve şirketler doğadan karşılanabilecek enerjilere yatırım yapmaya devam ederken kişisel yatırımlar da hız kazanmış durumda. Ancak kişisel olarak en sık kullanılan çözümler genellikle önemli yatırımlar gerektiriyor. Güneş paneli fiyatları hala  yüksek seviyede olduğu için kazanılacak enerjinin ne kadarlık bir sürede kâr sağlayacağını hesaplamak biraz zor.
Google ise bu konuyu çözmek için yeni bir proje geliştiriyor. Sunroof adındaki projede dev şirket Google Maps aracılığıyla topladığı verileri kullanarak güneş enerjisinin size ne kadar getirisi olacağını hesaplıyor. Ev adresinizi ve aylık ortalama elektrik faturanızı girdiğinizde adresiniz analiz edilerek kaç saat ve hangi açıyla güneş aldığı, çevredeki yapılardan veya ağaçlardan üzerine ne kadar gölge düştüğü gibi önemli veriler göz önünde bulunduruluyor. Bu analizin ardından ise güneş enerjisinden kazanacağınız elektriğin ne kadar ihtiyacınızı karşılayacağı, kaç yıl sonra size kar sağlayacağı ve toplam kullanım ömrünün kaç yıl olduğu gibi farklı bilgiler sunuluyor.
3D modelleme özelliği sayesinde çatınızın ne kadar güneş paneli alacağı, bu panellerin nereden tedarik edilebileceği ve fiyatları gibi bir çok seçenek de yine temiz enerjiden yararlanmak isteyenlere hizmet ediyor. Şimdilik kısıtlı bir alan için kullanılabilen bu proje planlara göre ilk etapta tüm ABD, sonrasında ise global olarak kullanıma açılacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MrKemal17 3 yıl en beğenilen
Yine sektörde bir ilk gerçekleşiyor, tebrikler Google.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pelerinli 3 yıl
keske turkiye icin de bir an once baslasa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 3 yıl
interwap
Kaynak ?

google.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-E84249922 3 yıl
artık alphabet değil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Sektörde Bir ilk Tebrikler Google.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 3 yıl
Kaynak ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 3 yıl en beğenilen
Yine sektörde bir ilk gerçekleşiyor, tebrikler Google.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatsa52 3 yıl
Keşif ücreti alacaklarmi:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung Galaxy Note 5 inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Beşiktaş Esports, VFŞL Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim