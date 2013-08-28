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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gorilla Glass 2 destekli Nokia 515 resmi olarak duyuruldu

5 yıl
4b
1
69
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gorilla Glass 2 destekli Nokia 515 resmi olarak duyuruldu


Akıllı telefon tarafında ardı ardına üst seviye Lumia cihazlarını duyurmaya devam eden Nokia, S40 tarafında da sürekli yeni ürünlerle karşımıza çıkıyor. Aileye yeni katılan üye Nokia 515 oldu.

Kategorisinde biraz daha üst seviye bir sınıfı yansıtan modelin kasasında alüminyum alaşıma, ekranında ise Gorilla Glass 2 dayanıklı cama yer veriliyor. 2.4 inçlik LCD ekranda ise 320x240 piksel çözünürlük sunuluyor. Tuş takımı polikarbonattan imal deilmiş.

Cihazın arka kısmında 5MP çözünürlükteki kamera ile tatmin edici çekimler yapabilirken, LED flaş ile kamera desteklenmiş. 256MB dahili hafıza, 32GB'a kadar microSD desteği, Bluetooth 3.0, 3G, HD ses, USB üzerinden internet paylaştırma, tek ve çift SIM desteği şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün. Tüm bu donanım 11mm kalınlıktaki kasaya sığdırılmış. Modelin bekleme süresi 38 gün iken 2G üzerinden konuşma süresi 10 saat, 3G üzerinden konuşma süresi ise 5 saat.

Model ilk etapta gelecek ay Rusya, Almanya, İsviçre ve Polonya'da satışa sunulacak. Modelin belirlenen perakende satış fiyatı ise 115 Avro. 

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Luc4sHood 5 yıl en beğenilen
Nokia her zaman alt segmente hitap etmeyi en iyi bilen firma olarak kalıcak sanırım.
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MustafaPasam 5 yıl W.Fichtner
Michael Joseph Jackson

Nokia ya acıdım harbiden


pardon niye acıdınız ? herkes 1000-1500 liralık dokunmatik telefon mu kullanmak zorunda ? adamlar mis gibi cihaz çıkarmışlar halen boş boş konuşuyorsunuz
Michael Joseph JacksonNokia ya acıdım harbidenpardon niye acıdınız ? herkes 1000-1500 liralık dokunmatik te...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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arycanda66 5 yıl
O değilde Nokia 301 'in fiyatı 300-320 TL iken bu telefonun 500 TL olması açıkcası çok pahalı geldi.Bi türkcell mağazasında sordum 465 TL dediler. Ama kabul edeyim tipini çok beğendim. Arkadan bakınca sanki Sony experia serisine benziyor. Bence özelliklerine göre Bu telefonun edeceği 380 TL civarı.
1 Aya kadar bi telefon almam lazım. Telefonum yok. O zamana kadar bu telefon az da olsa ucuzlasa hiç de fena olmaz.

Bu arada
Kullanıcıların bazıları bu telefonun konuşurken hoparlörünün çok berbat olduğunu, karşıdan gelen sesin çok kötü olduğunu söylemiş.
Yok mu başka kullanan, inceleyen.
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DH Misafiri 5 yıl
Bence cok guzel sade prati bir telefon. Bunlar saglam da oluyorlar.
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losttime35 5 yıl
Yillar onceside vardi bu modelleeden sarjida fena gitmiykrdu gerek varmiydi ki...
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karayulun 5 yıl
Şahsi konuşmamak gerekir. Yukarıda birisi, 'bu zamanda wifi ve gps olmayan telefon çıkartmasınlar' demiş. Kardeş, umumi konuşalım. Ben şahsen wifi ve gps'li yada en azından gps'li telefon istemem. Benim de şahsi görüşüm bu. Ne yapalım şimdi? Piyasa da her çeşit olmalı. Piyasa da sadece elektronik değil, her anlamda rekabetin önü açılmalı. Gilette tıraş bıçağı firması piyasada tekelleşmiş ve 'ben nasıl olsa milletin gözünde 1 numarayım, millet alışmış' kaliteyi düşürsem kimse anlamaz' sahtekarlığı ile blue 3 bıçağı 2.5 tl'ye satıyor. Bir ara Wilkinson Extra 3 Sensitive almıştım 2 tl'ye. Tam 8 ay kullandım o tıraş bıçağını ve aylar sonra farkettim meğer Wilkinson Extra 3 Sensitive'de Solingen bıçaklar varmış. Sitesinden öğrendim. Gilette blue 3 ise 1 hafta dayanmıyordu ve çok tahriş yapıyordu. Hemde aynı traş jelini kullandığım halde. Bilmem anlatabildik mi? Rekabet olmalı. Küresel firmaların tekelleştirmesine karşı tek yumruk olmalıyız her milli (ulusal) firma adına.
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MotoDahi 5 yıl
Merhaba Nokia 515 Gorilla Glass Destekli oldugunu söylemem mümkün degil duraklarda gordugum kadarıyla 5 mp kamerası var ve kamera flashı var onun dısında Nokia 301 den farkı yoktur. Bu arada Nokia 301 kullanıyorum begendim tercih ettim. Tercih sizin ister Nokia 301 alın ister Nokia 515 alın ama yarın daha iyisinin çıkacağını da aklınızdan bir an olsun çıkarmayın ve unutmayın. Bana göre Nokia 515 güzel telefon. Nokia 301 den farkı kamerası ve flaşı o kadar. Teşekkür ederim. Nokia 301 Kullananlar'a Saygı ve sevgilerimle. Nokia 301 Sonsuz'a Kadar - Forever. Hayırlı Forumlar.
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avan_gard 5 yıl
Whatsapp yuklenebiliyor mu acaba
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webdh 5 yıl
Bu modelde kesinlikle wifi ve gps olmalıydı. Evet telefon akıllı değl ama bu zamandada wifi ve gps olmayan telefonu piyasaya sürmesinler.
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TEOG Master 5 yıl
Nokianın çoğu telefonundan daha güzel
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mert25 5 yıl
Onca ısrar ve inada rağmen bir türlü dokunmatiğe ısınamayan benim için incelemeye değer bir telefon. Henüz satışta değil galiba, hiç kullanıcı yorumu yok. Kullanıcıların yorumları ile birazda fiyatı düşerse bu teli almak iterim. Takipteyim yani.
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TIMERIDER 5 yıl
Cok pahali goruntulu konusma bile yok.samsung s5610k bunu deler gecer.
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SiyahPelerinliAdam 5 yıl
Ömrü dolan 6300 ve 6303 lerin en iyi alternatifi ancak bence de pahalı ve pratikteki batarya dayanım süresi biraz daha iyi olmalı...
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maeds 5 yıl

ereyon.com.tr/...

500 lira çok para.
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tonyali61 5 yıl
hizlial.com/...

bu telefona bu kadar parayı verecek cesur insan var mı acaba?
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