Gorilla Glass 2 destekli Nokia 515 resmi olarak duyuruldu









Akıllı telefon tarafında ardı ardına üst seviye Lumia cihazlarını duyurmaya devam eden Nokia, S40 tarafında da sürekli yeni ürünlerle karşımıza çıkıyor. Aileye yeni katılan üye Nokia 515 oldu.





Kategorisinde biraz daha üst seviye bir sınıfı yansıtan modelin kasasında alüminyum alaşıma, ekranında ise Gorilla Glass 2 dayanıklı cama yer veriliyor. 2.4 inçlik LCD ekranda ise 320x240 piksel çözünürlük sunuluyor. Tuş takımı polikarbonattan imal deilmiş.





Cihazın arka kısmında 5MP çözünürlükteki kamera ile tatmin edici çekimler yapabilirken, LED flaş ile kamera desteklenmiş. 256MB dahili hafıza, 32GB'a kadar microSD desteği, Bluetooth 3.0, 3G, HD ses, USB üzerinden internet paylaştırma, tek ve çift SIM desteği şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün. Tüm bu donanım 11mm kalınlıktaki kasaya sığdırılmış. Modelin bekleme süresi 38 gün iken 2G üzerinden konuşma süresi 10 saat, 3G üzerinden konuşma süresi ise 5 saat.





Model ilk etapta gelecek ay Rusya, Almanya, İsviçre ve Polonya'da satışa sunulacak. Modelin belirlenen perakende satış fiyatı ise 115 Avro.