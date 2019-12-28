Göz alıcı görüntüler, güçlü özellikler: MMD, USB-C Dock'lu Philips 346B1C monitörünü piyasaya çıkartıyor

Advertorial
Muhteşem görüntüler Philips 346B1C, kullanıcılara istisnai bir görüntüleme deneyimi sunmak için tasarlanmış çok sayıda yüksek performans teknolojisi ile donatıldı. CrystalClear, UltraWide QHD 3440 x 1440 piksellik görüntüler, neredeyse ekrandan atlayıp dışarı çıkıyorlar. Lüks genişlikteki 21:9 formatı, aralarında yan yana yapılan karşılaştırmalar, XXL hesap tablosu görüntülemesi, yüksek ayrıntılı CAD-CAM uygulamaları ve daha fazlası gibi sonsuz olasılıklar sunuyor. Ayrıca bölünmüş ekran ve çoklu cihaz üretkenliği kullanıcıların eş zamanlı olarak bir diz üstü bilgisayar ve bir PC gibi çoklu cihazlar üzerinde çalışmasını sağlayan MultiView teknolojisi ve tek bir monitör-tuş takımı-mouse konfigürasyonu kullanarak iki ayrı PC’yi kontrol etmelerini sağlayan MultiClient Entegre KVM anahtar sayesinde mümkün. Üstelik işi eğlence ile
Üretkenlik anlamında bir güç merkezi olan Philips 346B1C monitörü, 660 USD tavsiye edilen perakende satış fiyatından Kasım 2019’da piyasada bulunabilecek.
DÜZELTME MMD 5 Eylül 2019 tarihinde yayınlanan IFA basın bülteniyle ilgili bir düzeltme duyurusu yapmak istemektedir. Bültende, Philips 346B1C monitörüne yanlışlıkla Philips 345B1C monitörü denmiştir. Ayrıca modelde Windows Hello™ açılır kapanır webcam’in ve HDR teknolojisinin bulunduğu da belirtilmiştir. Philips 346B1C bu özelliklere sahip değildir. Basın bülteninde bahsi geçen diğer bütün özellikler doğrudur.
MMD, bu hatadan kaynaklanabilecek herhangi bir karışıklık nedeniyle özür diler.
Philips monitörleri hakkında daha fazla bilgi için: https://www.philips.co.uk/c-m-pc/monitors
Yüksek çözünürlüklü görselleri buradan indirebilirsiniz: https://drive.google.com/open?id=1fHpbPHwhvChDRlVihIK-uXIohTYk8-Eb
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karıştırmaktan keyif alanlar için de, bu monitör ayrıca yıldırım hızındaki tepki süresini ve akışkan, yapay olgu içermeyen oynanabilirliği garantileyen Adaptive-Sync teknolojisine sahip.
USB-C Büyüsü Zamandan tasarruf sağlayacak, zahmetsiz çözümler arayan profesyoneller için, Philips 346B1C’nin harika haberleri var. Ekranda güç teminine sahip dahili bir USB-C dock istasyonu bulunuyor. Bu da, kullanıcıların kolay, tek kablolu kenetleme ve dizüstü bilgisayarları şarj olurken bile yüksek çözünürlüklü video ve süper hızlı veri iletimi için diz üstü bilgisayarın monitöre bağlanabilmesi gibi rahatlık sağlayan bir dizi işlevi kullanabileceği anlamına geliyor.
İleri görüşlü özellikler Philips 346B1C başında geçirilen her dakika keyifli olmalı. Böyle olması için monitör, konforu daha da artıran geniş yelpazedeki özellikler ile donatıldı. Flicker-free teknolojisi ve LowBlue Modu çalışırken daha iyi bir görselleştirme verirken, EasyRead modu da hoş, kağıttan okur gibi bir okuma deneyimi sunuyor. 180° sağa sola dönebilen, eğilebilen, yüksekliği ayarlanabilir ayak ve VESA montajı optimal ergonomik konforu sağlıyor. Dahili PowerSensor, orada birinin bulunup bulunmadığını tespit edip ona göre ayarlama yapıyor, böylelikle de enerji maliyetlerini %80’e dek düşürebiliyor. Üstelik hepsi bu kadar da değil. Bu monitör ayrıca cıvasız, kurşunsuz, EnergyStar 7.0, RoHS ve TCO sertifikalı. Ayrıca %100 geri dönüştürülebilir malzeme ile ambalajlandı.
Üretkenlik anlamında bir güç merkezi olan Philips 346B1C monitörü, 660 USD tavsiye edilen perakende satış fiyatından Kasım 2019’da piyasada bulunabilecek.
DÜZELTME MMD 5 Eylül 2019 tarihinde yayınlanan IFA basın bülteniyle ilgili bir düzeltme duyurusu yapmak istemektedir. Bültende, Philips 346B1C monitörüne yanlışlıkla Philips 345B1C monitörü denmiştir. Ayrıca modelde Windows Hello™ açılır kapanır webcam’in ve HDR teknolojisinin bulunduğu da belirtilmiştir. Philips 346B1C bu özelliklere sahip değildir. Basın bülteninde bahsi geçen diğer bütün özellikler doğrudur.
MMD, bu hatadan kaynaklanabilecek herhangi bir karışıklık nedeniyle özür diler.
Philips monitörleri hakkında daha fazla bilgi için: https://www.philips.co.uk/c-m-pc/monitors
Yüksek çözünürlüklü görselleri buradan indirebilirsiniz: https://drive.google.com/open?id=1fHpbPHwhvChDRlVihIK-uXIohTYk8-Eb
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