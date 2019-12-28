Göz alıcı görüntüler, güçlü özellikler: MMD, USB-C Dock'lu Philips 346B1C monitörünü piyasaya çıkartıyor

karıştırmaktan keyif alanlar için de, bu monitör ayrıca yıldırım hızındaki tepki süresini ve akışkan, yapay olgu içermeyen oynanabilirliği garantileyen Adaptive-Sync teknolojisine sahip.

USB-C Büyüsü Zamandan tasarruf sağlayacak, zahmetsiz çözümler arayan profesyoneller için, Philips 346B1C’nin harika haberleri var. Ekranda güç teminine sahip dahili bir USB-C dock istasyonu bulunuyor. Bu da, kullanıcıların kolay, tek kablolu kenetleme ve dizüstü bilgisayarları şarj olurken bile yüksek çözünürlüklü video ve süper hızlı veri iletimi için diz üstü bilgisayarın monitöre bağlanabilmesi gibi rahatlık sağlayan bir dizi işlevi kullanabileceği anlamına geliyor.

İleri görüşlü özellikler Philips 346B1C başında geçirilen her dakika keyifli olmalı. Böyle olması için monitör, konforu daha da artıran geniş yelpazedeki özellikler ile donatıldı. Flicker-free teknolojisi ve LowBlue Modu çalışırken daha iyi bir görselleştirme verirken, EasyRead modu da hoş, kağıttan okur gibi bir okuma deneyimi sunuyor. 180° sağa sola dönebilen, eğilebilen, yüksekliği ayarlanabilir ayak ve VESA montajı optimal ergonomik konforu sağlıyor. Dahili PowerSensor, orada birinin bulunup bulunmadığını tespit edip ona göre ayarlama yapıyor, böylelikle de enerji maliyetlerini %80’e dek düşürebiliyor. Üstelik hepsi bu kadar da değil. Bu monitör ayrıca cıvasız, kurşunsuz, EnergyStar 7.0, RoHS ve TCO sertifikalı. Ayrıca %100 geri dönüştürülebilir malzeme ile ambalajlandı.

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