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Blu-Ray / DVD Player ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Green House, FLV destekli DVD oynatıcısını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,9b
1
Blu-Ray / DVD Player
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Blu-ray sürücülerin ve medya oynatıcıların yaygınlaşmasıyla gündemden düşen DVD oynatıcılar için eskisi kadar sık aralıklarla olmasa da yeni modeller çıkmaya devam ediyor. Japon elektronik üreticisi Green House tarafından lanse edilen GHV-DV300 kod adlı yeni medya oynatıcısı, pek çok muadilinden farklı olarak FLV dosyalarını da oynatabiliyor.

Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile satılacak olan cihaz, DVD disklerin yanı sıra USB bellek ve SD kartlarınızdaki dosyaları da oynatabiliyor. Destek verdiği dosyalar arasında MPEG1, MPEG2, JPEG, MP3 ve WMA gibi formatların yer aldığı Green House GHV-DV300'ün yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.


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