Greenpeace, Volkswagen'ı "The Dark Side" videosu ile protesto etti

Uluslararası çevre örgütü Greenpeace, Alman otomotiv devi Volkswagen'i yeni bir video ile protesto etti. Süper Kupa finali için hazırlanan ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran The Force isimli Volkwagen Passat reklamının paradosini yapan Greenpeace, şirkete karşı sert açıklamalarda bulundu.

Greenpeace'e göre Volkswagen, CO2 emisyon değerlerinin düşürülmesini ve bu sayede yakıt tüketiminin azaltılarak küresel ısınma ve iklim değişikliklerine karşı Kuzey Kutbu gibi alanların korunmasına sağlayacak yasalara karşı lobi faaliyeti yürüten şirketlerin merkezinde yer alıyor. Greenpeace ayrıca Volkswagen'in sattığı her çevreci araca karşı diğer 15 aracın daha fazla C02 saldığını çevreci araçlara teknoloji maliyetlerinden daha yüksek fiyat biçmenin bu amacı katka yapmadığı anlamına gelen açıklamalarla şirketi eleştiriyor.

2012 ile birlikte hibrit araç sayısını arttırmayı ve zaman içerisinde ürün gamındaki tüm modeller için hibrit seçeneği sunmayı planlayan Volkswagen, pil teknolojisindeki gelişmeler araçların tek şarj ile 800 Km gidebilmesiyle birlikte çok sayıda elektrik araç sunmayı da planlıyor. Bakalım Greenpeace'in açıklamalarına Volkswagen nasıl yanıt verecek, bekleyip göreceğiz.





