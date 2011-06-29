Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Greenpeace, Volkswagen'ı "The Dark Side" videosu ile protesto etti

7 yıl
35,6b
1
25
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Uluslararası çevre örgütü Greenpeace, Alman otomotiv devi Volkswagen'i yeni bir video ile protesto etti. Süper Kupa finali için hazırlanan ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran The Force isimli Volkwagen Passat reklamının paradosini yapan Greenpeace, şirkete karşı sert açıklamalarda bulundu.
Greenpeace'e göre Volkswagen, CO2 emisyon değerlerinin düşürülmesini ve bu sayede yakıt tüketiminin azaltılarak küresel ısınma ve iklim değişikliklerine karşı Kuzey Kutbu gibi alanların korunmasına sağlayacak yasalara karşı lobi faaliyeti yürüten şirketlerin merkezinde yer alıyor. Greenpeace ayrıca Volkswagen'in sattığı her çevreci araca karşı diğer 15 aracın daha fazla C02 saldığını  çevreci araçlara teknoloji maliyetlerinden daha yüksek fiyat biçmenin bu amacı katka yapmadığı anlamına gelen açıklamalarla şirketi eleştiriyor.
2012 ile birlikte hibrit araç sayısını arttırmayı ve zaman içerisinde ürün gamındaki tüm modeller için hibrit seçeneği sunmayı planlayan Volkswagen, pil teknolojisindeki gelişmeler araçların tek şarj ile 800 Km gidebilmesiyle birlikte çok sayıda elektrik araç sunmayı da planlıyor. Bakalım Greenpeace'in açıklamalarına Volkswagen nasıl yanıt verecek, bekleyip göreceğiz.


 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
electrostatic 7 yıl en beğenilen
amerikalı üreticileri protesto etse daha iyi olacak.yüksek hacimli ve doğayı kirleten motorlar onlarda.avrupalı üreticiler salınımları azaltmak için elinden geleni yaparken amerikalılar buna pek ilgi göstermiyor.
amerikalı üreticileri protesto etse daha iyi olacak.yüksek hacimli ve doğayı kirleten motorlar onlarda.avrupalı üreticiler salınımları azaltmak için elinden ge...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0tt0m@n 7 yıl
Greenpeace, unicef vb'lerinin ne kadar güvenilir olduğu tartışılır.
Siz hiç greenpeace'in israil'e karşı bir protesto yürüttüğünü veya unicef'in israil'i öldürülen çocuklar için kınadığını duydunuz mu ?
Greenpeace, unicef vb'lerinin ne kadar güvenilir olduğu tartışılır.Siz hiç greenpeace'in israil'e karşı bir protesto yürüttüğünü veya unicef'in israil'i ö...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xLmNt13 7 yıl
Matrix teki smith in dediği gibi insanlar virüstür bulunduğu yeri kurutuncaya kadar durmaz. Dünyanın sonunu iyi görmüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
McLaren64 7 yıl
Greenpeace belirli şirketlerin şamar oğlanına dönmüş ve bir firmayı yıpratmak için başka bir firma tarafından tutulmuş bir kurum haline geldi yaptıklar eylemler artık inandırıcı değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 7 yıl
@CoMMaNDeRCX kanırtmış beyler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mimar SaNAN 7 yıl
greenpeace Amerikanın kendini şirin gösterme çabasının örgütlenmiş halidir. Eğer gerçekten çevrecilerse ABD'YE BAKSINLAR
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 7 yıl
0tt0m@n
Greenpeace, unicef vblerinin ne kadar güvenilir olduğu tartışılır. Siz hiç greenpeacein israile karşı bir protesto yürüttüğünü veya unicefin israili öldürülen çocuklar için kınadığını duydunuz mu ?

gorduk tabii....buyurun,aslen gizli finansordurler he ? :) greenpeace.org/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0tt0m@n 7 yıl
Greenpeace, unicef vb'lerinin ne kadar güvenilir olduğu tartışılır.
Siz hiç greenpeace'in israil'e karşı bir protesto yürüttüğünü veya unicef'in israil'i öldürülen çocuklar için kınadığını duydunuz mu ?
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Doğan. 7 yıl

0tt0m@n

Greenpeace, unicef vb'lerinin ne kadar güvenilir olduğu tartışılır.
Siz hiç greenpeace'in israil'e karşı bir protesto yürüttüğünü veya unicef'in israil'i öldürülen çocuklar için kınadığını duydunuz mu ?

+1.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elfmrt 7 yıl
Bir vw hayranı olarak yıkıldım :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
electrostatic 7 yıl
amerikalı üreticileri protesto etse daha iyi olacak.yüksek hacimli ve doğayı kirleten motorlar onlarda.avrupalı üreticiler salınımları azaltmak için elinden geleni yaparken amerikalılar buna pek ilgi göstermiyor.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nightmare70 7 yıl
Vw yaparsa sağlam yaparda cidden çok yakıyor motorları bende vw kullanıyorum artı güzelde yağ yakıyor hani :)) Yeğ eksiltme olayıda fazla
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 7 yıl
green peace .... tartışmalı bir gurup - tribünlere oynamak...
(biraz derinlemesine araştırılırsa daha aydınlatıcı olacaktır ! )
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 7 yıl
Video yu izleyin kesinlikle , çok iyi ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blue55 7 yıl
wv yaparsa sağlam yapar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
35564 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, Otomobil ve
4 etiket daha bilim teknoloji video Volkswagen
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Samsung Galaxy S2, HTC Sensation ve LG Optimus 2x karşı karşıya! video inceleme 7 yıl Edimax IC-3005wn kablosuz ağ kamerası video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim