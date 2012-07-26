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Gresso, Cruiser Air Black telefonunu 1,700 dolardan satışa sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Lüks telefon ve aksesuar üreticisi Gresso, yeni Cruiser Air Black telefonunu satışa sundu. Symbian S40 işletim sistemine sahip bu cihazdan yalnızca 555 adet üretilecek. 
Tek parça halindeki dayanıklılığı yüksek ince alüminyum alaşımdan imal edilen cihaz, ön ve arkasındaki sıkıştırılmış cam plakalarla zenginleştirilmiş. Alüminyum kasa, saatlerce tek bir usta tarafından yontuluyor. Sonrasında bu dekoratif kaplamayı oluşturabilmek için anotlanan alaşım, mat siyah renge bürünüyor ve oldukça sağlam hale geliyor. Her bir cihaz, kasanın sağ kısmına kazınan bir numarayla özelleştirilmiş oluyor.
Cihazın sahip olduğu yuvarlak 21 tuş ise; mat çeliğin alüminyum kasaya benzer şekilde işlenmesi ile oluşturulmuş. Bu materyallerin uçak endüstrisinde de kullanıldığı ve dış etkilere karşı yüksek dayanıklılıkta olduğunun altı çiziliyor.
2 inç 320 x 240 piksel çözünürlüklü ekran, 30MB dahili hafıza, 2GB'a kadar microSD desteği, 2MP kamera, Bluetooth ve 860mAh pile sahip olan Cruiser Air Black, 1,700$ fiyat etiketiyle satılmaya başladı. Sınırlı sayıdaki ürünler, Gresso'nun resmi internet sitesi üzerinden satın alınabilir. 555 ürünün dağıtımı Ağustos'ta başlayacak.  

http://luxury.gresso.com/cruiser/173/759/?50&n=a1&ib=50&id=173&bid=50&el=759 Yorum Yaz
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jovanovic 7 yıl en beğenilen osmanefeozkan
osmanefeozkan

Dalgamı geçiyor bunlar

Evet, zengin 100 liralık telefona 1.700$ vererek dalga geçiyor.
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ufuks36 7 yıl
Tam burjuva cihazı, bir usta saatlerce alüminyum yontsun bir yerlerinden ter aksın, salak bir firma içine 5 yıl öncesinin donanımını koyup 1700$'a satsın.
Alüminyumu anotlayıp, uçaklarda kullanılan çeliği katotlayıp bilmem ne yapacaklarına, o bir telefon fiyatına Burma'da iki gün aç kalıp oruç tutmaya çalışanlara 555 tane erzak kolisi gönderseler alkışlardım.
Tam burjuva cihazı, bir usta saatlerce alüminyum yontsun bir yerlerinden ter aksın, salak bir firma içine 5 yıl öncesinin donanımını koyup 1700$'a satsın.A...
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The Raider 7 yıl
Bu telefonu çıkaranın da alanın da
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NowOrN3wer 7 yıl
Onex + 4s alirsin o paraya hatta artar
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GullyFoyle 7 yıl
Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış. Milyoner olsam, şu olsam bu olsam onu yapardım. E bir ol, sonra yap görelim.
lux, ultra-lux diye sınıflar olmazdı bu tip ürünler tercih edilmiyor olsaydı. Aynı uzunlukta, ebatta iki motoryat arasında 4-5 milyon dolar (Fazlası da olur) oynayabiliyor. Aradaki farka bir tane de şundan alırım mantığıyla değil, özel olması nedeniyle tercih ediyor adamlar.
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fatih1009 7 yıl
bedava verseler almam
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NowOrN3wer 7 yıl
Onex + 4s alirsin o paraya hatta artar
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LityumİyonPil 7 yıl
parası olan alır kardeşim kimsenin ağzına laf düşmez. Adamın harcadıgı para senin yada benim degil. Kimseye laf düşmez farklı olmak istemiştir adam belki telefonun yönünden çevresi bakımından.
1 Yanıt Yanıtla
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Momo-Oz 7 yıl LityumİyonPil
EvenFaLL26

parası olan alır kardeşim kimsenin ağzına laf düşmez. Adamın harcadıgı para senin yada benim degil. Kimseye laf düşmez farklı olmak istemiştir adam belki telefonun yönünden çevresi bakımından.

hayirdir almayi flan dusunuyosun galiba bu kadar ofkeli arka arkay 2 tane mesaj yazdigina gore
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LityumİyonPil 7 yıl
bence isteyen istediği eşyayı alır yada satar. Sonuçta kimse kimseyi zorlamıyor bunu alıcaksın diye. Zengindir parası vardır çevresinde kimse ile pişti olmak istemez alır. AAAA salak bu niye aldı aldı yada israf demek mantıksız. Sonuçta parası kendisinin senin yada benim para degil isterse yakar.
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sweatcan 7 yıl
haha 6300 ın kasasını değiştir alsana bu alet çıkıyor işte ortaya rezillik yemin ederim. Neyin kafasını yaşıyorlarsa.
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galluptack1112 7 yıl
Telefon altın veya swaroski kaplama falan da değil yani, hadi ondan pahalı desek.
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ufuks36 7 yıl
Tam burjuva cihazı, bir usta saatlerce alüminyum yontsun bir yerlerinden ter aksın, salak bir firma içine 5 yıl öncesinin donanımını koyup 1700$'a satsın.
Alüminyumu anotlayıp, uçaklarda kullanılan çeliği katotlayıp bilmem ne yapacaklarına, o bir telefon fiyatına Burma'da iki gün aç kalıp oruç tutmaya çalışanlara 555 tane erzak kolisi gönderseler alkışlardım.
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danGerfuLL 7 yıl
Symbian'da S40 diye bir sistem yok.

S30
S40 -> Java tabanli
S60 -> Symbian tabanli
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Umutcan 7 yıl
320 x 240 piksel çözünürlüklü ekran, 30MB dahili hafıza


Ve 1700$ fiyat etiketi, bu bir şaka olmalı. Telefon altın veya swaroski kaplama falan da değil yani, hadi ondan pahalı desek.
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