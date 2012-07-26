Gresso, Cruiser Air Black telefonunu 1,700 dolardan satışa sundu





Lüks telefon ve aksesuar üreticisi Gresso, yeni Cruiser Air Black telefonunu satışa sundu. Symbian S40 işletim sistemine sahip bu cihazdan yalnızca 555 adet üretilecek.

Tek parça halindeki dayanıklılığı yüksek ince alüminyum alaşımdan imal edilen cihaz, ön ve arkasındaki sıkıştırılmış cam plakalarla zenginleştirilmiş. Alüminyum kasa, saatlerce tek bir usta tarafından yontuluyor. Sonrasında bu dekoratif kaplamayı oluşturabilmek için anotlanan alaşım, mat siyah renge bürünüyor ve oldukça sağlam hale geliyor. Her bir cihaz, kasanın sağ kısmına kazınan bir numarayla özelleştirilmiş oluyor.

Cihazın sahip olduğu yuvarlak 21 tuş ise; mat çeliğin alüminyum kasaya benzer şekilde işlenmesi ile oluşturulmuş. Bu materyallerin uçak endüstrisinde de kullanıldığı ve dış etkilere karşı yüksek dayanıklılıkta olduğunun altı çiziliyor.

2 inç 320 x 240 piksel çözünürlüklü ekran, 30MB dahili hafıza, 2GB'a kadar microSD desteği, 2MP kamera, Bluetooth ve 860mAh pile sahip olan Cruiser Air Black, 1,700$ fiyat etiketiyle satılmaya başladı. Sınırlı sayıdaki ürünler, Gresso'nun resmi internet sitesi üzerinden satın alınabilir. 555 ürünün dağıtımı Ağustos'ta başlayacak.

http://luxury.gresso.com/cruiser/173/759/?50&n=a1&ib=50&id=173&bid=50&el=759