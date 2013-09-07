Griffin, aynı anda farklı boyutlara sahip 10 farklı mobil cihazı şarj edebilen istasyonunu tanıttı

Akıllı cep telefonları ve tablet bilgisayarlar için kılıf ve farklı aksesuarlar üreten Griffin, aynı anda farklı boyutlara sahip 10 farklı mobil cihazı şarj edebilen yeni geliştirdiği MultiDock isimli istasyonunu duyurdu.

Tablet bilgisayar, akıllı cep telefonu, e-okuyucu, müzik çalar ve artık akıllı saat gibi hayatımızın bir parçası haline gelen ve gelmeye başlayan mobil cihazlar, özellikle şarj konusunda kendilerini çok fazla geliştirebilmiş değiller. Devamlı olarak enerji ihtiyacı duyan bu ürünleri toplu şekilde şarj edebilmek için Griffin tarafından hazırlanan MultiDock isimli istasyon, şık görünüşüyle her türlü ortamda kullanılabilecek bir yapı ortaya koyuyor. Özel yapısıyla farklı boyutlarda geliştirilen 10 farklı cihazı rahatlıkla taşıyabilen ürün, üzerinde yer alan kilit mekanizmasıyla da halka açık alanlarda ya da iş yerlerinde güvenlik sağlayabiliyor.

Apple Lightning, 30-pin ve micro USB bağlantı yuvasına sahip cihazları firmanın "ChargeSensor " isimli teknolojisi ile otomatik olarak ayarlanan doğru akım değerleriyle şarj edebilen ve bu süreç hakkında LED ışık sistemiyle bilgi verebilen MultiDock, alüminyum malzeme kalitesiyle de oldukça sağlam ve uzun süre kullanılabilecek özellikler sunuyor.

Artan elektronik cihazların şarj edilmesi konusunda etkili ve düzenli bir yapı ortaya koyan Griffin MultiDock, Eylül ayı içerisinde 699$'dan başlayan fiyat etiketleriyle satın alınabiliyor.

http://www.slashgear.com/griffin-multidock-redesign-holds-and-charges-your-devices-in-style-06296700/