Groupon, son dakika hotel fırsatları sunan Blink'i satın aldı

Sunduğu günlük fırsatlar ile internet dünyasında yeni bir yol açan Groupon, Avrupa’nın önde gelen son dakika fırsatlar uygulaması Blink’i satın aldı.

Groupon’ın 2011 yılında kurduğu Groupon Getaways isimli iştirakine güç katmak için satın alınan Blink, tüketicilere aynı gün içerisinde çok uygun fiyatlara hotel rezervasyonları yapma fırsatı sunuyor.

Avrupa’nın 8 ülkesindeki, 2000’i aşkın konaklama hizmeti sunan işletmeyle anlaşmalı olan Blink, bundan böyle “Blink by Groupon” ismiyle hizmet verecek. Ancak ilerleyen zamanlarda Groupon Getaways ile Blink platformları, kullanıcılara çok daha iyi hizmet sunabilmek için senkronize bir çalışma altyapısı ile birleştirilecek.