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Groupon, son dakika hotel fırsatları sunan Blink'i satın aldı

5 yıl
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Web Siteleri
Shady
Haber Editörü
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Groupon, son dakika hotel fırsatları sunan Blink'i satın aldı

Sunduğu günlük fırsatlar ile internet dünyasında yeni bir yol açan Groupon, Avrupa’nın önde gelen son dakika fırsatlar uygulaması Blink’i satın aldı.

Groupon’ın 2011 yılında kurduğu Groupon Getaways isimli iştirakine güç katmak için satın alınan Blink, tüketicilere aynı gün içerisinde çok uygun fiyatlara hotel rezervasyonları yapma fırsatı sunuyor.

Avrupa’nın 8 ülkesindeki, 2000’i aşkın konaklama hizmeti sunan işletmeyle anlaşmalı olan Blink, bundan böyle “Blink by Groupon” ismiyle hizmet verecek. Ancak ilerleyen zamanlarda Groupon Getaways ile Blink platformları, kullanıcılara çok daha iyi hizmet sunabilmek için senkronize bir çalışma altyapısı ile birleştirilecek.


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brk-bjk 5 yıl
Hotel nedir yav? Otel yazsaniza dogru duzgun
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Kartal Göz 5 yıl brk-bjk
brk-bjk

Hotel nedir yav? Otel yazsaniza dogru duzgun

Biri konu açar başlığına sexy yazar biri zombie yazar öteki mindfuck filmleri yazar. Söyledin mi milliyetçilikle suçlanırsın veya "bir harf için amma lakırtı yaptınız yaa" derler.


Bir site yöneticisinin bunlara karşı çok daha dikkatli olması gerekirdi.
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GokhanMaths 5 yıl
Bi şirket kuracam ileri de değerlenir diye
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matmuhendisi 5 yıl
hayırlı olsun beklenen bi hamleydi zaten
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