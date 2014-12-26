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Guleek i8 cebe giren mini PC

4 yıl
1,1b
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20
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Guleek i8 cebe giren mini PC

Son dönemde yongasetlerinin gelişmesi ile birlikte fan ihtiyacı olmadan kullanım imkanı sunan mini PC modelleri piyasaya çıkmaya başladı. Öyle ki bu modellerin boyutları cebe sığacak hale gelmiş durumda. Guleek i8 bunlardan sonuncusu.

Çinli bir firmanın üretimi olan Guleek i8, Windows 8.1 işletim sistemini gömlek cebinizde taşımanıza olanak tanıyor. Üstekli 3000mAh gücündeki bataryası ile bir müddet prizden bağımsız olarak da kullanabiliyorsunuz.

Modele4 çekirdekli 1.8GHz saat hızında çalışan Z3735F yongaseti gücünü veriyor. Beraberinde ise 600MHz hızına çıkabilen Intel HD grafik birimi mevcut. 2GB RAM ile birlikte piyasada mevcut olan pek çok orta seviye Windows tableti ile benzer bir performansa imza atıyor. 

16GB depolama alanı microSD ve USB üzerinden artırılabilirken, WiFi, Bluetooth 4.0, HDMI gibi özellikleri ile ev veya ofisinizdeki kasanızın yerini gündelik işleriniz için rahatlıkla alabilecek. Ürünün boyutları ise 15.1 x 8.2 x1.1cm olarak belirlenmiş. Ağırlığı ise 240gr. DealExtreme gibi kanallarda satışı yapılacak olan Guleek i8 için ön siparişler başladı ve fiyatı da 106$ civarında denk geliyor.  

http://www.guleek.com/3c/acp_view.asp?id=94 Yorum Yaz
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bakiyilmaz 4 yıl
ZOTAC ZBOX PI320 Pico ile inceleme bolca var. Anladigim kadariyla cihaz teknik ozellik bakimindan ayni. Onun vide, oyun, genel performance incelemelerine baktigimda, kullanim amaci icin gayet yeterli gorunuyor. Forumda yok, hatta nette yok, o nedenle cihaz geldiginde yeni bir konu acip inceleme eklemeyi dusunuyorum.
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want2die 4 yıl
ben aldım dx.com'dan. 103 dolardı. 50 dolar ve üzeri için yılbaşı çekilişinden çıkan 5 dolar indirim kuponum vardı. 98 dolara aldım. 230 lira civarına geldi. gümrüğe takılmadı. 16 günde ptt ile eve teslim geldi. 2 gündür kullanıyorum. orjinal win 8.1 yüklü. türkçe. gayet stabil çalışıyor. ufak tefek fotoğraf düzenleme programları yükledim sorunsuz gidiyor. internette takılmak için aldık zaten, o işi de çok güzel yapıyor. 6 gb boş alan var. 10 gb'a windows yüklü. 2,5'luk 250 gb harici hdd taktım usb'den, gördü, hızlı da çalışıyor. youtube'dan hd video açtım yine sorun yok. kablosuz klavye mouse takılı.

öyle süper hızlı, 50 tane uygulamayı kasmadan çalıştıran bir alet beklemeyin. internette takılmak, fotoğraf düzenlemek ve web sitemizde düzenleme yapmak için aldık. ihtiyacımızı sorunsuz görüyor. bilgisayar almaya kalksak en kötüsü 800-900 lira. o bilgisayarların göreceği işi 230 liraya hallediyor. 5-6 tane farklı uygulama açıkken arada anlık takılmalar yapıyor ama öyle çok rahatsız edici bir takılma yok. o da işlemciden değil ram'den dolayı. eklentiler yüzünden chrome biraz fazla ram yiyor. 2 gb ram de bana yetmiyor. aleti benim kadar kasmazsanız normal kullanımda o takılmalar da olmaz.

mesela; resim düzenlerken elektrik kesildi. dahili bataryası olduğu için alet kapanmadı. cep telefonumdan girip uzaktan bağlantı yapıp alete bağlandım. açık olan çalışmaları kaydedip, kapattım. uyku moduna aldım. elektrik gelince kaldığım yerden devam. benim içim ısındı bilgisayara. performans beklentiniz yoksa, idare eder bir bilgisayar lazımsa alınabilir.

ekleme: yeni bir şey farkettim. aletin kargo poşetinin üzerinde value yani değeri kısmında 12 dolar yazıyor. yani gümrükten 12 dolar olarak geçti. ufacık kutu zaten dikkat de çekmemiştir. dx.com neden böyle bir uyanıklık yapmış anlamadım. normalde 98 dolar yazması lazımdı. bu sebeple gümrüğe takılmamış olabilir.

ekleme2: aletle ilgili gıcık bir durum var. yeterli enerji çekemeği için sanırım usb çoklayıcı ile bağladığı harici hdd, hoparlör, kablosuz klavye mouse vs. takılıyken alet açılamıyor. bi an geliyor geri gidiyor. usb aletlerin takılı olduğu usb çoklayıcıyı çıkardıktan sonra açılıyor. her bilgisayarı açmak istediğimizde usb'leri söküp açtıktan sonra geri takılıyoruz. aslında prizden enerji çeken usb alsak çözülebilir sorun. onun dışında henüz gıcık bir durum yaşamadık. 1080p video biraz takılarak ilerliyor. 720p'de sorun yok.
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farazicosmos 4 yıl
7 inç tableti hatta bundan daha fazla özelliği olan tableti çift taraflı bant ile tv nin arkasına yapıştırdım elektrik verdim hdmı dan da tv ye bağladım micro usb girişine de otg kablosu ile mause klavye taktım al sana harika pc deneyimi tabi pc kılıfın içinde tableti istediğim an rahat alabiliyorum
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bakiyilmaz 4 yıl
Az önce aldım bakalım ne olacak. Paypal axess ile üç taksit yaptı. Hiç kupon bulamadım ona üzüldüm biraz. Çok bilgi bulamadım bu cihaz hakkında. Daha çok işlemci üzerinde bişeyler bulabildim. Nihayetinde CPU,GPU,Ram her cihazda aynı ister tablet olsun ister bu cihaz. Bu fiyata gayet iş görür bir medya player olur gibi duruyor. Birkere 64 bit + windows 8 + dahili 3000 mah pilli (illa birgün yarar) var. Bu fiyata daha ne vaadetsinki insana.. Ben XBMC kuracağım ve çoğunlukla medya center olarak kullanacağım ve birazda webde gezineceğimden bol bol da torreent indireceğimden dolayı işimi rahatlıkla görür düşüncesindeyim. Tek kafama takılan ram. Sanırım upgrade etme şansım olmaz. Aklıma şu windowsun çıkardıhı usb diski ram gibi kullanma mevzusuda gelmiyor değil. Bakalım artık. Gümrükte takılıp birde 250 tl vergi isterlerse çok gülerim ama.
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Guest-0924579C4 4 yıl
c.dx.com/...

güzelmiş ama son dönemde win 8 tabletlerde güzel fiyatlara alınabiliyor
o yüzden tablet alıp monitöre bağlamak daha iyi bi seçenek gibi duruyor.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
sim kart girişi olsa tamamdır. Güzel özellikleri var tabletten daha iyi.
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doctor_bey 4 yıl
İstediğimiz ekranı bağlama gibi bi fonksiyonu varsa on numara olur, gerçi şu haliyle bile pek fena durmuyor
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XQS 4 yıl
Guzel guzel adamlar yapiyor ama bir concord degil
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OZKNaln 4 yıl
belendim
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Ertrksms 4 yıl
tablet sanmıştım bi an neyse yıkıldım ben bb
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Ertrksms 4 yıl
ekranı kaç inch ?
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bodyman700 4 yıl
aliexpress te biraz dolandımda aynı fiyatlarda windows 8.1 li aynı çipset yine 2gb ramli modeller zaten bu fiyata satılıyor. üstelik 720p ekran kamera falanda cabası, biraz önce fiyat iyi demiştim ama şimdi sanki pahalı gibi geldi :D
aliexpress.com/...
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