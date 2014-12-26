Guleek i8 cebe giren mini PC

Haber Editörü
Son dönemde yongasetlerinin gelişmesi ile birlikte fan ihtiyacı olmadan kullanım imkanı sunan mini PC modelleri piyasaya çıkmaya başladı. Öyle ki bu modellerin boyutları cebe sığacak hale gelmiş durumda. Guleek i8 bunlardan sonuncusu.
Çinli bir firmanın üretimi olan Guleek i8, Windows 8.1 işletim sistemini gömlek cebinizde taşımanıza olanak tanıyor. Üstekli 3000mAh gücündeki bataryası ile bir müddet prizden bağımsız olarak da kullanabiliyorsunuz.
Modele4 çekirdekli 1.8GHz saat hızında çalışan Z3735F yongaseti gücünü veriyor. Beraberinde ise 600MHz hızına çıkabilen Intel HD grafik birimi mevcut. 2GB RAM ile birlikte piyasada mevcut olan pek çok orta seviye Windows tableti ile benzer bir performansa imza atıyor.
16GB depolama alanı microSD ve USB üzerinden artırılabilirken, WiFi, Bluetooth 4.0, HDMI gibi özellikleri ile ev veya ofisinizdeki kasanızın yerini gündelik işleriniz için rahatlıkla alabilecek. Ürünün boyutları ise 15.1 x 8.2 x1.1cm olarak belirlenmiş. Ağırlığı ise 240gr. DealExtreme gibi kanallarda satışı yapılacak olan Guleek i8 için ön siparişler başladı ve fiyatı da 106$ civarında denk geliyor.
http://www.guleek.com/3c/acp_view.asp?id=94 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
öyle süper hızlı, 50 tane uygulamayı kasmadan çalıştıran bir alet beklemeyin. internette takılmak, fotoğraf düzenlemek ve web sitemizde düzenleme yapmak için aldık. ihtiyacımızı sorunsuz görüyor. bilgisayar almaya kalksak en kötüsü 800-900 lira. o bilgisayarların göreceği işi 230 liraya hallediyor. 5-6 tane farklı uygulama açıkken arada anlık takılmalar yapıyor ama öyle çok rahatsız edici bir takılma yok. o da işlemciden değil ram'den dolayı. eklentiler yüzünden chrome biraz fazla ram yiyor. 2 gb ram de bana yetmiyor. aleti benim kadar kasmazsanız normal kullanımda o takılmalar da olmaz.
mesela; resim düzenlerken elektrik kesildi. dahili bataryası olduğu için alet kapanmadı. cep telefonumdan girip uzaktan bağlantı yapıp alete bağlandım. açık olan çalışmaları kaydedip, kapattım. uyku moduna aldım. elektrik gelince kaldığım yerden devam. benim içim ısındı bilgisayara. performans beklentiniz yoksa, idare eder bir bilgisayar lazımsa alınabilir.
ekleme: yeni bir şey farkettim. aletin kargo poşetinin üzerinde value yani değeri kısmında 12 dolar yazıyor. yani gümrükten 12 dolar olarak geçti. ufacık kutu zaten dikkat de çekmemiştir. dx.com neden böyle bir uyanıklık yapmış anlamadım. normalde 98 dolar yazması lazımdı. bu sebeple gümrüğe takılmamış olabilir.
ekleme2: aletle ilgili gıcık bir durum var. yeterli enerji çekemeği için sanırım usb çoklayıcı ile bağladığı harici hdd, hoparlör, kablosuz klavye mouse vs. takılıyken alet açılamıyor. bi an geliyor geri gidiyor. usb aletlerin takılı olduğu usb çoklayıcıyı çıkardıktan sonra açılıyor. her bilgisayarı açmak istediğimizde usb'leri söküp açtıktan sonra geri takılıyoruz. aslında prizden enerji çeken usb alsak çözülebilir sorun. onun dışında henüz gıcık bir durum yaşamadık. 1080p video biraz takılarak ilerliyor. 720p'de sorun yok.
güzelmiş ama son dönemde win 8 tabletlerde güzel fiyatlara alınabiliyor
o yüzden tablet alıp monitöre bağlamak daha iyi bi seçenek gibi duruyor.
aliexpress.com/...