Guleek i8 cebe giren mini PC





Son dönemde yongasetlerinin gelişmesi ile birlikte fan ihtiyacı olmadan kullanım imkanı sunan mini PC modelleri piyasaya çıkmaya başladı. Öyle ki bu modellerin boyutları cebe sığacak hale gelmiş durumda. Guleek i8 bunlardan sonuncusu.





Çinli bir firmanın üretimi olan Guleek i8, Windows 8.1 işletim sistemini gömlek cebinizde taşımanıza olanak tanıyor. Üstekli 3000mAh gücündeki bataryası ile bir müddet prizden bağımsız olarak da kullanabiliyorsunuz.





Modele4 çekirdekli 1.8GHz saat hızında çalışan Z3735F yongaseti gücünü veriyor. Beraberinde ise 600MHz hızına çıkabilen Intel HD grafik birimi mevcut. 2GB RAM ile birlikte piyasada mevcut olan pek çok orta seviye Windows tableti ile benzer bir performansa imza atıyor.





16GB depolama alanı microSD ve USB üzerinden artırılabilirken, WiFi, Bluetooth 4.0, HDMI gibi özellikleri ile ev veya ofisinizdeki kasanızın yerini gündelik işleriniz için rahatlıkla alabilecek. Ürünün boyutları ise 15.1 x 8.2 x1.1cm olarak belirlenmiş. Ağırlığı ise 240gr. DealExtreme gibi kanallarda satışı yapılacak olan Guleek i8 için ön siparişler başladı ve fiyatı da 106$ civarında denk geliyor.

http://www.guleek.com/3c/acp_view.asp?id=94