Güneş enerjisi dünyanın en hızlı yükselen enerji kaynağı haline geldi

Dünya genelinde birçok ülkenin kömür gibi fosil enerji kaynaklarını terk etmek için attığı önemli adımlar ve solar panellerin her geçen gün daha ucuz hale gelmesi, güneş enerjisine geçişi önemli ölçüde hızlandırdı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayınlanan son rapora göre; geçtiğimiz yılın en hızlı yükselen global enerji kaynağı güneş enerjisi oldu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçme konusunda oldukça kararlı olan Çin, güneş enerjisinin bu hızlı yükselişine büyük katkı sağladı. Geçtiğimiz yıl dünya genelinde kurulan yeni güneş panellerinin neredeyse yarısı Çin'de kuruldu.

Bu yükseliş birçok uzman tarafından güneş enerjisi için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Uzmanlara göre 2022 yılına kadar solar fotovoltaik (güneş enerjisinden elde edilen elektrik) kapasitesindeki artış diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla olacak.

Uluslararası Enerji Ajansı, yeşil enerji kaynaklarının beklediklerinden çok daha hızlı büyüdüğünü ve büyümenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtti. Ajans ayrıca birçok ülkenin önümüzdeki yıllarda yenilenebilir enerji konusunda adeta patlama yaşayacağına dikkat çekti.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın bahsettiği bu ülkelerin başında Hindistan geliyor. Hindistan'ın yenilenebilir enerji kapasitesinin 2022'ye kadar iki katına çıkması ve böylece Avrupa Birliği'ni geride bırakması bekleniyor.

Başta güneş enerjisi olmak üzere yeşil enerji kaynaklarındaki bu hızlı yükseliş umut verici olsa da IEA, önümüzdeki dönemde dünyayı bekleyen belirsizlikler nedeniyle temkinli olmaya devam ediyor. Özellikle Donald Trump'ın yönetime gelmesinin ardından ABD'nin izlediği enerji politikaları IEA için endişe verici bir hal almış durumda.

https://www.engadget.com/2017/10/04/solar-power-global-renewable-energy/