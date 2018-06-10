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Güney Kore borsası hacklendi, kripto para piyasası çakıldı

Güney Koreli kripto para borsası Coinrail'in hacklenmesinin ardından kripto para piyasasında yaklaşık 40 milyar dolarlık kayıp meydana geldi. Detaylar haberimizde.
11 ay
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10
kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Güney Kore borsası hacklendi, kripto para piyasası çakıldı
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Geçtiğimiz yıl ve bu yılın başında Güney Kore'nin önde gelen iki kripto para borsasından Youbit ve Bithumb hackerların hedefi olmuş ve iki borsadan da yüklü miktarda kripto para çalınmıştı. Bugün sabah saatlerinde ise yine bir Güney Kore merkezli borsa siber saldırıya konu kurban gitti. Coinrail isimli borsadan bugün yapılan açıklamaya göre borsa, siber saldırıya uğradı ve yüklü miktarda NPXS(Pundi X) çalındı. Borsa işlem hacmi itibariyla gerilerde olsa da ABD'deki gelişmelerin de eklenmesiyle birlikte kripto para piyasasında ciddi kayıp meydana geldi.


24 saatte 40 milyar dolarlık kayıp 

Coinrail'in paylaştığı ilk verilere göre borsadaki kripto paraların yüzde 70'i siber saldırıyı hasarsız bir şekilde atlatmayı başardı. Geri kalan yüzde 30 hakkında tereddütleri olan borsa 2.6 milyar civarında NPXS'nin çalındığını da ekledi. Yaklaşık 18 milyon dolara denk gelen bu soygunla birlikte NPXS, yüzde 11 civarında değer kaybetti. Günün erken saatlerinde ABD'deki manipülasyon soruşturmasıyla ilgili yeni gelişmelerin ardından değeri 7200 dolara kadar gerileyen Bitcoin ise yüzde 5 daha değer kaybetti ve değeri 6600 dolar seviyelerine kadar düştü.


Bitcoin'deki düşüşe paralel olarak Ether, Ripple, Bitcoin Cash ve diğer önemli kripto para birimlerinde de günlük bazda yüzde 10 ile 15 arasında değer kaybı yaşandı. Tüm bu düşüş kripto para piyasasının 24 saat içinde yaklaşık 40 milyar dolar kayba uğramasına neden oldu. Bugün sabah saatlerinde 340 milyar dolar değere sahip olan kripto para piyasası şu an 302 milyar dolar değerinde. 


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ÇatlakMerlin 11 ay
Kripto para piyasasını olumlu etkileyen ne oluyor ki zaten son zamanlarda? Sürekli bir hacklenme haberi, yok efendim bir ülke tarafından yapılan operasyon ve borsa kapatma haberi vs. Bunun sonu nereye varacak acaba...
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magicrea 11 ay
Gereksiz. Kaçımız kripto para ile uğraşıyor alım satım yapıyor. Yaparsak zaten yabancı kaynakları takip ederiz .
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DH Misafiri 11 ay
Üstteki yorum yapan arkadaşlar. Tamamen cahil kalmışsınız. Örneğin Akbank,İşbankası,Garanti diye 3 bankada çalışıyorsunuz. Bunlardan biri batınca banka mı batıyor, Türk parası mı batıyor?
Kripto para güvenli bir yazılımdır. Ama bunu al sat yapan aracı bankalar,borsalar güvensiz olabilir.
Kripto paranızı güney kore borsalarında değil, Kendi bilgisayar cüzdanlarınızda taşıyıp şifrelerini unutmayacak şekilde bi yerlere not alın.
İyi çalışmalar...
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a.f.y. 11 ay
Kriptolar öldü, cenazelerini kaldıran yok. haber uydurup uydurup milletin parasını iç ediyorlar. Sistem şöyle çalışıyor. Bir haber uyduruyorlar ve bu haberi bahane eden yüklü miktar kriptocular paralarını çekiyorlar. Daha öncesinden niye çekmiyorlar, yine istedikleri zaman çekebilirler diyebilirsiniz. İşte onu her zaman yapamazlar. bahanesiz çekmelerin miktarı artarsa güvenilirlikleri kalmaz. Vargele bağlamışlar sağıp duruyorlar. Allah kurtarsın içeridekileri.
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aspirin_00 11 ay
Bun daha başlangıç durun bakalım. Bilgisayar güvenliği yazılım güvenliği daha ne açıklarla bitcoin gümleyecek...
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V4LKyR 11 ay
kripto paralar yine gümledi...
lol (:
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WarSaw 11 ay
haber için teşekkürler.
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sadrag 11 ay
Ben bu borsaların güvenliğe çok fazla yatırım yapmadıklarını düşünüyorum. Bu kaçıncı haber.. Hem zibil gibi para kazan hemde saldırılara açık kapı bırak. Ve açıkcası bu işlerin arka planlarında birşeyler dönüyorsa hiç şaşırmam..
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12 Angry Men 11 ay
Bize ne kripto para piyasasından kardeşim ? Borsa sitesi mi burası ? Sırf haber yapmak için bir sürü bitcoin haberiyle doldurdunuz anasayfa haberlerini.
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fortune1905 11 ay 12 Angry Men
teknolojiden bihaber olanlarında siteye girmemesi lazım o zaman... valllllaaaa araruummm bakkk :)
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