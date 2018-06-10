Güney Kore borsası hacklendi, kripto para piyasası çakıldı

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Geçtiğimiz yıl ve bu yılın başında Güney Kore'nin önde gelen iki kripto para borsasından Youbit ve Bithumb hackerların hedefi olmuş ve iki borsadan da yüklü miktarda kripto para çalınmıştı. Bugün sabah saatlerinde ise yine bir Güney Kore merkezli borsa siber saldırıya konu kurban gitti. Coinrail isimli borsadan bugün yapılan açıklamaya göre borsa, siber saldırıya uğradı ve yüklü miktarda NPXS(Pundi X) çalındı. Borsa işlem hacmi itibariyla gerilerde olsa da ABD'deki gelişmelerin de eklenmesiyle birlikte kripto para piyasasında ciddi kayıp meydana geldi.





24 saatte 40 milyar dolarlık kayıp

Coinrail'in paylaştığı ilk verilere göre borsadaki kripto paraların yüzde 70'i siber saldırıyı hasarsız bir şekilde atlatmayı başardı. Geri kalan yüzde 30 hakkında tereddütleri olan borsa 2.6 milyar civarında NPXS'nin çalındığını da ekledi. Yaklaşık 18 milyon dolara denk gelen bu soygunla birlikte NPXS, yüzde 11 civarında değer kaybetti. Günün erken saatlerinde ABD'deki manipülasyon soruşturmasıyla ilgili yeni gelişmelerin ardından değeri 7200 dolara kadar gerileyen Bitcoin ise yüzde 5 daha değer kaybetti ve değeri 6600 dolar seviyelerine kadar düştü.





Bitcoin'deki düşüşe paralel olarak Ether, Ripple, Bitcoin Cash ve diğer önemli kripto para birimlerinde de günlük bazda yüzde 10 ile 15 arasında değer kaybı yaşandı. Tüm bu düşüş kripto para piyasasının 24 saat içinde yaklaşık 40 milyar dolar kayba uğramasına neden oldu. Bugün sabah saatlerinde 340 milyar dolar değere sahip olan kripto para piyasası şu an 302 milyar dolar değerinde.