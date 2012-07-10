Güney Koreli üreticiler, 5 inç ve üzeri akıllı telefonlarını 2Y2012 içerisinde satışa sunacak

Akıllı telefon pazarındaki yarışta ellerini daha da güçlendirmek isteyen Güney Koreli üç üretici; Samsung, LG ve Pantech, 2012’nin ikinci yarısında 5 inçlik akıllı telefonlarını piyasa sürmeye hazırlanıyor.

Uzakdoğu’nun önemli yayın organlarından Digitimes'ın endüstriyel kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Samsung, şu ana kadar 7 milyon adet 5.3 inçlik Galaxy Note sevkiyatı gerçekleştirdi ve gelen bu başarıdan sonra 5.5 inçlik 2.nesil Galaxy Note’u üçüncü çeyrek içerisinde satışa sunmayı planları yapıyor.

LG cephesinde ise çalışmalar 5 inçlik LTE destekli, 4 çekirdekli işlemcisinden gücünü alan, 2GB sistem belleğine ve 13 megapiksellik kameraya sahip olan akıllı telefonu LG-F180’e odaklanmış durumda. Kaynaklara göre LG’nin yeni telefonunu 2012’nin ikinci yarısı içerisinde pazarda göreceğiz.

Öte yandan Pantech ise LTE destekli 5 inçlik akıllı telefonunu yakın zaman içerisinde satışa sunmuş olacak.



