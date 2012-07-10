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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Güney Koreli üreticiler, 5 inç ve üzeri akıllı telefonlarını 2Y2012 içerisinde satışa sunacak

6 yıl
5,5b
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4
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarındaki yarışta ellerini daha da güçlendirmek isteyen Güney Koreli üç üretici; Samsung, LG ve Pantech, 2012’nin ikinci yarısında 5 inçlik akıllı telefonlarını piyasa sürmeye hazırlanıyor.
Uzakdoğu’nun önemli yayın organlarından Digitimes'ın endüstriyel kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Samsung, şu ana kadar 7 milyon adet 5.3 inçlik Galaxy Note sevkiyatı gerçekleştirdi ve gelen bu başarıdan sonra 5.5 inçlik 2.nesil Galaxy Note’u üçüncü çeyrek içerisinde satışa sunmayı planları yapıyor. 
LG cephesinde ise çalışmalar 5 inçlik LTE destekli, 4 çekirdekli işlemcisinden gücünü alan, 2GB sistem belleğine ve 13 megapiksellik kameraya sahip olan akıllı telefonu LG-F180’e odaklanmış durumda. Kaynaklara göre LG’nin yeni telefonunu 2012’nin ikinci yarısı içerisinde pazarda göreceğiz.
Öte yandan Pantech ise LTE destekli 5 inçlik akıllı telefonunu yakın zaman içerisinde satışa sunmuş olacak.


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e-mcani 6 yıl en beğenilen yahyageo
yahyageo

herkes hayalindeki akıllı telefon özelliklerini yazsın benim idealimdeki telefon ekran 5 inc full hd çözünürlük tuşsuz ve kasası küçük ön tarafı sadece ekran, işlemci 4 çekiedekli 2 ghz, ram 2 gb ddr3, kamera nokıanın yeni 41 megapiksellik teknolojisi ve saniyede 60 kare görüntü kaydedebilen bir video kaydedici, batarya normal kullanımda 3 günü görebilmeli, işletim sistemide windows phone 8 olabilir çokmu şey istedik acaba

tamam. bu telefonu hayalinde iyi muhafaza et. çünkü bir süre ordan dışarı çıkamayacak :D
yahyageoherkes hayalindeki akıllı telefon özelliklerini yazsın benim idealimdeki telefon ekran 5 inc full hd çözünürlük tuşsuz ve kasası...
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nurettinaz 6 yıl
5 inc mi bana yetmezki notebookumun sadece 3te1i :D
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yahyageo 6 yıl
herkes hayalindeki akıllı telefon özelliklerini yazsın benim idealimdeki telefon ekran 5 inc full hd çözünürlük tuşsuz ve kasası küçük ön tarafı sadece ekran, işlemci 4 çekiedekli 2 ghz, ram 2 gb ddr3, kamera nokıanın yeni 41 megapiksellik teknolojisi ve saniyede 60 kare görüntü kaydedebilen bir video kaydedici, batarya normal kullanımda 3 günü görebilmeli, işletim sistemide windows phone 8 olabilir çokmu şey istedik acaba
1 Yanıt Yanıtla
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e-mcani 6 yıl yahyageo
yahyageo

herkes hayalindeki akıllı telefon özelliklerini yazsın benim idealimdeki telefon ekran 5 inc full hd çözünürlük tuşsuz ve kasası küçük ön tarafı sadece ekran, işlemci 4 çekiedekli 2 ghz, ram 2 gb ddr3, kamera nokıanın yeni 41 megapiksellik teknolojisi ve saniyede 60 kare görüntü kaydedebilen bir video kaydedici, batarya normal kullanımda 3 günü görebilmeli, işletim sistemide windows phone 8 olabilir çokmu şey istedik acaba

tamam. bu telefonu hayalinde iyi muhafaza et. çünkü bir süre ordan dışarı çıkamayacak :D
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e-mcani 6 yıl
LG bu defa "optimus vu" gibi 4:3 en/boy oranlı bir ekranla çıkarmazsa iyi olur. artık günümüzde tüm ekran tipleri ve çekilen videolar 16:9 oranında. alttan üstten siyah boşluklara gerek yok video izlerken. ekrandan tam verim alınabilmeli... ve uygulamalarda zaten 16:9 oranına göre yapılıyor.
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