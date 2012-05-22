Günlük İş Stresinden Kurtulmanın En Güzel Yolu!

Creative en yeni oyun ve eğlence ürünlerini Point Otel The Game ( Barbaros Bulvarı, Beşiktaş) işbirliği ile kullanımınıza sunuyor.

Creative kablosuz kulaklıklar, en yeni ses kartları ve hoparlörler sayesinde oyununuzdan saatlerce kalkamayacaksınız!

PS3, XBOX 360, PC ve MAC kullanıcıları Creative’in Tactic Omega Wireless ve Tactic Alpha kulaklıkları ile oyun deneyimlerini en üst seviyede yaşayacaklar. Recon 3D ses kartı ile ister bilgisayarda ister oyun konsolunda(PS3, XBOX 360, PC ve MAC’i destekler) en mükemmel sesi yakalamanın keyfini çıkarın.

Ayrıca The Game’in VIP odalarında yaptığınız toplantı veya arkadaş sohbetlerinizde yine Creative’in D200 kablosuz hoparlörünü bilgisayarınızla, tablet PC’nizle veya mobil telefonunuzla eşleştirip eşsiz bir müzik deneyimi yaşayabilirsiniz.

Tüm bunlar için Point Otel The Game oyun salonuna gelin, Creative’in bu değerli ürünleriyle kendinizi iyi hissedin!

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