Güvenilir Alışverişin Tek Adresi LazımBana

Lazimbana Türkiye’nin en büyük pazaryeri olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyor. Çetin Teknoloji tarafından alt yapısı hazırlanan alışveriş platformu kendi yazılım ekibi ile oluşturduğu teknik alt yapı son teknolojileri kullanarak oldukça sağlam bir yapı ile öne çıkıyor. Sitenin en önemli özelliklerinden birisi, tüm ürünlerde ücretsiz kargo imkânı ile satış yapıyor olmasıdır.

Çetin teknoloji 2006 yılından beri edindiği deneyimler ile hem müşteri hem de satıcıları düşünerek Türkiye’nin en güvenilir ve sorunsuz pazaryeri sistemini kurmak için çalışıyor. Yüzde yüz Türk sermayeli olarak kurulan Lazımbana tüm gelişmelerini İstanbul merkezli olarak yürütmeye devam ediyor.

Hesaplı Alışverişin Adresi

Günümüzde internet alışverişi çok daha fazla tercih edilmeye başlandı. Bir ürün alacağınız zaman o ürüne ait birçok satıcıdan fiyat ve varyasyon görebilirsiniz. Ürün seçimi yaparken daha çok kıyaslama yapabileceğiniz için, en ucuz ürünü ve en güvenilir satıcıyı kolayca filtreleyebilirsiniz. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz sitemizde elektronik, moda, kişisel bakım, yapı market, ev yaşam, petshop, spor outdoor, kitap film hobi ve süpermarket ana kategorileri yer alıyor. Tüm kategorilerimizde bulunan fırsatları takip edebilir indirimli fiyatlarla satın alım gerçekleştirebilirsiniz.

Güvenilir Alışveriş

Lazımbana.com sitesi üzerinden alacağınız tüm ürünler güvenilir ödeme sistemi ile sunulmaktadır. Müşterinin ödediği tutar ürün teslimine kadar bir havuzda bekletilir. Müşteri ürünü aldıktan sonra onay verdiğinde bu havuzdan para satıcıya aktarılır. Para transferi müşterinin onayından sonra yapıldığı için güvenli bir alışveriş sağlanmış olur. İstediğiniz ürünleri güvenli kredi kartı ve banka kartı alt yapısı kullanarak satın alabilirsiniz. Aldığınız ürünü beğenmediğiniz takdirde koşulsuz iade imkânı ile geri gönderebilirsiniz.

Müşteri memnuniyetine oldukça önem veren Lazımbana tamamlanan her sipariş için müşteriye yorum ve puan hakkı tanımaktadır. Böylece mağaza ne kadar başarılı bir satış yaparsa o kadar yüksek puan alarak öne çıkmaktadır. Sonuç olarak kötü bir satıcının bu platformda satış yapması pek mümkün değildir. Aldığınız ürün ile alakalı sıkıntı yaşadığınız takdirde destek hattımızı arayarak yardım alabilirsiniz.

Ücretsiz ve Hızlı Kargo

Diğer pazaryerlerine göre en büyük avantaj satılan tüm ürünler ÜCRETSİZ KARGO ile gönderilmektedir. Lazimbana’dan ne alırsanız alın hiçbir şekilde kargo ücreti ödemezsiniz. Bu pazaryerinde satılan tüm ürünler Türkiye’de hizmet veren bütün kargo firmaları ile gönderilebilmektedir. Bu geniş kargolama seçeneği sayesinde bölgenizde hizmet veren ve memnun olduğunuz kargo hizmeti ile alışveriş yapabilirsiniz.

Binlerce Kategori Milyonlarca Ürün

Siteye girdiğiniz andan itibaren sizleri oldukça kapsamlı bir ürün çeşitliliği karşılıyor. Aklınıza gelebilecek her ürünü kendi kategorisi içinden kolayca bulabilirsiniz. Ürün çeşitliliğinin her geçen gün arttığı sitede telefondan oyuncağa, şampuandan bebek bezine kadar milyonlarca ürünü bünyesinde barındırıyor.

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