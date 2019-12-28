Güvenilir ve Profesyonel Apple Teknik Servis

Advertorial
İstanbul merkezli kurulan ve müşteri memnuniyeti odaklı faaliyetlerini sürdüren firmamız, tüm Apple cihazların tamiri, bakım ve onarımında güvenilir hizmet vermeye devam etmektedir. Bilişim sektöründe 27 yıldır profesyonel hizmet sunan şirketimiz, mobil cihazların teknik desteğinin yanı sıra;
• Yazılım ve ürün geliştirme,
• Mobil uygulama geliştirme,
• Web tasarım ve web yazılım hizmetleri,
• Kurumsal kimlik tasarımı ve stratejisi,
• Orijinal ve 1. sınıf kalitede yedek parça desteği,
• Uluslararası ticaret hizmetleri,
• Grafik tasarım ve
• Sosyal medya yönetimi
Ayrıca Youtube kanalımızda tamir videolarımız da mevcut https://www.youtube.com/iphoneservisrepair bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.
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• Yazılım ve ürün geliştirme,
• Mobil uygulama geliştirme,
• Web tasarım ve web yazılım hizmetleri,
• Kurumsal kimlik tasarımı ve stratejisi,
• Orijinal ve 1. sınıf kalitede yedek parça desteği,
• Uluslararası ticaret hizmetleri,
• Grafik tasarım ve
• Sosyal medya yönetimi
gibi dijital hizmetleri de başarılı bir şekilde müşterilerine sunmaktadır. İstanbul'un en köklü ve en kaliteli hizmet sunan firmalarından biri olarak öne çıkan şirketimizin bünyesinde görev yapan personelimiz, kendi departmanlarında deneyimli ve sertifika sahibi çalışanlardan oluşmaktadır. Şirketimiz özellikle Apple cihazların bakım ve onarımında müşteri memnuniyeti odaklı sunduğu faaliyetleriyle sektörde en çok tercih edilen firmalardan biri haline gelmiştir.
Apple Cihaz Tamir Hizmeti
Şirketimiz bünyesinde çalışmalarına devam eden personelimizin her biri sektörün içinden yetişmiş, deneyimli ve uzman çalışanlardan oluşmaktadır. Bu sebeple Apple marka cihazlarda güvenilir iPad servis arayışında bulunan kişiler, şirketimizin hizmetlerini gönül rahatlığı ile tercih edebilirler. Türkiye'nin en çok güvenilen servis markası olarak sadece İstanbul'dan değil, ülkenin dört bir yanından Apple cihazların tamiri ve onarımı konusunda profesyonel sonuçlara ulaşmasıyla popülerliğini sürdüren firmamızın teknik ekibi, görev aldıkları tüm iPad tamiri işlerini severek yapmasıyla müşterilerimizin de memnuniyetini kazanmaktadır.
Firmamızın sektörde öne çıkan faaliyetleri arasında yer alan teknik servis hizmetlerimiz, macbook servis arayışında olan müşterilerimiz tarafından da yoğun talep görmektedir. Apple cihazlar arasında geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan tüm macbook modelleri için ekran değişimi, anakart tamiri, ram ve hdd değişimi gibi işlemler firmamızın deneyimli teknik ekibi tarafından kısa sürede ve kusursuz bir şekilde yapılmaktadır.
Arızalanan macbook cihazınızın kısa sürede tamir edilmesini ve uygun fiyatlarla eski performansına kavuşmasını istiyorsanız, sektörün en güvenilir teknik servis firmaları arasında gösterilen şirketimizden macbook tamiri hizmeti alabilirsiniz. Sektörde uzun yıllar boyunca müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarını sürdüren firmamız, tüm Apple marka laptop modellerinde ekran değişimi başta olmak üzere kronik ve bireysel sorunlara çözüm getirmesiyle sektörün önde gelen şirketlerinden biri haline gelmiştir.
Iphone Deneyimli ve Uzman Servis DesteğiTürkiye'nin dört bir yanından iphone kullanıcılarının karşılaştıkları teknik sorunlara çözüm getiren firmamızın tecrübeli çalışanları iPhone servis İstanbul olarak ülke çapında ün kazanmıştır. Diğer teknik servislerin çözemediği sorunlarda bile müşteri memnuniyeti odaklı faaliyetleri ile çok kısa sürede yaratıcı çözümler ortaya sunan ekibimiz, özellikle tüm iphone modelleri için anakart onarımı, ekran değişimi, kasa değişimi ve gerekli görülen diğer hizmetleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye devam etmektedir.
Firmamızın deneyimli ve alanında uzman teknik servis çalışanları, gerekli tecrübe ve sertifikalara sahip olmalarının yanı sıra kullandıkları son teknoloji ekipmanlar sayesinde de kusuruz bir işçilik ortaya koymaktadır. Bu nedenle şirketimiz müşteri memnuniyetine verdiği önemi, görev aldığı bütün işlerde başarılı bir şekilde ortaya koymaktadır.
Garantili ve Güvenilir Teknik HizmetŞirketimizin deneyimli çalışanları tamir garantili hizmet veren bir iPad servis İstanbul şirketi olarak sektörde pek çok Apple kullanıcısının sorunlarına çözüm sunmaya özen göstermektedir. Bu sebeple servisimizde tamir gören tüm Apple cihazların yedek parçaları bulunduğu için firmamız müşterilerimize onarım garantisi sunmaktadır. Firmamızın güncel hizmetleri hakkında detaylı bilgileri https://www.saintscomputer.com bağlantı adresine sahip kurumsal web sitemiz üzerinden alabilirsiniz.
Ayrıca Youtube kanalımızda tamir videolarımız da mevcut https://www.youtube.com/iphoneservisrepair bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.
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