Güvercinlerle Gerçekleştirilen Dünyanın İlk Işık İzi Fotoğraf Çekimi

Dünyanın lider akıllı telefon üreticilerinden biri olan Huawei, popüler modeli P8’i Kapadokya’da gerçekleştirdiği bir projeyle tanıttı. Cihazın Işık İzi özelliği kullanılarak gerçekleştirilen projede ise güvercinler kullanıldı.

Dünyada ilk defa kuşlarla yapılan ışıkla boyama, son zamanların en gözde fotoğrafçılık tekniklerinden biri. Bu özelliği cihazın içinde barındıran Huawei P8 ile Kapadokya’nın yolunu tutan 3 genç fotoğrafçının hikayesine tanıklık ettiğimiz videoda en az kuşlar kadar ilginç olan bir diğer karakter de Kuşçu Ali!

Güvercinlere çeşitli hareketler yaptırabildiğini iddia eden Kuşçu Ali karakteri daha videonun ilk saniyelerinde seyredenleri gülümsetmeye başlıyor. Renkli karakteri ve konuşma tarzıyla projeye keyif katan Kuşçu Ali’yi bulmak için yola düşen gençlerin P8 ile çektikleri fotoğraflar da birbirinden güzel.

Kapadokya’da 2 gün süren çekimler için 70 kişilik bir ekip 1,5 ay boyunca canla başla çalışmış. Ankara’da özel olarak üretilen çok hafif led lambalar ile 50 güvercin rengarenk ışıklandırılmış. İstanbul’dan getirilip, çekimin gerçekleştirileceği Aşk Vadisi’nde 10 gün boyunca misafir edilen güvercinlerin uçarken arkalarında bıraktıkları ışık izini Kapadokya’nın tarifsiz manzarasıyla birleştiren gençlerin yer aldığı proje sosyal medyada da çok yoğun ilgi görüyor.