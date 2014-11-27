HGS İşlemleriniz İçin PTT Şubelerine Gitmeye Son

Dh Bülten
ePTTAVM.com tarafından geliştirilen akıllı telefon uygulamaları ile HGS işlemleriniz için PTT şubelerine gitmeye son!
Dört binden fazla şubesi ile Türkiye’nin en yaygın ağı olan PTT, müşterilerine daha kolay ve daha kaliteli hizmet vermeye devam ediyor.
Karayollarında hızlı geçişin yeni standardı olan HGS’lere yükleme yapmak için artık PTT şubelerine gitmeye gerek yok. PTT’nin e-ticaret girişimi olan ePTTAVM.com’un Ülkem A.Ş ile birlikte geliştirdiği HGS mobil uygulamaları sayesinde cep telefonunuzdan bakiyenize bakabilir, HGS etiketinize kolayca para yükleyebilirsiniz. Eğer telefonunuzda parmak izi okuyucusu varsa kredi kartınızı tanımladıktan sonra parmak izinizle yükleme yapmak gibi bir kolaylıkta sağlanmış.
Uygulama ile plaka numaranızı, T.C. kimlik numaranızı ya da etiket numaranızı kullanarak para yükleyebiliyorsunuz. Ancak üye olmanız halinde uygulama daha kullanışlı bir hale geliyor. Örneğin sık kullandığınız HGS’lerinizi kaydedebilir ve bir alt limit tanımlayarak bakiyeniz azaldığında uygulamanın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Uygulamanın yaygınlaşmasını sağlamak için yapılan promosyon sayesinde sisteme üye olduktan sonra yapacağınız ilk yüklemeden herhangi bir işlem ücreti de alınmıyor.
Uygulamanın şüphesiz en güzel özelliği ise GPS üzerinden hangi yol üzerinde olduğunuzu anlayıp eğer bir gişeye yaklaşıyorsanız ve bakiyeniz yetersizse sizi uyarması. Bu özellik sayesinde cezalı geçişlerin önüne geçilmek hedeflenmiş.
PTT’nın HGS Mobil uygulamalarını Apple AppStore ve Google Play Store üzerinden ücretsiz indirebilirsiniz. Uygulama ile ilgili daha detaylı bilgi için https://hgsmusteri.ptt.gov.tr/ adresine göz atabilirsiniz.
HGS Mobil PTT’nin resmi uygulaması olup PTT müşterilerinin yükleme yapabileceği tek yetkili uygulamadır. Yetkililer HGS satış ve dolum yaptığını iddia eden diğer uygulama ve sitelere karşı dikkatli olup itibar etmemenizi öneriyor.
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