HP, Barselona’da webOS Uygulamasını Tanıttı.

HP Baskı ve Görüntüleme hizmetleri, 14-17 Şubat tarihleri arasında İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Dünya Mobil İletişim Kongresi'nde en yeni baskı çözümlerini kullanıcıları ile buluşturdu. HP, kongrede, HP ePrint Enterprise ve HP ePrint Mobile Print Location isimli iki farklı uygulama sundu.



Teknoloji severler, kongrede, bahar aylarının sonunda bütün HP webOS tabanlı akıllı telefonlardan kolayca ve güvenli baskı imkânı sağlayan HP webOS platformu ve HP ePrint Enterprise işbirliğini yakından takip ettiler.

HP ePrint Enterprise ve Mobil Baskı Lokasyon çözümleri, RIM (Research in Motion) ile BlackBerry'de kullanıma sunuluyor. HP yetkilileri, çözümlerin, 2011 yılında iPhone, Android, Windows ve/veya Symbian işletim sistemlerini de desteklemeye başlayacağını bildirdi.



Yeni baskı özelliklerine sahip HP webOS kullanıcı arabirimi, e-posta, sunum, rapor gibi tüm belgeleri, bir ağa bağlı herhangi bir kurumsal yazıcıdan veya binlerce HP ePrint Mobile Print noktasından kolayca bastırma imkânı sağlıyor. Bu noktalar arasında, basım ve kopyalama mağazaları, oteller ve havaalanı bekleme salonları da bulunuyor.



Günümüzde, teknoloji ile birlikte, işin ne zaman, nerede ve nasıl yapıldığı da değişiyor. Değişim, önemli ölçüde, bulut hizmetlerine yönelirken; iletişim ile bilgi işlemin gücünü, insanlara işin yapıldığı yerde veren mobil cihazlara doğru yöneliyor. HP, bu doğrultuda yola çıkarak, tüm müşterilerine, ofiste, yolda ve evde kolayca baskı alabilecekleri bir basım ekosistemi sağlıyor.

BlackBerryR ve HP webOS platformları için HP ePrint Enterprise server yazılımı gereklidir. Çözüm PCL5/6, PCL3, PCL3GUI yazıcılarda çalışır (HP ve HP dışı). HP ePrint mobile uygulaması ile halka açık yerlerde baskı yapabilmek için İnternet, e-posta gönderebilen BlackBerry smartphone OS 4.5 veya üstü ya da webOS 1.45 veya 2.0 kullanan webOS cihazları, kablosuz İnternet hizmeti ve HP ePrint uygulaması gereklidir. webOS için HP ePrint mobile uygulaması 2011 ilkbaharı sonunda sunulacaktır.

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