HP Baskı ve Görüntüleme Grubu sağlık hizmetlerini kolaylaştırmaya yönelik yeni çözümlerini açıkladı.

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HP Baskı ve Görüntüleme Grubu, hastaneye yeniden yatış oranlarını azaltmayı, hasta deneyimlerini iyileştirmeyi ve kâğıt yoğunluklu iş akışlarını otomatik hale getirerek daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedefleyen sağlık sektörü çözümlerini açıkladı. Bu kapsamda, HP, Sağlık Kuruluşları için "Exstream"i, Sağlık Hizmetleri için de "Dağıtılmış İş Akışı Çözümü"nü hayata geçirdi. İstanbul, 1 Haziran 2011 – HP, hasta deneyimlerini iyileştirmek ve hastaneye yeniden yatış oranlarını önemli ölçüde azaltmak amacıyla oluşturulan, Sağlık Hizmetleri için Dağıtılmış İş Akışı Çözümü ile Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları için HP Exstream'i hizmete sundu. HP Baskı ve Görüntüleme Grubu sektördeki lider konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni çözümlerini özetlemek gerekirse: — Hyland Yazılım ile birlikte hazırlanan HP Sağlık Hizmetleri için Dağıtılmış İş Akışı Çözümü[1], kâğıtlara bağlı yürüyen süreçleri basitleştirip otomatik hale getirerek, hatasız belge taramayı ve tüm bu dokumanlara genel organizasyon içinden anında erişimi mümkün kılıyor. — Sağlık Kuruluşları için HP Exstream'in[2] sağladığı kişiye özgü ve kolay anlaşılabilen hasta iletişimi ile sağlık kuruluşları hastaneye yeniden yatış oranlarında azalma sağlayabilir. Hastanın tercih ettiği dilde, yöntemde ve biçimde hastaya ulaşılmasını sağlayan, kolay anlaşılan ve kişiselleştirilmiş iletişim, hastaneye yeniden yatış oranlarının azalmasına yardımcı olabilir. HP Türkiye Baskı ve Görüntüleme Grubu Ülke Müdürü Arzu İlhan Babaoğlu konu ile ilgili olarak, pek çok sağlık kuruluşunun hala kağıda dayalı kayıtlar ile çalıştığını, Dağıtılmış İş Akışı çözümünün, bu kuruluşlara belgeleri tarama, otomatik olarak dizin oluşturma ve elektronik sağlık kayıtlarına doğrudan ekleme yapma olanağı sağladığını belirtti. Arzu İlhan Babaoğlu'na göre "Hastane çalışanının yetki durumuna bağlı olarak, klinik belgeler doğrudan ilgili iş akışlarına bağlı olarak taranabilir. Tedavi noktasında daha bilinçli kararlar verebilmek için gereken kritik hasta bilgileri ve gelir döngüsünü hızlandırmak amacıyla gerekli olan bilgiler bir kez edinildikten sonra otomatik olarak dağıtılır ve kullanıma sunulur. Bu teknoloji hem dağıtılmış tarama iş akışları, hem de laboratuar raporları, X-ray, CT taramaları ve artroskopik görüntüler gibi merkezi toplu taramalarda kullanılarak tam bir "dikey" sağlık kaydı oluşturmak için kullanılabilir." Yeni Exstream çözümü, hastalara taburcu olduklarında, onlar için özel olarak hazırlanmış bilgiler sunar. Bunlara, kullanacakları ilaçlara ait bilgiler ve uygulayacakları rehabilitasyon programı da dahildir. Exstream, bir hastanenin arka yüzdeki veritabanlarından gerekli verileri çekerek taburcu belgelerini ve takip ile ilgili iletişimi oluşturur. Hastalar, istedikleri dili ve mesajları güvenli Web sitesi üzerinden, SMS veya e-posta ile ya da sesli mesaj ile alacak şekilde bildirim modelini seçebilir. Exstream tarafından oluşturulan taburcu belgeleri arasında, tedavi planı, yan etkiler ile ilgili bilgiler, iyileşme süreci, takip randevu programı ve sağlık uzmanlarına erişim bilgileri gibi içerikler yer alır. Babaoğlu şöyle devam etti: "Tüm dünyada sağlık sektörü, yeniden hastaneye yatışları engelleme konusundaki süreçlere ve teknolojiyi hayata geçirme konusuna hassasiyetle odaklanmış durumda. Sorun, taburcu işlemleri ile sağlık kurumları arasındaki diğer sevk işlemlerinde oluşan eksik ve yetersiz iletişimden kaynaklanıyor. Bu durum, hastalar ile onlara bakım hizmeti verenleri, kaçırılan takip randevuları, yanlış anlaşılan tedavi planları vb. gibi risklerle karşı karşıya bırakıyor. Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları için HP Exstream Çözümü taburcu işlemlerinde, takip randevularının hatırlatma mesajlarında ve bütün bakım planı süresince hastanın seçtiği biçim (yazılı, e-posta, hasta web sitesi, akıllı telefon vb.) ve dilde iletişimi sağlayarak veya otomatik hale getirerek doğrudan bu soruna çözüm getirmeyi hedefliyor.