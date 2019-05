HP, Gaming İstanbul'da PUBG turnuvası düzenleyecek

OMEN by HP markası altında geliştirdiği oyun bilgisayarlarıyla oyun dünyasının öncü markaları arasında yer alan HP, bu yıl Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılacak Gaming İstanbul (GIST) etkinliğinde 160 m2'lik deneyim alanı ile yer alacak.

Maksimum düzeyde performans arayan oyun tutkunları ve eSpor oyuncuları için tasarlanan OMEN by HP ürünlerinin sergileneceği alanda ayrıca dört gün boyunca ikişer kişilik takımlarla PUBG turnuvaları gerçekleşecek. Dört günün en yüksek puanına ulaşan takım 2 adet OMEN by HP Laptop kazanırken, her günün şampiyonu olan takım sürpriz hediyelere sahip olacak. OMEN by HP 17 dizüstü bilgisayarları ve profesyonel oyun aksesuarlarını kullanarak yarışacak oyun severler, fuar boyunca oyuna doyacaklar.

Etkinlik kapsamında aynı zamanda HP, 2 yıldır teknoloji sponsoru olduğu 1907 Fenerbahçe Espor'un PUBG takımını, 1 Şubat Cuma günü hayranları ile buluşturacak. Ayrıca OMEN by HP marka elçisi olan sosyal medya fenomeni Necati "zeoNNN" Akçay da 2 Şubat Cumartesi günü HP standında takipçileri ile bir araya gelecek.

Muhteşem bir oyun deneyimi isteyenlere: OMEN by HP 15 ve OMEN by HP 17

OMEN by HP 15 ve OMEN by HP 17 dizüstü bilgisayarlar oyunculara daha fazla özellik, ek port ve daha iyi VR uyumluluğu sunacak şekilde tasarlandılar. Ortaya kompakt paket içerisinde sıra dışı oyun özellikleri sunan performanslı bir PC çıktı. Bu sayede oyuncular en son oyunları diledikleri ortamlarda oynayabiliyor. OMEN 15'te performans ve oyunların oynanabilirliğini artıran, optimize edilmiş oyun deneyimleri sunan birçok seçenek bulunuyor. OMEN 17 ise oyuncuların en son AAA+ oyunlarında yüksek kare oranları ile oyun oynamalarını sağlayan en hızlı teknolojileri destekliyor.

HP Türkiye Kişisel Sistemler Grubu Tüketici Ürünleri Kategori Yöneticisi Fatih Atlıbatur: “Bu yıl Gaming İstanbul PUBG Turnuvası ile daha önce hiç olmadığı kadar heyecanlı, geniş kapsamlı ve interaktif olacak. PUBG ile güçlerimizi birleştirdiğimiz için son derece heyecanlıyız. Bu işbirliği ile OMEN by HP performansını Battle Royale formatının öncüsüyle buluşturarak profesyonel oyuncular ve hayranları için benzersiz bir oyun deneyimi yaratacağız.”