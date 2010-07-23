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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP Slate 500, Sonbahar aylarında kurumsal müşteriler için satışa sunulacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP, detayları resmi internet sitesi üzerinden ortaya çıkan Slate 500 isimli tablet bilgisayarını Sonbahar aylarında pazara sunmayı planlıyor. Palm'i satın aldıktan sonra webOS tabanlı tablet bilgisayar hazırlayacağı konuşulmaya başlanan, ardından Android işletim sistemli bir model geliştirdiği belirtilen HP, tanıtımı Microsoft tepe yöneticisi Steve Ballmer tarafından yapılan Windows 7'li tablet bilgisayar modeli Slate 500'ü, kurumsal müşteriler için satışa sunmayı planlıyor.

Intel Atom platformunu kullanan ve 1.6GHz'de çalışan Atom işlemcisinden güç alan tablet bilgisayar, 8.9-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip. 1GB bellek ile donatılan ve farklı boyutlarda disk seçeneklerine sahip olması beklenen tablet bilgisayarda, HDMI ve USB portları da olacak. Klavyesiz netbook olarak ta tanımlanan HP Slate 500, yukarıda da belirttiğimiz gibi sadece kurumsal müşteriler ve profesyoneller için Sonbahar aylarında satışa sunulacak.

HP'nin son kullanıcılar için satışa sunmayı planladığı, tablet bilgisayar pazarda amiral gemisi olması beklenen asıl modeli ise webOS tabanlı PalmPad olacak gibi görünüyor.


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catador 9 yıl
ölme eşeğim ölme. Bir cacık olmaz bunlardan. Kışa doğru münferit alıcıya sunacaklar sonra apple ipad 2'yi öıkaracak o sıralar. Yine yeteri kadar satış yapamayacaklar
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mehmetgirgin 9 yıl
wireless yok heralde yada benim gözüme çarpmadı
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