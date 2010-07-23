HP Slate 500, Sonbahar aylarında kurumsal müşteriler için satışa sunulacak

HP, detayları resmi internet sitesi üzerinden ortaya çıkan Slate 500 isimli tablet bilgisayarını Sonbahar aylarında pazara sunmayı planlıyor. Palm'i satın aldıktan sonra webOS tabanlı tablet bilgisayar hazırlayacağı konuşulmaya başlanan, ardından Android işletim sistemli bir model geliştirdiği belirtilen HP, tanıtımı Microsoft tepe yöneticisi Steve Ballmer tarafından yapılan Windows 7'li tablet bilgisayar modeli Slate 500'ü, kurumsal müşteriler için satışa sunmayı planlıyor.

Intel Atom platformunu kullanan ve 1.6GHz'de çalışan Atom işlemcisinden güç alan tablet bilgisayar, 8.9-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip. 1GB bellek ile donatılan ve farklı boyutlarda disk seçeneklerine sahip olması beklenen tablet bilgisayarda, HDMI ve USB portları da olacak. Klavyesiz netbook olarak ta tanımlanan HP Slate 500, yukarıda da belirttiğimiz gibi sadece kurumsal müşteriler ve profesyoneller için Sonbahar aylarında satışa sunulacak.

HP'nin son kullanıcılar için satışa sunmayı planladığı, tablet bilgisayar pazarda amiral gemisi olması beklenen asıl modeli ise webOS tabanlı PalmPad olacak gibi görünüyor.