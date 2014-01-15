HP Slate 6 ve Slate 7 VoiceTab basın görselleri internete sızdırıldı

HP'nin alt seviye bir modelle Phablet segmentine adım atacağı dedikodularından sonra firmanın iki yeni modeline ait basın görselleri ve kargo verileri internete sızdırıldı.





Firmanın iki yeni modeli HP Slate 6 VoiceTab ve HP Slate 7 VoiceTab isimlerini taşıyor. HP Slate 6 VoiceTab bir Phablet modeli ve 6 inçlik ekranında 720p çözünürlük taşıdığı belirtiliyor. Modele 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Marvell işlemcisi gücünü veriyor. Arka tarafta LED flaşlı 5MP çözünürlükte kamera, ön tarafta 2MP çözünürlükte kamera, 16GB depolama kapasitesi, microSD yuvası, Android 4.2 işletim sistemi şeklinde diğer özellikler mevcut.





HP Slate 7 VoiceTab ise telefon özellikli bir tablet. 7 inçlik ekran dışında özellikleri ise Slate 6 VoiceTab ile aynı. Ancak LED flaş bu modelde mevcut değil. Her iki modelin de 200$-250$ aralığında satışa sunulacağı belirtiliyor.





Uzun yıllar PDA tarzı cihazlarla akıllı telefon pazarında faaliyet gösteren HP, webOS tabanlı Pre akıllı telefonları ile hayal kırıklığı yaşamış ve pazardan tamamen çekilmişti. Ancak yeniden yapılanma sürecinde firmanın bu kez en popüler ekosistem olan Android için ucuz Phablet modeli ile tüketici karşısına çıkacağı anlaşılıyor.





Bu iki modelin Hindistan'a test amaçlı gönderildiği ülkenin kargo trafiğini takip eden bir sitede ortaya çıkması, en geç bir iki ay içerisinde lanse edileceğini gösteriyor.





http://www.phonearena.com/news/HP-Slate-6-and-Slate-7-VoiceTab-phablets-appear-in-press-photo-release-date-tipped-for-next-month_id51424