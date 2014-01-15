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HP Slate 6 ve Slate 7 VoiceTab basın görselleri internete sızdırıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,2b
1
24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HP Slate 6 ve Slate 7 VoiceTab basın görselleri internete sızdırıldı
HP'nin alt seviye bir modelle Phablet segmentine adım atacağı dedikodularından sonra firmanın iki yeni modeline ait basın görselleri ve kargo verileri internete sızdırıldı.

Firmanın iki yeni modeli HP Slate 6 VoiceTab ve HP Slate 7 VoiceTab isimlerini taşıyor. HP Slate 6 VoiceTab bir Phablet modeli ve 6 inçlik ekranında 720p çözünürlük taşıdığı belirtiliyor. Modele 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Marvell işlemcisi gücünü veriyor. Arka tarafta LED flaşlı 5MP çözünürlükte kamera, ön tarafta 2MP çözünürlükte kamera, 16GB depolama kapasitesi, microSD yuvası, Android 4.2 işletim sistemi şeklinde diğer özellikler mevcut.

HP Slate 7 VoiceTab ise telefon özellikli bir tablet. 7 inçlik ekran dışında özellikleri ise Slate 6 VoiceTab ile aynı. Ancak LED flaş bu modelde mevcut değil. Her iki modelin de 200$-250$ aralığında satışa sunulacağı belirtiliyor.

Uzun yıllar PDA tarzı cihazlarla akıllı telefon pazarında faaliyet gösteren HP, webOS tabanlı Pre akıllı telefonları ile hayal kırıklığı yaşamış ve pazardan tamamen çekilmişti. Ancak yeniden yapılanma sürecinde firmanın bu kez en popüler ekosistem olan Android için ucuz Phablet modeli ile tüketici karşısına çıkacağı anlaşılıyor.

Bu iki modelin Hindistan'a test amaçlı gönderildiği ülkenin kargo trafiğini takip eden bir sitede ortaya çıkması, en geç bir iki ay içerisinde lanse edileceğini gösteriyor.  
HP Slate 6 ve Slate 7 VoiceTab basın görselleri internete sızdırıldı


http://www.phonearena.com/news/HP-Slate-6-and-Slate-7-VoiceTab-phablets-appear-in-press-photo-release-date-tipped-for-next-month_id51424 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
JohnMullins 5 yıl en beğenilen
samsung olsaydı önce düz şekilsiz bir tasırımla piyasaya sürer 6 ay sonra da bu tasarımlarla tekrar cihazı canlandırırdı
yanlış politika izliyosun hp

şaka bi yana fiyatına göre kasa kalitesi dahi oldukça şık ve sıradışı duruyor, akıcılık performansınıda tutturmuşlarsa tebrik etmek lazım
samsung olsaydı önce düz şekilsiz bir tasırımla piyasaya sürer 6 ay sonra da bu tasarımlarla tekrar cihazı canlandırırdıyanlış politika izliyosun hp
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1 Yanıt Yanıtla +19
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WhiteLotus 5 yıl
Tasarımı çok hoş olmuş
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TickTok 5 yıl
Tasarım mükemmel.
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winwinwin 5 yıl
bu telefon türkiye'ye geldi mi ? tek eksisi 1gb rami olması.bu telefonla ilgili bilgisi olan yazsın lütfen.
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ibrahimerol 5 yıl
Fonepad bakarken bunu gördüm ve takildim kaldim. Türkiye'ye uygun fiyatla gelirse almayi düşünüyorum. Yurtdisinda 199-250$ civari. Simdilik sadece hindistan 'da satista, mayista avrupa diyorlar.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
tasarım kasa kalitesi iyi görünüyor performansıda dış görünüşü gibiyse F/p olur
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Guaire 5 yıl
Görücüye çıkmış. Arka kapağı buradakine benzemiyor.

Bir de aşağıdaki linkteki videonun sonuna doğru adam fiyatını söylüyor. Anlayabilen varsa söylesin.

http://www.engadget.com/2014/02/23/hp-voicetabs-hands-on/
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Güzel görünüyor.
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erkan0075 5 yıl
GSMarena' daki habere göre 6 " olanı 250 USD, 7" olanı 199USD. 6" modeli mini tablet olarak alınabilir.
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dış kapının iç mandalı 5 yıl
donanım umrumda değil,düzgün bir fiattan gelirse hç sektirmem direk alırım.
bu nasıl bir güzellik aga.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

bu da dünyanın en çok satan telefonu


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


vay arkadaş.
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Fiyaka1903 5 yıl
Sony xperia arc s'den beri ilk defa bir tasarıma asik oldum.. ins tutar da HTC'den baska estetik telefonlar yapan bir firma daha kazanmış oluriz
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Ahmtcnars 5 yıl
Vivante GC1000 varsa berbat ötesi bir performans sergiler,bari GC4000 koysunlar,ama tasarıma gelirsek aşık oldum diyebilirim,sırf tasarımı için alınabilicek bir cihaz
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yunusfurkanayse 5 yıl
Samsung da hala bim poşetinden telefon yapmaya çalışsın ulan yapacaksan şöyle birşey yap samsung doğadan ilham aldım diyorsun ...ilham aldığın doğa kemerburgaz çöplüğü mü ? Pazardaki muşambacı muhittin abi mi ? Bir de hp ye bak eti ne budu ne samsungun yüzde biri bir şirket senin yüz tane cihazinda kafanın basmadığı şeyi yapmış . Muşambaya poşete son!
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erkan0075 5 yıl yunusfurkanayse
yunusfurkanayse

Samsung da hala bim poşetinden telefon yapmaya çalışsın ulan yapacaksan şöyle birşey yap samsung doğadan ilham aldım diyorsun ...ilham aldığın doğa kemerburgaz çöplüğü mü ? Pazardaki muşambacı muhittin abi mi ? Bir de hp ye bak eti ne budu ne samsungun yüzde biri bir şirket senin yüz tane cihazinda kafanın basmadığı şeyi yapmış . Muşambaya poşete son!

Eti ne budu ne dediğiniz HP iki mühendis tarafından 1939 kurulmuş, 2012 cirosu 110 küsur Milyar Dolar olan bir şirket. Yokuş aşağı bir süre gitmiş olması, şu anda donanım işimden yazılım ve servis odaklı bir şirkete dönüşme planları yapıyor olması bu şirketi ufaltmıyor. PC alanında ya birinci ya da ikincidir (en büyük rakibi Lenovo). Bilginize.

Ekleme: Bu şirket ilk olarak test cihazı üreterek ticari hayatına başlamıştı, daha sonra test ölçüm cihazlarını Agilent adı altında ayırdı. Polisiye filmlerde gördüğünüz CSI ekiplerinin kullandığı spektrometreler, kimyasal analiz cihazları ve biyomedikal sistemlerde eğer eski bir yapımsa HP, yeni tarihli ise Agilent markasını görürsünüz.
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Mihrali Bey 5 yıl
Çöp.
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alpikk 5 yıl
sirf bu tasarim icin alinir
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Guaire 5 yıl
Çift çekirdekli değil, dört çekirdekli Cortex-A7. İlgili linkte de öyle yazıyor, Marvell'in kendi sitesinde de...

Marvell'in kendi sitesinde GPU'sunu bulamadım, ama başka bir kaynakta Vivante GC1000 olduğu yazıyor. 4G/LTE desteği de var.

4G LTE desteği dışında Mediatek MTK6589 ile aynı sınıfta değerlendirilebilecek bir çipset.

Bir de kenarlarındaki altın rengi çerçeve metal değil plastik olabilir. Bir kaynakta öyle yazıyor. Metalse iyi, ama plastikse kötü.

HTC benzeri ön tarafta iki tane hoparlör gözüküyor. Bununla bir artı alacaktır.

Ön kamera çözünürlük açısından yeterli olacaktır, ama arka kamera için 5Mp biraz düşük kalmış. Giriş seviyesi tamam da, bunlar çok düşük maliyetli farklar.

Orada 8GB/16GB yazıyor. 14150 rupee, 230$. 8GB modeli 200$, 16GB modeli 250$ olabilir.

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canmania 5 yıl
4.3" yada 4.5" lik modelini yapsınlar iPhone u satar alırım gerçekten yıllardır aradığım şıklık bu telefonda.
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