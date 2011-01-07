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HP masaüstü bilgisayarlarını yeni işlemciler ve Beats Audio ses teknolojisiyle güçlendirdi

8 yıl
13,8b
1
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Fusion ve Intel'in Sandy Bridge işlemci lansmanlarına paralel olarak ürün gamını hızlı bir şekilde güncellemeye başlayan HP, dizüstü bilgisayarlarından sonra masaüstü sistemlerini de yeni nesil işlemcilerle güçlendirdi. Firma yaptığı açıklamasında, Pavilion serisi altında sunduğu, p6700, Slimline s5700 ve Elite HPE-500 serisi modellerinin, 9 Ocak'tan itibaren Intel veAMD'nin yeni işlemcileriyle konfigüre edilebileceğini ayrıca stüm sistemlerin standart olarak Windows 7 işletim sistemiyle geleceğini ve Beats Audio ses teknolojisine sahip olacağını açıkladı.

HP'nin Pavilion p6700, Pavilion Slimline s5700 ve HPE-500 sistemleri, yurt dışında sırasıyla 300$, 330$ ve 600$ seviyesindeki başlangıç fiyatlarıyla sunuluyorlar.


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