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HP üçüncü çeyrekte 30.7 milyar dolar gelir elde etti

8 yıl
4,4b
1
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni bir tepe yöneticisi (CEO) arayan HP, 2010 mali yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirlerini arttırmayı başaran HP, bir önceki çeyrek baz alındığında ise ufak bir gerileme yaşadı. Firmadan yayınlanan rakamlara göre üçüncü çeyrekte 30.7 milyar dolar (2009'un aynı döneminde 27.5 milyar dolar) gelir elde eden firmada en büyük sıçramayı gelirlerini %19 arttırmayı başaran Kurumsal Depolama ve Sunucu bölümü gerçekleştirdi. Finansal Servisler bölümü %14, Kişisel Sistemler Grubu %12 ve Baskı Görüntüleme Bölümü %9 büyüyen firmanın net kârı ise ikinci çeyreğe göre yaklaşık 500 milyon dolarlık bir gerileme ile 1.77 milyar dolar olarak gerçekleşti.

HP, dördüncü çeyrek için 32.5 milyar dolar ile 32.7 milyar dolar arasında gelir ve hisse başına 1.03 dolar ile 1.05 dolar arasında kazanç bekliyor.


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