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HP, webOS tabanlı tablet bilgisayarını 2011 başında sunacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz haftalarda Palm'i satın alan HP, firmanın geliştirdiği webOS işletim sistemini, yazıcılardan tablet bilgisayarlara kadar çok sayıda uygulama alanında kullanmayı planlıyor. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisinin, webOS platformunu kullanmayı planladığı segmentlerin başında ise tablet bilgisayarlar geliyor. HP'nin Kişisel Sistemler Grubu'ndan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Todd Bradley'in açıklamalarına bakılırsa, webOS tabanlı ilk tablet yeni yılın ilk aylarında endüstrinin beğenisine sunulacak gibi görünüyor.

HP için webOS işletim sistemli tablet bilgisayar, bu segmentte firmanın ilk modeli olmayacak. Hurricane kod adını taşıyan webOS tablete ek olarak firma, Windows 7 işletim sistemli Slate 500 (kurumsal müşteriler için) ve Android 2.1 işletim sistemli eStation Zeen (kişisel kullanım için) modellerini, webOS tabanlı modelden önce çıkacak. Yıl sona ermeden pazara sunulacak Windows 7 ve Android'li tablet bilgisayarlarla HP, Apple iPad'e rakip olmanın planlarını yapıyor.


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Batuist 9 yıl
herşey çok iyi güzel olsa bile olması gereken en önemli şey yazılım desteği... işletim sistemi ne kadar güzel olursa olsun çalıştıracak yeterli yazılım olmazsa bir işe yaramaz o güzellik... en ciddi çalışmayı bu yönde yapmalı artık...
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