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HP'den profesyonellere yönelik ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar: ProBook 5220m

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,5b
1
3
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, profesyoneller için hazırladığı ultra-taşınabilir formdaki yeni dizüstü bilgisayar modeli ProBook 5220m'yi duyurdu. 12.1-inç boyutunda olan ve Intel Calpella platformunu temel alan dizüstü bilgisayarda, tasarımdan çok taşınabilirliğe ve fonksiyonaliteye önem verildiğini görüyoruz.

Kompakt yapısına rağmen güçlü özellikleriyle dikkat çeken HP ProBook 5220m, üç farklı işlemci seçeneği ile sunuluyor. Kullanıcıların Celeron U3400, Core i3-530UM ve Core i5-540M arasında tercih yapabildiği dizüstü bilgisayara Intel HM57 çipsetli anakart yataklık ederken, bellek kapasitesi de 2GB veya 4GB olarak belirlenebiliyor.

HP ProBook 5220m'in özellikleri şu şekilde;

  • 12.1-inç,1280 x 800 çözünürlüğünde ekran,
  • Intel Celeron U3400 (1.06GHz) veya,
  • Intel Core i3-350UM veya,
  • Intel Core i5-450M işlemcisi.
  • Intel HM57 Express çipset.
  • 2GB / 4GB RAM
  • 250GB / 500GB HDD 7200RPM veya 80GB SSD
  • Windows XP / Vista / 7
  • 3x USB 2.0, eSATA, HDMI, VGA, kart okuyucusu ve ses çıkışları
  • Gigabit Ethernet
  • 802.11b/g/n Wi-Fi
  • Bluetooth (opsiyonel)
  • Webcam (opsiyonel)
  • 4-hücreli pil ile 4 saate kadar pil süresi veya 6-hücreli pil seçeneği
  • Ağırlık 1.59 kg

HP ProBook 5220m, Japonya pazarında 765 dolar seviyesinden satışa sunuluyor.


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xense 9 yıl
bu ürünün 1 üst modeli probook 5310m kullanıyorum. ürün mükemmel 2 tane eskisi var.
1-lcd çerçevesi cok kalın
2-aşırı ısınıyor.
bunlar dışında bir sorun yaşamadım. ekran parlaklığı gayet güzel.
tavsiye ederim fiyatıda gayet iyi.
free dos ile satılan versiyonunu incelemenizi tavsiye ederim fiyatı 900$+KDV civarlarında.
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denizflex 9 yıl
Merhabalar bende bu laptopun bir benzeri olan dv2 1110et modelinden geçen eylülde şirkete alınırken almıştım ve çok memnun kalmıştım. Şimdi başka bir model aldığım için satıyorum. ilgilenen arkadaşlar imzamdaki ilana tıklayabilirler.
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acbold 9 yıl
ufak ve güçlü yapısı sanırım.ama HP logosunu silip satarlarsa satış dahada artar : D :D
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