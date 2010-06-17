HP'den profesyonellere yönelik ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar: ProBook 5220m

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, profesyoneller için hazırladığı ultra-taşınabilir formdaki yeni dizüstü bilgisayar modeli ProBook 5220m'yi duyurdu. 12.1-inç boyutunda olan ve Intel Calpella platformunu temel alan dizüstü bilgisayarda, tasarımdan çok taşınabilirliğe ve fonksiyonaliteye önem verildiğini görüyoruz.

Kompakt yapısına rağmen güçlü özellikleriyle dikkat çeken HP ProBook 5220m, üç farklı işlemci seçeneği ile sunuluyor. Kullanıcıların Celeron U3400, Core i3-530UM ve Core i5-540M arasında tercih yapabildiği dizüstü bilgisayara Intel HM57 çipsetli anakart yataklık ederken, bellek kapasitesi de 2GB veya 4GB olarak belirlenebiliyor.

HP ProBook 5220m'in özellikleri şu şekilde;

12.1-inç,1280 x 800 çözünürlüğünde ekran,

Intel Celeron U3400 (1.06GHz) veya,

Intel Core i3-350UM veya,

Intel Core i5-450M işlemcisi.

Intel HM57 Express çipset.

2GB / 4GB RAM

250GB / 500GB HDD 7200RPM veya 80GB SSD

Windows XP / Vista / 7

3x USB 2.0, eSATA, HDMI, VGA, kart okuyucusu ve ses çıkışları

Gigabit Ethernet

802.11b/g/n Wi-Fi

Bluetooth (opsiyonel)

Webcam (opsiyonel)

4-hücreli pil ile 4 saate kadar pil süresi veya 6-hücreli pil seçeneği

Ağırlık 1.59 kg

HP ProBook 5220m, Japonya pazarında 765 dolar seviyesinden satışa sunuluyor.