HIS 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6950 modelini kullanıma sunuyor

Ekran kartı üretiminde AMD'nin önde gelen iş ortaklarından birisi olan HIS, 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6950 modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. Özel tasarımlı soğutucu ile donatılan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman Pro GPU'sundan güç alıyor ve 1408x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor.

Grafik işlem birimi 800MHz'de, bellekleri ise 5000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği sunuyor ve yukarıda da belirttiğimzi gibi 1GB GDDR5 bellek ile geliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire desteği sunan kart, Eyefinity teknolojisini de destekliyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve Mini DisplayPort konnektörlerini destekleyen kartın yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.