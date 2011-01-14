Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HIS 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6950 modelini kullanıma sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,4b
1
9
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ekran kartı üretiminde AMD'nin önde gelen iş ortaklarından birisi olan HIS, 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6950 modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. Özel tasarımlı soğutucu ile donatılan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman Pro GPU'sundan güç alıyor ve 1408x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor.

Grafik işlem birimi 800MHz'de, bellekleri ise 5000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği sunuyor ve yukarıda da belirttiğimzi gibi 1GB GDDR5 bellek ile geliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire desteği sunan kart, Eyefinity teknolojisini de destekliyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve Mini DisplayPort konnektörlerini destekleyen kartın yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
M@U 8 yıl
Yeni nesil HD5870 işte.


İşin ilginci AMD bu kartı acaba cidden isteyerek mi satışa sunuyor o belli değil. Zira performansı birebir HD5870 seviyesinde olacak olan bu kart, maliyet açısından AMD'ye daha pahalıya patlayacak. AMD için sanıyorum ki en mantıklı iş Barts'ları ön plana çıkarmak. Tabi üst seviyede de HD6970'i.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Bana da modlanamayacak gibi geliyor , zira switch i yok. Ama soğutucu güzel ve fiyatı da iyi olduğu için 2 x 6950 iyi olur kanımca.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
egemenism 8 yıl
Asıl 6950 bu olsa gerek. Bizdeki 6950 6970in kilitlenmiş hali.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aksaka 8 yıl
ben 523 liraya 2 gb 6950 aldım bence 500 den aşşa olması lazım fiyatın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
setek01 8 yıl
2GB yerine 1GB kullanarak maliyet düşürme hamlesi sanırım GTX560 öncesi bir taktik gibi görünüyor. Ortalama 1 seneye düştü nerdeyse kartların kullanım ömrü zaten. Displayport konnektörünü de çıkarsaydınız malum fiyat 20 TL daha ucuz olsa
F/P olacak işte.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Man From Atlantis 8 yıl
fiyatının 275$ olması bekleniyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mhamadko 8 yıl
bu resme gore bios switch yok, 6970'e modlanmayacak heralde

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Samsung Wave S7233 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim