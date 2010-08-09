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HS-04S Gürültü engelleyici mikrofonlu kulaklık seti

8 yıl
4,3b
1
Çevre Birimleri
DH Bülten
Dh Bülten
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HS-04S Gürültü engelleyici mikrofonlu kulaklık seti

Kesinlikle Çok Daha Rahat!


Genius?ın en yeni kulaklık seti HS-04S size istediğinizi yapabilme esnekliği sağlar.
Üstelik çok daha rahat ve kaliteli.
HS-04S, gürültü engelleyici mikrofonu sayesinde iyileştirilmiş ses netliği sunar. Chat yaparak, oyun oynayarak ya da video konferans görüşmesi yaparak bilgisayarınızın başında uzun saatler geçiriyorsanız, kafa bandının yumuşak plastik yüzeyleri ve yumuşak köpükle dolu ear padler size olağanüstü bir konfor sağlar.
Ayrıca kablo üzerinde bulunan pratik ses kontrolü bulunan kulaklık setinin mikrofonu ister sağ isterseniz sol tarafa takarak kullanabilirsiniz.
Kısacası HS-04S kulaklık setini seçin ve rahat edin!

Özellikler:

  • İnternette oyun oynamak, sesli Chat ve video konferans için ideal seçim
  • Mikrofon istenmeyen arka plan seslerini filtreler
  • Rahat ve ayarlanabilir kafabandı tasarımı;  sağda veya solda kullanabileceğiniz esnek mikrofon kurulumu
  • Konfor ve dayanıklılık için yumuşak ear padler
  • Kulaklık seti üzerinden ses kontrolü

SON KULLANICI FİYATI: 17,99 TL


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